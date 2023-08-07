Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

  • Главная
  • Блоги
  • Такском
  • Новые требования к ЕНП-уведомлениям об исчисленных налогах с октября 2023 года
Логотип Такском
Такском
ЕНП (единый налоговый платеж)

Новые требования к ЕНП-уведомлениям об исчисленных налогах с октября 2023 года

В конце июля 2023 года был принят закон, который вносит существенные поправки в Налоговый кодекс. Эти изменения затронули многие вопросы, в основном связанные с ЕНС. Некоторые поправки коснулись и уведомлений об исчисленных суммах налога, которые обязаны сдавать налогоплательщики для корректного списания сумм с единого счета.
95
Новые требования к ЕНП-уведомлениям об исчисленных налогах с октября 2023 года
Иллюстрация: freepik/freepik

Разберем, как изменится порядок заполнения и представления в ИФНС уведомлений об исчисленных суммах налога, какие требования к ним будут предъявляться с 1 октября 2023 года, и какие послабления закон сделал для ИП.

Уведомление об исчисленных суммах налога. Изменения с 1 октября 2023 года

Изменений, связанных с уведомлениями об исчисленных суммах налога, достаточно много. К ним относится:

  • Изменение порядка сдачи уведомления индивидуальными предпринимателями.

  • Возможность представления уведомления с отрицательным значением.

  • Приравнивание уведомления с несоответствиями по контрольным соотношениям к несданным вовсе.

  • Введение дополнительного добровольного уведомления по НДФЛ.

Разберем эти нововведения более подробно.

Изменение порядка сдачи уведомления индивидуальными предпринимателями

Уведомление об исчисленных суммах налога по умолчанию сдается в электронной форме: по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика. В обоих этих случаях оно подписывается квалифицированной электронной подписью. Это касается как организаций, так и индивидуальных предпринимателей.

Согласно статье 58 НК, которая регулирует порядок направления уведомления в ИФНС, налогоплательщик может сдавать этот документ на бумаге. Такая возможность предоставляется организациям и ИП, которые имеют право сдавать соответствующую отчетность в контролирующие органы на бумаге.

С 1 октября 2023 года индивидуальные предприниматели смогут сдавать через личный кабинет уведомления, подписанные усиленной неквалифицированной электронной подписью. 

ИП и руководитель организации могут получить электронную подпись в компании Такском. Оформите заявку на электронную подпись для любых бизнес задач. Получите КЭП УЦ ФНС без посещения инспекции.

В настоящий момент для сдачи уведомления через личный кабинет индивидуальному предпринимателю необходимо получить квалифицированную электронную подпись. 

Указанные изменения коснутся также и заявления о зачете — его тоже можно будет подписывать усиленной неквалифицированной подписью. Данные поправки снимают с ИП обязанность оформления электронной подписи для сдачи уведомления и заявления о зачете, и предоставляют им право выбора.

Возможность предоставления уведомления с отрицательным значением

До принятия закона возможность сдачи уведомления с отрицательным значением в НК не предусматривалась. В связи с этим у многих налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, возникал вопрос о том, как отразить в уведомлении сумму аванса к уменьшению.

В целях разрешения споров, 10 июля ФНС выпустила письмо № СД-4-3/8716@, в котором разъяснила, как в уведомлении отразить отрицательное значение. Закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ закрепил данное право за налогоплательщиками.

Напомним, что ситуация, при которой в уведомлении указывается отрицательное значение, может возникнуть, если сумма авансового платежа за текущий отчетный период получилась меньше суммы аванса за предыдущий период. 

Например, у ИП на УСН сумма авансов за первые 3 квартала составила (нарастающим итогом):

  • За 1 квартал — 200 руб.

  • За полугодие — 500 руб.

  • За 9 месяцев — к уменьшению 300 руб.

Соответственно, в уведомлении об исчисленных суммах налога упрощенец должен будет отразить следующие значения по авансам:

  • За 1 квартал — 200 руб.

  • За полугодие — 300 руб.

  • За 9 месяцев — отрицательное значение 200 руб. 

Таким образом, в строке 4 уведомления нужно будет указать отрицательное значение — «-200».

Отправляйте и принимайте электронные документы через Такском. Предусмотрено полностью удаленное подключение и простой, удобный интерфейс.

Подключиться к сервису

Приравнивание уведомления с несоответствиями по контрольным соотношениям к несданным вовсе

Ранее в НК не было правила проверки данных, отраженных в уведомлении, с контрольными соотношениями в НК. Сами контрольные соотношения существовали и ранее — они были приведены в письме ФНС от 17.03.2023 № ЕА-4-15/3132@, и по ним налоговая проверяла уведомления от организаций и ИП.

Теперь в НК внесли изменения, согласно которым, если налоговая обнаружит несоответствие данных в уведомлении с контрольными соотношениями, такое уведомление будет считаться не представленным полностью или частично. 

Об этом ФНС обязана будет уведомить налогоплательщика:

  • Не позднее дня, следующего за днем получения ИФНС такого уведомления — если оно представлено в электронной форме по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика.

  • Не позднее 10 дней, следующих за днем получения уведомления — если оно представлено на бумаге и у налогоплательщика нет доступа к личному кабинету.

Разработать контрольные соотношения поручено ФНС и, скорее всего, они будут взяты из указанного выше письма.

Направляйте отчетность в контролирующие органы с помощью сервиса Такском. Сервис содержит только актуальные формы отчетов, а встроенная проверка на ошибки гарантирует сдачу корректной отчетности. В тарифы отчетности входят бесплатные пакеты отправки документов, чтобы оценить скорость и удобство ЭДО. 

Подключиться к сервису

Введение дополнительного добровольного уведомления по НДФЛ

Внесенные изменения дают возможность налоговым агентам сдавать досрочное уведомление по НДФЛ для списания с ЕНС налога за отчетный период с 23 числа прошлого месяца по 9 число текущего месяца.

После получения ИФНС данного уведомления деньги со счета спишут на следующий день, а не 28 числа.

При этом сдача досрочного уведомления не освобождает налогового агента от направления в ИФНС основного уведомления. Таким образом, начиная с 4 квартала 2023 года налоговые агенты смогут сдавать два уведомления по НДФЛ в месяц:

  • Досрочное – до 12 числа, с указанием в нем суммы налога, удержанного за период с 23 числа прошлого месяца по 9 число текущего месяца.

  • Основное – до 25 числа, с указанием в нем суммы налога, исчисленного в полном объеме за период с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца.

Научитесь заполнять ЕФС-1 по договорам ГПХ

Когда сдавать, какие разделы заполнять и за кого

Получите бесплатный гайд по ЕФС-1

Заполните форму - гайд придет на ваш e-mail:

Я ознакомлен с условиями пользовательского соглашения, даю согласие на обработку персональных данных и принимаю условия оферты

Реклама: ООО «ТАКСКОМ», ИНН 7704211201, erid: LjN8K1M7g

Такском

Такском

Все самое полезное для бухгалтера

3127 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Виза в Сербию для граждан Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Как и где оформить?

    Сербия, расположенная в юго-восточной Европе, является привлекательным туристическим направлением. Наряду с богатыми культурными достопримечательностями, прекрасными пейзажами и гостеприимными жителями, страна предоставляет различные типы виз для посещения. В данной статье мы рассмотрим процесс оформления визы в Сербию для жителей указанных стран.

    Виза в Сербию для граждан Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Как и где оформить?
    10
    Логотип Бизнес легко
    Бизнес легко
    ЭДО

    Электронный документооборот: что это и как работает. ЭДО для новичков

    Что такое ЭДО, как работает электронный документооборот между организациями, принципы и виды ЭДО, его плюсы и минусы. Расскажем все, что вы должны знать и подскажем, как перейти на ЭДО.

    Электронный документооборот: что это и как работает. ЭДО для новичков
    27
    20,1 тыс.
    Логотип Такском
    Такском
    ЕНП (единый налоговый платеж)

    Новые требования к ЕНП-уведомлениям об исчисленных налогах с октября 2023 года

    В конце июля 2023 года был принят закон, который вносит существенные поправки в Налоговый кодекс. Эти изменения затронули многие вопросы, в основном связанные с ЕНС. Некоторые поправки коснулись и уведомлений об исчисленных суммах налога, которые обязаны сдавать налогоплательщики для корректного списания сумм с единого счета.

    Новые требования к ЕНП-уведомлениям об исчисленных налогах с октября 2023 года
    95
    Логотип Наталья Горячая
    Наталья Горячая
    Законопроекты

    Лишать премии можно только за тот период, в котором сотрудник накосячил

    Сейчас работодатель может произвольно установить правила исчисления отдельных выплат, входящих в состав заработной платы. Это приводит к уменьшению зарплаты сотрудника, который имеет неснятое (непогашенное) дисциплинарное взыскание.

    Лишать премии можно только за тот период, в котором сотрудник накосячил
    2
    70
    Логотип МойСклад
    МойСклад
    Маркировка товаров

    Маркировка: обзор предстоящих изменений 2023-2024

    У бизнеса остался всего месяц, чтобы подготовиться к предстоящим изменениям законодательства по маркировке. Расскажем, какие новые группы товаров нужно будет маркировать в сентябре, что меняется для уже маркируемых категорий и как удобнее организовать работу с ними.

    Маркировка: обзор предстоящих изменений 2023-2024
    58
    Логотип СберРешения
    СберРешения

    Как оптимизировать работу бухгалтерии: расчеты с подотчетными лицами и авансовые отчеты

    В любой компании выдают деньги сотрудникам под отчет. Если отчетность по таким суммам составлена неправильно, то ошибка приведет к доначислению налогов. В целях налога на прибыль признаются только обоснованные и документально подтвержденные затраты.

    Как оптимизировать работу бухгалтерии: расчеты с подотчетными лицами и авансовые отчеты
    197
    Логотип Консалтинг Онлайн
    Консалтинг Онлайн
    Малый и средний бизнес

    Упрощенная ликвидация 2023: порядок упрощенной процедуры ликвидации с 1 июля 2023 года для субъектов МСП

    С 1 июля 2023 действует упрощенный порядок исключения из ЕГРЮЛ юридических лиц, отнесенных к субъектам малого и среднего предпринимательства. 

    Упрощенная ликвидация 2023: порядок упрощенной процедуры ликвидации с 1 июля 2023 года для субъектов МСП
    101
    Логотип nlukina
    nlukina
    Уклонение от уплаты налогов

    Итальянский мафиози сел в тюрьму за неуплату налогов из-за своей любви к футболу

    Итальянский мафиози, который 11 лет успешно скрывался от правосудия, был арестован после отмечания победы футбольного клуба Наполи в итальянском чемпионате. О том, как любовь к футболу может привести к 14 годам и 4 месяцам тюрьмы.

    Итальянский мафиози сел в тюрьму за неуплату налогов из-за своей любви к футболу
    37
    Логотип 1CVDGB
    1CVDGB
    Маркетплейсы

    Ведем учет в 1С:Бухгалтерии при торговле на маркетплейсах

    Каждая компания, ИП заинтересованы охватить большее количество покупателей, чтобы увеличить продажи. Удобно делать это, используя возможности программы 1С:Бухгалтерия.

    Ведем учет в 1С:Бухгалтерии при торговле на маркетплейсах
    46
    Читать еще