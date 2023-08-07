Новые требования к ЕНП-уведомлениям об исчисленных налогах с октября 2023 года

В конце июля 2023 года был принят закон, который вносит существенные поправки в Налоговый кодекс. Эти изменения затронули многие вопросы, в основном связанные с ЕНС. Некоторые поправки коснулись и уведомлений об исчисленных суммах налога, которые обязаны сдавать налогоплательщики для корректного списания сумм с единого счета.

Разберем, как изменится порядок заполнения и представления в ИФНС уведомлений об исчисленных суммах налога, какие требования к ним будут предъявляться с 1 октября 2023 года, и какие послабления закон сделал для ИП.

Уведомление об исчисленных суммах налога. Изменения с 1 октября 2023 года

Изменений, связанных с уведомлениями об исчисленных суммах налога, достаточно много. К ним относится:

Изменение порядка сдачи уведомления индивидуальными предпринимателями.

Возможность представления уведомления с отрицательным значением.

Приравнивание уведомления с несоответствиями по контрольным соотношениям к несданным вовсе.

Введение дополнительного добровольного уведомления по НДФЛ.

Разберем эти нововведения более подробно.

Изменение порядка сдачи уведомления индивидуальными предпринимателями

Уведомление об исчисленных суммах налога по умолчанию сдается в электронной форме: по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика. В обоих этих случаях оно подписывается квалифицированной электронной подписью. Это касается как организаций, так и индивидуальных предпринимателей.

Согласно статье 58 НК, которая регулирует порядок направления уведомления в ИФНС, налогоплательщик может сдавать этот документ на бумаге. Такая возможность предоставляется организациям и ИП, которые имеют право сдавать соответствующую отчетность в контролирующие органы на бумаге.

С 1 октября 2023 года индивидуальные предприниматели смогут сдавать через личный кабинет уведомления, подписанные усиленной неквалифицированной электронной подписью.

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В настоящий момент для сдачи уведомления через личный кабинет индивидуальному предпринимателю необходимо получить квалифицированную электронную подпись.

Указанные изменения коснутся также и заявления о зачете — его тоже можно будет подписывать усиленной неквалифицированной подписью. Данные поправки снимают с ИП обязанность оформления электронной подписи для сдачи уведомления и заявления о зачете, и предоставляют им право выбора.

Возможность предоставления уведомления с отрицательным значением

До принятия закона возможность сдачи уведомления с отрицательным значением в НК не предусматривалась. В связи с этим у многих налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, возникал вопрос о том, как отразить в уведомлении сумму аванса к уменьшению.

В целях разрешения споров, 10 июля ФНС выпустила письмо № СД-4-3/8716@, в котором разъяснила, как в уведомлении отразить отрицательное значение. Закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ закрепил данное право за налогоплательщиками.

Напомним, что ситуация, при которой в уведомлении указывается отрицательное значение, может возникнуть, если сумма авансового платежа за текущий отчетный период получилась меньше суммы аванса за предыдущий период.

Например, у ИП на УСН сумма авансов за первые 3 квартала составила (нарастающим итогом):

За 1 квартал — 200 руб.

За полугодие — 500 руб.

За 9 месяцев — к уменьшению 300 руб.

Соответственно, в уведомлении об исчисленных суммах налога упрощенец должен будет отразить следующие значения по авансам:

За 1 квартал — 200 руб.

За полугодие — 300 руб.

За 9 месяцев — отрицательное значение 200 руб.

Таким образом, в строке 4 уведомления нужно будет указать отрицательное значение — «-200».

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Приравнивание уведомления с несоответствиями по контрольным соотношениям к несданным вовсе

Ранее в НК не было правила проверки данных, отраженных в уведомлении, с контрольными соотношениями в НК. Сами контрольные соотношения существовали и ранее — они были приведены в письме ФНС от 17.03.2023 № ЕА-4-15/3132@, и по ним налоговая проверяла уведомления от организаций и ИП.

Теперь в НК внесли изменения, согласно которым, если налоговая обнаружит несоответствие данных в уведомлении с контрольными соотношениями, такое уведомление будет считаться не представленным полностью или частично.

Об этом ФНС обязана будет уведомить налогоплательщика:

Не позднее дня, следующего за днем получения ИФНС такого уведомления — если оно представлено в электронной форме по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика.

Не позднее 10 дней, следующих за днем получения уведомления — если оно представлено на бумаге и у налогоплательщика нет доступа к личному кабинету.

Разработать контрольные соотношения поручено ФНС и, скорее всего, они будут взяты из указанного выше письма.

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Введение дополнительного добровольного уведомления по НДФЛ

Внесенные изменения дают возможность налоговым агентам сдавать досрочное уведомление по НДФЛ для списания с ЕНС налога за отчетный период с 23 числа прошлого месяца по 9 число текущего месяца.

После получения ИФНС данного уведомления деньги со счета спишут на следующий день, а не 28 числа.

При этом сдача досрочного уведомления не освобождает налогового агента от направления в ИФНС основного уведомления. Таким образом, начиная с 4 квартала 2023 года налоговые агенты смогут сдавать два уведомления по НДФЛ в месяц:

Досрочное – до 12 числа, с указанием в нем суммы налога, удержанного за период с 23 числа прошлого месяца по 9 число текущего месяца.

Основное – до 25 числа, с указанием в нем суммы налога, исчисленного в полном объеме за период с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца.

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