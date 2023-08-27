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Вебинары для бухгалтеров

ЕНП: «горячие» новости и сложные вопросы

Единый налоговый платеж был создан, чтобы упростить бизнесу уплату налогов. Но на практике бухгалтеры сталкиваются с рядом сложных вопросов при работе с ЕНП.
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ЕНП: «горячие» новости и сложные вопросы
Иллюстрация: freepik/freepik

На вебинаре с Мариной Климовой вы узнаете про все последние изменения в НК, связанные с ЕНС, про типичные ошибки налогоплательщиков при уплате ЕНП и особенности отражения налогов на едином счете. 

Записаться на вебинар 4 сентября в 11:00 мск

Спикер вебинара

Марина Климова, независимый консультант-практик по вопросам бухгалтерского учета, налогообложения и трудового права, к.э.н., доцент, преподаватель ИПБ России, преподаватель Палаты налоговых консультантов. Автор более 80 книг.

Программа вебинара

  1. Реформа реформы? Изменения в НК, внесенные и вносимые для совершенствования института ЕНС.

  2. Типичные ошибки налогоплательщиков при уплате ЕНП и взаимодействии с налоговыми органами: что показала практика?

  3. Сложные вопросы отражения налогов на ЕНС: разные источники формирования совокупной обязанности. Влияние представления уточненных налоговых деклараций на показатели ЕНС. Досрочная уплата налогов, страховых взносов: как обозначить целевое назначение платежа? Особенности для ИП на УСН, ПСН.

  4. Уведомления об исчисленных суммах: новые правила представления уведомлений по НДФЛ, типичные ошибки в уведомлениях и их исправление.

  5. Распределение ЕНП: нормы НК изменены. Как это повлияет на работу бухгалтера?

  6. Налоговая задолженность и ее последствия. Новые правила начисления пеней в 2023 и 2024 гг. Порядок взыскания недоимок, начисления штрафов.

Записаться на вебинар 4 сентября в 11:00 мск

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Комментарии

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