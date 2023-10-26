Как провести годовую инвентаризацию 2023. Оформляем результаты

Прежде чем составлять отчетность за 2023 год, необходимо провести годовую инвентаризацию. Расскажем, как к ней подготовиться, как провести и как оформить результаты. Кроме того, с 1 апреля 2025 года действует новый ФСБУ 28/2023, но применять его можно и раньше. Перечислим основные требования нового стандарта.

Чем руководствоваться при проведении годовой инвентаризации 2023

Применять новый стандарт по инвентаризации компании обязаны только с апреля 2025 года. При желании руководствоваться правилами ФСБУ 28/2023 можно досрочно, с любой даты.

До перехода на новый стандарт, проводите годовую инвентаризацию с учетом требований Методических указаний, их утвердили приказом Минфина от 13.06.1995 № 49. Также процедуру годовой инвентаризации регулирует Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, которое утверждено приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н.

Как составить приказ о годовой инвентаризации и сформировать комиссию

Годовая инвентаризация проводится на основании приказа, который утверждает руководитель. Этот документ можно составить в произвольной форме или воспользоваться унифицированной — ИНВ-22.

В приказе обязательно перечислите активы и обязательства компании, которые нужно проверить, и сроки проведения инвентаризации. Кроме того приказ содержит состав инвентаризационной комиссии, если не назначена отдельным приказом постоянно действующая комиссия.

В состав инвентаризационной комиссии включают минимум три человека, председателем обычно назначают главного бухгалтера. Материально ответственное лицо (МОЛ) членом комиссии быть не может, но обязательно должно присутствовать при проверке. При коллективной материальной ответственности инвентаризацию нужно проводить в присутствии всех МОЛ.

Необходимые процедуры до начала инвентаризации

До начала инвентаризации материально ответственные лица должны предоставить комиссии:

Последние приходные и расходные документы по материальным ценностям. Эти документы станут основанием для бухгалтерии, чтобы к началу проверки корректно сформировать остатки по учетным данным.

Расписки, которые подтверждают, что к началу инвентаризации все расходные и приходные документы по активам передали в бухгалтерию или комиссии, и все имущество, за которое отвечает МОЛ, оприходовано, а выбывшие ценности — списаны.

Обязательно подготовьте бланки инвентаризационных описей — не менее двух экземпляров. Эти документы можно составить в произвольной форме, а можно воспользоваться унифицированными формами, например:

ИНВ-1 — используется для проверки основных средств;

ИНВ-1а — применяется для инвентаризации нематериальных активов;

ИНВ-3, ИНВ-4, ИНВ-5, ИНВ-6 — используется для проверки ТМЦ;

ИНВ-16 — применяется для инвентаризации финансовых активов.

Инвентаризационная опись содержит данные об объектах по бухгалтерскому учету — наименование и количество.

Опись по имуществу нужно составить по каждому материально ответственному лицу. Кроме наименования и количества, она содержит инвентарные номера объектов.

Как провести инвентаризацию имущества и обязательств компании

Суть инвентаризации имущества заключается в сверке фактического наличия и состояния объектов с данными бухгалтерского учета. Инвентаризационная комиссия должна проводить проверку в полном составе, иначе ее результаты будут недействительными. При проведении инвентаризации обязательно должно присутствовать МОЛ. Материальные ценности подлежат подсчету, взвешиванию и обмеру.

Для проверки нематериальных активов и финансовых вложений сверяют документы, которые подтверждают права компании на них, с данными учета. Таким образом комиссия проверяет наличие и правильность оценки активов, которые не имеют вещественной формы.

При инвентаризации обязательств нужно проверить правильность и обоснованность сумм кредиторской и дебиторской задолженности. Для этого инвентаризационная комиссия оценивает:

обязательства по возврату кредитов и займов;

суммы кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками;

задолженность перед бюджетом по налогам и взносам;

задолженность перед персоналом по выплате заработной платы;

суммы дебиторской задолженности от покупателей.

Чтобы правильно оценить суммы кредиторской и дебиторской задолженности, нужно провести сверку с контрагентами. Это удобно делать с помощью специальных сервисов электронного документооборота, например, «Такском-Файлер». С этим сервисом можно подписывать документы в мобильном приложении и web-версии. Автоматический роуминг позволит вам обмениваться электронными документами с контрагентами, которые используют другие сервисы ЭДО. Для работы с сервисом нужна электронная подпись. Выбрать ЭП для руководителя или сотрудников можно здесь.

Как оформить результаты годовой инвентаризации

При проверке имущества фактические данные по объектам комиссия заносит в инвентаризационную опись. В этом документе материально ответственное лицо дает расписку, которая подтверждает его присутствие при инвентаризации.

Если при проверке комиссия выявила расхождения фактических данных с учетными, нужно составить сличительную ведомость по такому имуществу. Есть унифицированные формы этого документа — № ИНВ-18, № ИНВ-19. А можно использовать инвентаризационные описи, которые содержат показатели описи и сличительной ведомости, например, № ИНВ-10, № ИНВ-11, № ИНВ-15 и № ИНВ-16. Кроме того, организация вправе разработать форму сличительной ведомости самостоятельно.

Итоги инвентаризации комиссия обсуждает на заседании, результаты которого оформляются протоколом. Его подписывают все члены комиссии и передают на рассмотрение руководителю. Протокол содержит следующие сведения:

Предложения по зачету излишков и недостач, которые возникли в результате пересортицы. Также нужно приложить письменное объяснение МОЛ о причинах пересортицы.

Подробные объяснения о причинах, по которым выявленные недостачи не относят на виновных лиц.

Данные об имуществе, которое подлежит списанию. Нужно указать причины порчи и причастных лиц.

Суммы оценочных резервов.

Результаты инвентаризации нужно обобщить в форме № ИНВ-26 или в специально разработанной форме. Ведомость учета результатов включает данные о выявленных излишках и недостачах, а также способы их урегулирования. На основании этой ведомости руководитель организации принимает окончательное решение по результатам инвентаризации. Оно оформляется приказом об утверждении результатов инвентаризации. Затем весь комплект документов нужно передать в бухгалтерию для устранения расхождений, которые комиссия выявила при инвентаризации.

Как отразить в бухгалтерском и налоговом учете результаты годовой инвентаризации имущества

Оприходование излишков ОС и ТМЦ

Если при инвентаризации комиссия выявила излишки ОС и ТМЦ, происхождение которых неизвестно, их нужно оприходовать на основании сличительных ведомостей ИНВ-18 и ИНВ-19. Стоимость такого имущества нужно определять по рыночной цене.

Проводки по учету излишков ОС и ТМЦ будут выглядеть так:

Дт 01 Кт 91.01 Приняли к учету излишки ОС.

Дт 10 (41, 43) Кт 91.01 Приняли к учету излишки ТМЦ.

В налоговом учете оприходование излишков нужно включить в доходы. По основным средствам будет начисляться амортизация, но амортизационную премию применять нельзя.

Списание недостач ОС и ТМЦ

Если при проверке комиссия обнаружила недостачу ОС, нужно это зафиксировать в описи ИНВ-1 и сличительной ведомости ИНВ-18. Недостача ТМЦ отражается в описи ИНВ-3 и ведомости ИНВ-19. Материально ответственное лицо должно дать письменные объяснения по причинам недостачи.

Недостачу ТМЦ в пределах норм естественной убыли нужно списать в расходы. Если выявлена недостача ТМЦ сверх норм естественной убыли или по ТМЦ, для которых такие нормы не установлены, эту недостачу возмещает виновное лицо. Такой же порядок действует и в отношении недостачи по основным средствам.

Возмещенные суммы нужно включить в доходы, а стоимость пропавшего имущества — в расходы (письмо Минфина от 27.04.2020 № 03-03-06/1/34033).

Если виновное лицо не установлено, то ущерб возместить некому. В этом случае, чтобы отразить расходы, нужен документ, который подтверждает отсутствие виновных. Для этого нужно написать заявление в ОВД и получить постановление о приостановлении предварительного следствия из-за того, что виновное лицо не установлено (ст. 265 НК, письмо Минфина от 14.07.2021 № 03-03-06/1/56085).

Недостачи ОС и ТМЦ в бухгалтерском учете отражаются следующими проводками:

Дт 94 Кт 01 (10, 41, 43) Списали стоимость недостачи.

Дт 20 (25, 26, 44) Кт 94 Списали естественную убыль.

Дт 91.02 Кт 94 Списали недостачу.

Дт 73.02 Кт 91.01 Отнесли недостачу на виновное лицо.

Дт 70 (50, 51) Кт 73.02 Взыскали недостачу с виновного лица.

Общий порядок проведения инвентаризации активов и обязательств при применении ФСБУ 28/2023

Новый стандарт применяют для проведения инвентаризации активов и обязательств компаний, но его не могут использовать бюджетные организации.

Приведем пошаговую инструкцию, как провести инвентаризацию по новому ФСБУ 28/23:

Издайте приказ, который включает перечень проверяемых объектов, дату начала и окончания проверки и обязанности рабочих комиссий. Создайте инвентаризационную комиссию. Если объем проверки большой, можно создать несколько комиссий. Во время проверки должно присутствовать не менее ⅕ членов комиссии, иначе результаты инвентаризации будут недействительными (п. 19, 21 ФСБУ 28/2023). Можно не создавать комиссию в случаях, которые предусмотрены п. 22 ФСБУ 28/2023. Перед началом проверки МОЛ должно (п. 26, 27 ФСБУ 28/2023):

Передать инвентаризационной комиссии последние приходные и расходные документы по материальным ценностям.

Передать расписки о том, что к началу инвентаризации первичные расходные и приходные документы сданы в бухгалтерию или переданы инвентаризационной комиссии и все материальные ценности оприходованы, а выбывшие — списаны.

Подготовьте инвентаризационные описи. Для проверки фактического наличия активов и обязательств, установите, что они действительно есть, оцените их состояние и обоснованность нахождения в компании (п. 3 ФСБУ 28/2023). Фактическое наличие объектов нужно определять в соответствии с п. 4 ФСБУ 28/2023:

Для инвентаризации активов и объектов на забалансовых счетах — с помощью подсчета, взвешивания, обмера и осмотра. Если стандартные способы проверки не работают, используйте видео- и фотофиксацию.

Для инвентаризации НМА, финансовых вложений, денег на расчетном счете и дебиторской задолженности — с помощью проверки документов и проведения расчетов.

Если в результате инвентаризации комиссия выявила расхождения, их нужно отразить в учете на основании квалификации, которую утвердил руководитель (п. 9 ФСБУ 28/2023). К документально оформленным результатам инвентаризации приложите технические расчеты, акты обмеров, объяснения МОЛ по пересортицам (п. 5, 35 ФСБУ 28/2023). Если в организации есть неучтенное имущество и объекты, которые не учитываются в составе активов и обязательств, а отражаются на забалансовых счетах, по ним нужно составить дополнительные документы (п. 6, 32 ФСБУ 28/2023). В бухгалтерском учете результаты годовой инвентаризации отразите записями на 31 декабря отчетного года. По активам, инвентаризация которых проведена в периоде наименьших остатков, и активам, инвентаризация которых проведена не ранее 1 октября, можно отразить ее результаты в том периоде, когда она закончена, но не позднее 31 декабря отчетного года (п. 10 ФСБУ 28/2023).

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