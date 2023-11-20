Ответ на требование ИФНС: как рассчитать сроки и оформить письмо

ИФНС присылает требования, когда у нее возникают вопросы к налогоплательщику. Служба может запросить пояснения к декларациям или подтверждающие документы по сделке. Это стандартные, рабочие моменты. Пугаться не нужно, но и игнорировать запросы налоговиков не стоит — это чревато штрафами и блокировкой счета.

Срок ответа на требование налоговой

Количество дней, в течение которых компания должна предоставить недостающие сведения, ИФНС четко указывает в самом письме (приказ ФНС от 07.11.2018 № ММВ-7-2/628@). Поэтому плательщику остается только внимательно прочитать текст, рассчитать дедлайн и подготовить к нужной дате ответ.

От основания требований зависит, как быстро нужно отправить документы или сведения в ответ. Например, в ходе камеральной проверки их необходимо предоставить, в общем случае, не позже 10 рабочих дней (п. 3 ст. 93 НК). А если нужно документально подтвердить «нулевую» ставку, то период увеличивается до 20 дней (ст. 93, п. 3.10 ст. 165 НК).

Для удобства представим в таблице требования к срокам, которые установило налоговое законодательство.

Если не успеваете уложиться в срок, можно ходатайствовать о продлении (п. 3 ст. 93 НК). Главное — сослаться на действительно уважительную причину, например, отпуск или больничный единственного бухгалтера, загруженность отдела, большой объем запрашиваемых документов, удаленность обособленных подразделений от главного офиса.

Направьте просьбу (уведомление) об увеличении срока в течение суток и укажите дату, к которой готовы ответить на запрос.

Как правильно рассчитать время для ответа ИФНС

Сроки исчисляют в рабочих днях, если в законе и письме ИФНС прямо не указано обратное. Когда дедлайн выпадает на выходной или праздник, последняя дата отправки переносится на ближайший рабочий день (ст. 6.1 НК).

Период для ответа начинается со следующего дня за днем получения требования от налоговой. Этим днем считают:

дату вручения — при передаче письма лично в руки представителю компании;

шестой рабочий день с даты отправления (согласно штампу Почты России) — при пересылке заказным письмом;

день, следующий за днем размещения требования в личном кабинете налогоплательщика, — при направлении через ЛК на сайте ФНС (п. 4 ст. 31 НК);

дату на квитанции о приеме требования в электронном виде — при отправке по ТКС через оператора ЭДО (письмо ФНС от 05.10.2020 № СД-4-2/16167@).

Пример отображения даты приема требования ФНС в системе «Такском».

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Как ответить на требования ФНС, чтобы удовлетворить запрос

Проигнорировать письмо налоговой компания в любом случае не может. Даже если его отправили с нарушением законодательства, в ответном сообщении обоснуйте причины и аргументируйте позицию, почему требование незаконно в соответствии с НК.

За необоснованный отказ предоставить документы или информацию плательщика привлекут к ответственности. Сумма штрафа составит от 200 руб. за документ (п. 1 ст. 126 НК) до 20 000 руб. (ст. 129.1 НК).

Универсальной формы для ответа на требование ИФНС нет. Бланк утвержден только для некоторых ситуаций.

Например, к декларации по НДС пояснения направляют исключительно в электронном виде по образцу, который указан в приказе ведомства от 16.12.2016 № ММВ-7-15/682@.

В ходе камеральной проверки, если налоговая запрашивает сведения по ошибкам и расхождениям в отчетности, переписку ведут в произвольной форме. Достаточно подготовить обычное письмо на бланке организации и приложить корректировки.

Пример ответного письма на требования ИФНС в рамках «камералки».

Копии документов можно предоставить в налоговую на бумажном носителе лично или по почте заказным отправлением.Не забудьте заверить дубликаты подписью директора и скрепить печатью организации. В описи вложений обязательно укажите общее количество страниц.

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