Новая форма ЕФС-1 с 2024 года: как заполнить и сдать

Социальный фонд России утвердил новую форму отчета ЕФС-1 и порядок ее заполнения. Причем отчитываться за 2023 год нужно уже по этой форме. Расскажем, как ее заполнить и сдать с учетом изменений.

Новый бланк формы ЕФС-1: общие сведения

Новая форма отчета утверждена приказом СФР от 17.11.2023 № 2281. Его положения вступают в силу с 1 января 2024 года. Соответственно постановление ПФР от 31.10.2022 № 245п, которое регламентировало форму отчета в 2023 году, с этой даты прекращает свое действие.

Помимо бланка изменился и формат электронного предоставления отчета. Он утвержден приказом от 23.11.2023 № 2315.

Напомним, из каких разделов состоит форма. Отчет ЕФС-1 включает несколько разделов:

Титульный лист.

Раздел 1, который включает Подраздел 1.1, Подраздел 1.2 и Подраздел 1.3.

Раздел 2.

Какой из этих разделов подавать в Социальный фонд России зависит от кадрового события, которое произошло, а также от наступления отчетной даты для Раздела 2. Независимо от предоставляемых в отчете сведений, всегда оформляется Титульный лист.

Титульный лист: что изменилось

В этой части формы необходимо заполнить основные реквизиты страхователя. Титульный лист дополнили новым полем «Код категории страхователя — физического лица». Оно предназначено для ИП и других физических лиц, которые перечисляют оплату физлицам. В это поле нужно внести один из следующих кодов:

Код категории страхователя Значение кода ИП01 Индивидуальные предприниматели ИП02 Главы КФХ, зарегистрированные в качестве ИП ФЛ01 Физические лица, которые производят выплаты другим физлицам ФЛ02 Адвокаты ФЛ03 Нотариусы, которые занимаются частной практикой ФЛ04 Арбитражные управляющие ФЛ05 Патентные поверенные ФЛ06 Оценщики ФЛ07 Медиаторы

Вторую часть Титульного листа «Сведения о страхователе, за которого предоставляются сведения» не нужно заполнять работодателю, который сдает отчет сам за себя.

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Как заполнить Подраздел 1.1 Раздела 1 с учетом изменений

В эту часть отчета нужно включать сведения по всем физическим лицам — сотрудникам по трудовым договорам, в том числе внешним и внутренним совместителям, дистанционным работникам, а также исполнителям по ГПХ. К исключениям относятся физические лица-плательщики НПД, так как за них страховые взносы заказчик не платит (п. 4, 5 Порядка заполнения ЕФС-1).

Срок сдачи этого подраздела зависит от наступившего кадрового события:

Если принимаете сотрудника на работу — не позднее следующего рабочего дня после заключения трудового договора.

Если увольняете работника, приостанавливаете или возобновляете трудовой договор — не позднее следующего дня после издания приказа.

Если заключаете или прекращаете договор ГПХ с исполнителем — не позднее следующего рабочего дня после этого события.

Если переводите сотрудника на другую должность / другое подразделение, при переходе на ЭТК, реорганизации или переименовании предприятия — не позднее 25 числа следующего месяца.

Если организация работает без сотрудников и исполнителей или не было кадровых событий Подраздел 1 с нулевыми показателями сдавать не нужно.

С 1 января 2024 года изменился порядок заполнения сведений о совместителе. Для такой категории работников в Графе 5 нужно указывать вид трудового договора. Перечень возможных значений кодов расширили:

Код вида трудового договора Значение кода «0» бессрочный трудовой договор «0.1» срочный трудовой договор, который заключается на срок до 6 месяцев «0.2» срочный трудовой договор, который заключается на срок более 6 месяцев «1» трудовой договор по совместительству «1.1» трудовой договор по совместительству, который заключается на срок до 6 месяцев «1.2» трудовой договор по совместительству, который заключается на срок более 6 месяцев

Напоминаем, что Графу 5 в отношении физических лиц по ГПХ заполнять не нужно (п. 45 Порядка).

Если переводите сотрудника на другую должность, на удаленную работу или в другое подразделение — в Графе 3 укажите «ПЕРЕВОД». В то время как при переводе сотрудника к другому работодателю в Графе 3 пропишите «УВОЛЬНЕНИЕ». Этот порядок уточнили, так как ранее часто случались ошибки — в отношении таких застрахованных лиц подавали форму с кадровым мероприятием «ПЕРЕВОД».

В Графе 6 нужно заполнить код выполняемой функции для сотрудников, которые работают в рамках трудовых договоров. Его берут из Общероссийского классификатора занятий (ОКЗ). Для договоров ГПХ здесь нужно дополнительно указывать код вида договора. При этом с 1 января 2024 года в перечне появились новые коды:

«ДГПХФЛНС» — используйте этот код, если заключаете с исполнителем договор ГПХ на выполнение работ / оказание услуг и в нем прописано условие, что вы будете платить за него страховые взносы на травматизм.

«ДАВТФЛНС» — указывайте этот код, если вы заключили с исполнителем договор авторского заказа и согласно его условиям будете платить за него страховые взносы на травматизм.

Появился новый код для силовых ведомств «ОСОБ». Соответственно этот код предназначен не для всех организаций, а только для тех, кто относится к такой категории, например, органы внутренних дел, федеральная противопожарная служба или таможенные органы.

Также появились коды, которые используйте при сдаче формы с кадровым событием «ПРИЕМ» или «ПЕРЕВОД» с определенным режимом работы:

«НДОМ» — работа на дому;

«ДИСТ» — дистанционная работа;

«НЕПД» — работа на условиях неполного рабочего дня;

«НЕПН» — работа на условиях неполной рабочей недели.

Кроме того с 1 января 2024 года действуют новые правила заполнения Подраздела 1.1 для мероприятия «ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ».

Это кадровое мероприятие необходимо указывать:

При переводе сотрудника из одного обособленного подразделения в другое. При реорганизации. При смене наименования компании.

Причем кадровое мероприятие «ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ» нужно заполнить по каждому договору, который на этот момент заключен с сотрудником.

Если сдать Подраздел 1.1 формы ЕФС-1 с опозданием или с ошибками, должностному лицу грозит штраф от 300 до 500 руб. Если нарушения допущены в отношении исполнителя по договору ГПХ штраф распространяется и на организацию в размере 500 руб. (ст. 17 закона № 27-ФЗ, ст. 15.33.2 КоАП).

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Как заполнить Подраздел 1.2 Раздела 1 с учетом изменений

Наибольшие изменения затронули именно эту часть отчета. Подраздел 1.2 каждый год — до 25 января, — подают страхователи, у которых в отчетном году:

Были сотрудники, которые имеют льготы при назначении пенсии, например, в связи с периодом работы на Крайнем Севере.

Были сотрудники с периодами работы на вахте или сезонных работах.

Были работники, которые брали отпуск за свой счет или находились в отпуске по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет.

Были сотрудники, у которых приостанавливали действие трудового договора.

Были работники с периодами простоев или отстранением от работы.

При этом в Подразделе 1.2 нужно указывать весь период работы сотрудника у работодателя в отчетном периоде, а не только периоды, которые перечислены в п. 3 ст. 11 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ.

Также в этой части отчета появился новый тип сведений «Назначение выплат по ОСС». Форма с таким типом сведений подается, если вы получили от сотрудника заявление о предоставлении отпуска по беременности и родам или по уходу за ребенком для учета периода работы календарного года, срок представления отчетности за который не наступил.

Если сдаете форму с типом «Назначение выплат по ОСС» Графу «Период работы» заполните двумя строками:

В первой строке укажите период, который длится с начала отчетного года по день, предшествующий дню начала отпуска по БиР или по уходу за ребенком. Во второй строке проставьте дату фактического начала отпуска. В Графе 7 проставьте код «ДЕКРЕТ» или «ДЕТИ».

Еще одним нововведением стал код «ОКУ», который указывают в Графе 4, чтобы отразить работу в местностях с особыми климатическими условиями за исключением районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Уточнили правила заполнения Граф 11 и 12, в которые нужно вносить сведения по результатам проведенной СОУТ. Эти графы в обязательном порядке заполняются только если у работодателя проведена специальная оценка условий труда и у сотрудника есть основания для досрочного назначения пенсии.

Что изменилось в части Раздела 1.3

Это ежемесячный отчет для страхователей бюджетников. Его тоже коснулись изменения.

Добавлена графа 4 «Работники, не включаемые в расчет среднесписочной численности», которая предназначена для включения сведений в отношении следующих категорий работников:

Женщин в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком.

Участников СВО.

Сотрудников, которые поступили в вуз и ушли в отпуск без сохранения зарплаты.

Какие изменения учесть в Разделе 2

В этой части отчета появилось новое поле «Льгота» для определенных категорий страхователей:

общественных организаций инвалидов, если среди их членов инвалиды и их законные представители составляют не менее 80%;

организаций с УК, который полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов в них составляет не менее 50%, а доля заработной платы инвалидов в фонде оплаты труда составляет не менее 25%;

учреждений, которые созданы для достижения образовательных и культурных целей, если единственный собственник имущества — указанные общественные организации инвалидов.

Кроме того уточнили наименования Графы 4 Подраздела 2.1. «Расчет сумм страховых взносов» и граф 11-12 и 20 Подраздела 2.1.1 «На конец предыдущего отчетного периода».

Как сдавать отчет

Напоминаем, что способ сдачи формы ЕФС-1 зависит от количества застрахованных лиц в отчете:

Если работодатель включает в форму 11 и более человек — он должен отчитаться в электронном виде.

Если в отчете 10 застрахованных лиц или меньше — можно сдать электронный отчет или на бумаге.

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