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Маркировка товаров

Маркировка товаров легкой промышленности в 2024 году

С 1 апреля 2024 года маркировке будут подлежать новые категории одежды. Изменения коснутся производителей, импортеров, оптовых продавцов и розницы. Рассказываем обо всем подробнее.
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Маркировка товаров легкой промышленности в 2024 году
Иллюстрация: MART PRODUCTION/pexels

Виды товаров, которые нужно маркировать

Сейчас маркировке подлежит детская одежда, некоторые виды мужской и женской одежды, спецодежда, изделия из кожи, а также постельное белье. Полный список товаров, которые необходимо маркировать, указан в постановлении Правительства № 792-р. Чтобы определить, нужно ли наносить на то или иное изделие DataMatrix-код, сверьтесь с кодом ТН ВЭД ЕАЭС. Его можно посмотреть в сертификате или декларации соответствия на товары.

В маркировке товаров задействованы производители, импортеры, оптовые и розничные продавцы одежды.

При этом маркировать товары не требуется:

  • Ателье и ремесленникам. Одежда, которая изготовлена по индивидуальному заказу, передается напрямую конечному потребителю и отслеживать ее не нужно.

  • Комиссионным магазинам и сэконд-хендам. ТН ВЭД 6309 «Одежда и прочие изделия, бывшие в употреблении» не требует нанесения DataMatrix-кода.

Согласно постановлению Правительства № 1899, с апреля 2024 года перечень товаров, которые подлежат маркировке, станет больше. В нем появятся новые группы:

  • рубашки и блузки;

  • одежда из искусственного меха и фетра;

  • пальто, куртки, плащи и другая верхняя одежда;

  • шарфы, галстуки и прочие аксессуары;

  • спортивные костюмы и спецодежда;

  • пиджаки и костюмы;

  • свитеры, брюки, юбки, шорты и платья.

Сроки маркировки

Обязательная маркировка для новых категорий товаров легкой промышленности стартует 1 апреля 2024 года. С этой даты производители и импортеры обязаны наносить DataMatrix-коды на товары из расширенного перечня  и передавать в систему «Честный ЗНАК» сведения о вводе товаров в оборот.

Исключение — остатки товаров, которые были на складе до 1 апреля. На них нужно будет заказать коды до 1 октября 2024 года и ввести в оборот до 1 ноября 2024 года, иначе коды будут аннулированы.

С 1 июля 2024года продавать немаркированные остатки будет нельзя, но на складе они храниться могут.

До 31 августа этого года на одежду, которую импортировали в Россию, нужно заказать коды маркировки. 

С 1 ноября 2024 года на кассах вводится разрешительный режим для одежды. Это значит, что коды маркировки будут проверять в режиме онлайн. Если код уже был раньше введен в оборот или выведен из него, либо кода нет в системе, то продать такой товар не получится.

Готовые решения для всех сфер бизнеса, подбор оборудования и квалифицированная помощь от «Такском» — подготовьте ваш бизнес к работе с обязательной маркировкой под ключ.

Штрафы за нарушение требований по маркировке

Размеры штрафов и ответственность зависят от категории правонарушителя и от того, насколько крупная партия товара не была промаркирована.

Нарушение

Административная ответственность

Уголовная ответственность

На одежде отсутствует DataMatrix код

5–10 тысяч руб. — для должностных лиц

50–300 тысяч руб. — для ООО и ИП

Изготовление, покупка, хранение, транспортировка и продажа одежды с поддельными DataMatrix кодами

Штраф до 300 тысяч руб.

Лишение свободы до 3 лет со штрафом до 80 тысяч руб. или в размере дохода за период до полугода

Товары не ввели в оборот, ввели оборот без разрешительных документов или с неверными данными в документации

Нарушили сроки подачи сведений в ГИС МТ

1–10 тысяч руб. — для должностных лиц;

25–100 тысяч руб. — для юридических лиц

Подготовка участников оборота к изменениям

Регистрация в ГИС МТ и GS1

Оператор маркировки — ЦРПТ, ему принадлежит система ГИС МТ «Честный ЗНАК». Чтобы работать с маркировкой, каждому участнику оборота нужно создать личный кабинет в этой системе. Как это сделать:

  • Оформить сертификат УКЭП в аккредитованном удостоверяющем центре.

  • Установить плагин, например, КриптоПро, чтобы работать с электронной подписью. 

  • На сайте ГИС МТ войти в систему с помощью УКЭП.

  • Проверить, нет ли ошибок в данных компании.

  • Указать контактную информацию и отправить заявку на регистрацию в ГИС МТ. Ответ придет в течение суток.

Кроме того производители и импортеры должны зарегистрироваться в системе GS1. Это нужно для того, чтобы получать коды GTIN, которые помогают идентифицировать каждую единицу товара. Без GTIN нельзя заказать код Data Matrix.

Маркировка остатков

Чтобы промаркировать складские остатки, нужно сначала зарегистрироваться в «Честном ЗНАКе». Затем потребуется:

  • Завести карточку товара в Национальном каталоге системы. Как это сделать, можно посмотреть в видеоинструкции от «Честного ЗНАКа».

  • Пополнить лицевой счет. Коды маркировки — платные, стоимость одного кода — 60 копеек с учетом НДС 20%. 

  • Заказать коды со способом выпуска в оборот «Маркировка остатков».

  • Подать данные о вводе в оборот: через личный кабинет ГИС МТ вручную, с помощью загрузки файлов в xml-формате или через API.

Импортеру одежды необходимо промаркировать товары:

  • Если их ввозят не из ЕАЭС — до помещения под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления. Импортер заказывает DataMatrix коды и передает их изготовителю или транспортной компании для нанесения.

  • Если товары импортируются из ЕАЭС — до момента, когда товары фактически пересекут границу с Россией. В этом случае импортеру нужно заказать маркировочные коды с типом эмиссии «Ввезен в РФ» и передать их экспортеру в ЕАЭС. Тот наносит коды и отгружает продукцию. При поступлении товара импортер подает в «Честный ЗНАК» 

  • документ «Ввод в оборот», вид — «Трансграничная торговля», и вводит товары в оборот. 

«Такском» поможет бизнесу начать работать с маркировкой с помощью готовых и простых в эксплуатации решений. Специалисты расскажут, как избежать ошибок при внедрении и штрафов, а также научат сотрудников работать с маркировкой. Компания «Такском» сертифицирована системой «Честный ЗНАК». 

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Прием маркированного товара на склад магазина

Чтобы отгружать и принимать маркированный товар на склад, поставщику и продавцу нужно заказать УКЭП и настроить сервис ЭДО. Дальше продавцу необходимо:

  • Подписать УПД, которую он получил от поставщика. Это делается с помощью системы ЭДО.

  • Прежде чем подписать УПД, нужно проверить, чтобы коды из УПД соответствовали тем, что фактически указаны на товаре. Быстро просканировать коды на складе поможет терминал сбора данных (ТСД) — мобильный компьютер со встроенным сканером DataMatrix-кодов.

Продажа товара

Чтобы продавать маркированный товар, продавцу понадобится онлайн-касса, подписанный договор с ОФД и 2D-сканер. При продаже необходимо отсканировать DataMatrix-код на товаре с помощью сканера. Затем ОФД передаст данные в «Честный ЗНАК» и в налоговую. ККТ выдаст чек с кодом маркировки товара. 

Важно: касса должна поддерживать формат фискальных данных (ФФД) 1.2, чтобы работать с маркированной продукцией.

Продажа товара с маркировкой в онлайн-магазине

Часто продавцы задают вопрос, нужно ли сканировать DataMatrix-коды, если они продают одежду через интернет. Да, но когда это делать — зависит от того, каким способом осуществляется оплата:

  • Предоплата в интернет-магазине.

В этом случае в момент оплаты продавец не знает, какая именно единица продукции отправится к покупателю. По рекомендации ФНС, нужно пробить два чека: первый — на предоплату без кода, второй, при доставке — чек с конечным расчетом и кодом маркировки. Соответственно, DataMatrix-код нужно отсканировать перед отгрузкой товара.

  • Оплата при получении, если товар доставляет магазин.

В этом случае код сканируют при передаче товара. При этом у курьера должно быть с собой соответствующее оборудование.

  • Оплата товара посреднику при получении.

Если товар доставляет сторонняя курьерская служба, то чек пробивается в момент передачи товара курьеру. Он содержит DataMatrix-код. Посредник закрывает продажу вторым чеком, который пробивает при передаче товара — этот чек код не содержит.

Подготовка к маркировке: чек-лист

Для удобства объединили в таблицу информацию о том, что должно быть у разных участников оборота, чтобы работать с маркировкой товаров легпрома.

Производитель и импортер

Оптовый продавец

Розничный продавец

  • УКЭП

  • Регистрация в ГИС МТ «Честный ЗНАК» и системе GS1 

  • Сервис ЭДО

  • 2D-сканер или ТСД

  • Принтер этикеток для печати DataMatrix-кодов

  • УКЭП

  • Регистрация в ГИС МТ «Честный ЗНАК»

  • Сервис ЭДО

  • 2D-сканер или ТСД для приемки товаров на склад, инвентаризации

  • Принтер этикеток

  • УКЭП

  • Регистрация в ГИС МТ «Честный ЗНАК» 

  • Сервис ЭДО

  • 2D-сканер или ТСД для приемки товаров на склад, инвентаризации

  • Онлайн-касса 

  • Принтер этикеток

Как «Такском» работает с маркировкой

Компания «Такском» предлагает комплексное решение по работе с маркировкой для всех участников оборота товаров.  

  1. Поможем зарегистрироваться в «Честном ЗНАКе» и системе GS1.

  2. Подберем и настроим нужное оборудование: ККТ, 2D сканеры, ТСД для работы на складе и в торговом зале, принтеры этикеток для маркировки остатков.

  3. Проведем обучение сотрудников работе с маркировкой.

  4. Автоматизируем маркировку на производстве через ТСД.

  5. Проведем маркировку остатков под ключ.

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