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Больничные

Проактивные выплаты по больничным листам 2024: как работать без штрафов

СФР прекратил прием реестров сведений, обязательных для назначения и выплаты больничных пособий. С начала 2024 года страхователи должны направлять такие данные только проактивно — через систему социального электронного документооборота СЭДО СФР.
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Проактивные выплаты по больничным листам 2024: как работать без штрафов
Иллюстрация: dcstudio/freepik

Что изменилось в 2024 году

2022 и 2023 годы были переходным периодом к проактивному электронному документообороту, во время которого параллельно с проектом прямых выплат заработала и проактивная схема. Этого времени должно было хватить работодателям, чтобы подготовиться и спокойно перейти с реестров на новый порядок взаимодействия с СФР.

С 1 января 2024 года Соцфонд отключил сервис приема реестров по технологии и форматам постановления от 30.12.2020 № 2375 (кроме реестров сведений для перерасчета ранее назначенных выплат). Теперь взаимодействие с СФР возможно только через СЭДО с использованием бухгалтерского и кадрового ПО, программ для сдачи отчетности и «Личного кабинета страхователя» на сайте СФР.

Тем, кто еще не подключился к СЭДО, нужно сделать это как можно быстрее. В марте подключите сервис для сдачи электронной отчетности от Такском и получите на весь срок действия вашего тарифа модуль для проактивного документооборота с СФР через 1С:ЗУП.

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Нормативная база, которая регулирует проактивные выплаты в 2024 году:

Проактивная выплата больничных: как это работает

Суть проактивных выплат: для назначения пособия от работника не требуется никаких заявлений или других документов — достаточно информации об открытии и закрытии электронных листков нетрудоспособности, которая поступает в СФР от медучреждений, и сведений, запрашиваемых у работодателя.

Процесс проактивной выплаты (п. 17-23.2 постановления Правительства № 2010):

  • Шаг 1. Медорганизация открывает электронный больничный лист и размещает его в системе СЭДО СФР.

  • Шаг 2. СФР в течение одного календарного дня идентифицирует застрахованное лицо по сведениям персонифицированного учета, и через СЭДО уведомляет работодателя об открытом больничном. Также фонд направляет сведения о больничном листе в «Личный кабинет» застрахованного физлица на Госуслугах.

  • Шаг 3. Автоматически через СЭДО работодатель и физлицо получают оповещения о дальнейших действиях с больничным — о его продлении, закрытии или аннулировании, о направлении физлица на МСЭК (медико-социальную экспертизу) и дополнении листка сведениями о ней.

  • Шаг 4. СФР получает от медорганизации уведомление о закрытии больничного и направляет работодателю предзаполненный ЭЛН и возможно запрос о недостающих сведениях, которые нужны для начисления пособия — например, о страховом стаже работника, о замене лет, о продолжительности рабочего времени, если он трудится в режиме неполного рабочего дня и т.д.

  • Шаг 5. Работодатель размещает запрашиваемую информацию в СЭДО в течение трех рабочих дней с даты получения данных о закрытии больничного.

  • Шаг 6. СФР через Госуслуги направляет сотруднику уведомление о закрытии больничного.

  • Шаг 7. Работодатель оплачивает первые три дня больничного в день ближайшей зарплаты, а СФР — в течение 10 рабочих дней после получения от работодателя всех недостающих данных (п. 1 ст. 14.1, п.1 ст. 15 закона № 255-ФЗ).

Ответственность страхователей

За допущенные нарушения работодателю придется отвечать по ст. 15.2 закона № 255-ФЗ.

Непредставление документов в срок для проверки, или отказ их предоставить, обойдутся страхователю в 200 руб. за каждый документ.

Если СФР выяснит, что сведения от работодателя для назначения пособия недостоверны, и это привело к излишним расходам фонда, штраф составит 20% от суммы излишних начислений, но не более 5 000 руб. и не меньше 1 000 руб. Также придется возмещать фонду причиненный ущерб.

За нарушение срока направления сведений, которые нужны для назначения пособия, штраф составит 5 000 руб.

Возможные проблемы с СЭДО

Система СЭДО СФР не застрахована от сбоев, которые способны нарушить ее стабильную работу. Такие проблемы могут создать угрозу штрафов для работодателей, поневоле ставших нарушителями. Рассмотрим возможные риски при работе через СЭДО.

Система определяет максимальный период для отправки ответа на запрос СФР: прибавляет к дате поступления запроса три рабочих дня, чтобы среагировать на него. Если страхователь из-за перебоев СЭДО не сможет увидеть отправленный, но ошибочно не загрузившийся запрос от фонда, есть риск пропустить крайний срок ответа на него. Продлиться такая задержка может до нескольких дней, поэтому обращайте внимание на дату входящего запроса — это должен быть день его фактической, а не первоначальной «ошибочной» загрузки в базу.

Проблема может возникнуть, и когда страхователь направляет в СФР ответ на запрос. Если на сервере СЭДО в этот момент повышена нагрузка, возможны технические ошибки, которые не позволят своевременно отправить данные. Штраф за просрочку, которая возникла из-за такой ошибки, можно оспорить в вышестоящем органе СФР или в суде.

Модуль проактивного документооборота с СФР от Такском упростит вашу работу в 1С:ЗУП. Он позволяет загрузить документы одной кнопкой и легко направить их в фонд. Вы сможете работать в привычном интерфейсе внутри модуля без перехода по разным разделам программы. Подключившись до 31 марта к сервису электронной отчетности от Такском, вы сможете пользоваться модулем для ЭДО с СФР в течение всего срока действия вашего тарифа. 

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