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Взносы на травматизм

Как подтвердить основной вид деятельности в 2024 году

Ежегодно СФР устанавливает индивидуально каждому из страхователей тариф по взносам на случай профессиональных заболеваний и производственного травматизма. Чтобы тариф соответствовал основному виду бизнеса компании и не оказался завышенным, преобладающий вид деятельности необходимо подтверждать. Рассказываем, как это сделать в 2024 году.
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Как подтвердить основной вид деятельности в 2024 году
Иллюстрация: freepik/freepik

Кто должен подтверждать основной вид деятельности

Согласно приказу Минздравсоцразвития от 31.01.2006 № 55 (ред. от 27.12.2022) о порядке подтверждения основного вида деятельности:

  • Процедура подтверждения в 2024 году обязательна для всех организаций, созданных в 2023 году и ранее.

  • Если компания временно не работает и дохода в прошлом году не было, подтверждение подается с нулевыми показателями по виду деятельности, который указан в качестве основного в ЕГРЮЛ.

Кому подтверждение подавать не нужно:

  • Компаниям, созданным в 2024 году — так как прошлогодних показателей у них нет, СФР самостоятельно установит тариф, который соответствует первому (основному) коду ОКВЭД в выписке из ЕГРЮЛ.

  • ИП — когда предприниматель нанимает работников, за которых уплачиваются страхвзносы на «травматизм», тариф ему назначается автоматически по данным об основном виде бизнеса из ЕГРИП.

Зачем определять основной вид деятельности

Тариф взносов на «травматизм» зависит от присвоенного страхователю класса профессионального риска. Чтобы правильно установить класс профриска и назначить тариф, СФР должен знать, какая деятельность в предыдущем году была для страхователя основной.

В приказе Минтруда от 30.12.2016 № 851н приведена классификация видов бизнеса (с кодами ОКВЭД) по классам профессионального риска. Всего таких классов 32, а размер взносов варьируется от 0,2% до 8,5% — чем выше класс профриска, тем выше тариф взносов на «травматизм». 

Пример: классу профриска I соответствует тариф 0,2%, классу V — тариф 0,6%, а классу XXV — тариф 4,5% (ст. 1 закона от 22.12.2005 № 179-ФЗ).

Основной вид бизнеса определяется так (п. 9 Правил, утв. постановлением Правительства от 24.12.2022 № 713):

  • Для коммерческих компаний основным считается вид, который имеет наибольший удельный вес в общем объеме произведенной продукции за прошлый год. Если таких видов несколько и объемы распределены между ними поровну, для назначения тарифа выберут вид, по которому класс профриска выше.

  • Для некоммерческих организаций основным считается вид, по которому в прошлом году трудилось наибольшее число сотрудников.

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Пример

Компания «Астра» работает по двум направлениям: розничная торговля одеждой в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.71) и производство одежды из кожи (ОКВЭД 14.11). 

В 2023 году компания получила доходы — 11 500 тыс. руб.(без учета НДС), в том числе:

  • от розничной торговли — 4 600 тыс. руб. (класс профриска — I);

  • от производства одежды — 6 900 тыс. руб. (класс профриска — III).

Для определения основного вида деятельности вычислим долю каждого вида в общей сумме поступлений:

  • 4 600 : 11 500 х 100 = 40% — доля розницы;

  • 6 900 : 11 500 х 100 = 60% — доля производства.

Основной вид деятельности, составляющий 60% в общем объеме доходов, который должна подтвердить компания в 2024 году — производство одежды из кожи. Тариф составит 0,4%, что соответствует классу профриска III.

Документы для подтверждения основного вида деятельности

Подтверждая основную деятельность в 2024 году, страхователи направляют в территориальный орган СФР по месту своей регистрации:

  • заявление о подтверждении основного вида бизнеса;

  • справку-подтверждение;

  • копию «Пояснительной записки» к балансу за 2023 год (не подают микро- и малые предприятия).

Формы заявления и справки-подтверждения приведены в приложениях № 1 и 2 к приказу Минздравсоцразвития № 55. Вот как они выглядят:

Подать документы в СФР можно:

  • на бумаге отправить почтой (с описью вложения) или передать через ближайший МФЦ, а также при личном визите в отделение СФР;

  • электронно — через «Личный кабинет страхователя» на сайте СФР, через портал «Госуслуги», или с помощью СЭДО (социального электронного документооборота).

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Срок подтверждения основного вида деятельности

Подать документы, которые подтверждают основной вид деятельности, нужно не позднее 15 апреля. Если эта дата совпадает с выходным или нерабочим праздником, срок сдвигается на ближайший за ним рабочий день. Но в 2024 году эта дата выпадает на понедельник., поэтому переноса срока не будет.

В течение двух недель со дня подачи документов СФР направит страхователю уведомление, в котором будет указан размер тарифа по взносам на «травматизм», установленный ему с начала текущего года. До получения уведомления страхователи начисляют взносы по прошлогоднему тарифу.

Подавать подтверждение необходимо вовремя, независимо от того, изменился основной вид деятельности у компании, или нет. Штрафных санкций за просрочку не последует, но тариф страхователю назначат по тому коду ОКВЭД из ЕГРЮЛ, для которого предусмотрен наивысший класс профриска. Сообщение о новом тарифе СФР направит нарушителю в срок до 1 мая (п. 5 Порядка из приказа № 55).

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