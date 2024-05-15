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Налоговая отчетность

ФНС не приняла электронный отчет: как разобраться в кодах ошибок и исправить их

ИФНС может не принять у компании или ИП электронную отчетность, если в ней содержатся ошибки. О нарушениях, обнаруженных при получении декларации или расчета, налоговики проинформируют налогоплательщика, направив ему уведомление с кодами ошибок. Разбираемся, как читать такие коды и исправлять допущенные недочеты.
ФНС не приняла электронный отчет: как разобраться в кодах ошибок и исправить их
Иллюстрация: freepik/freepik

Как сдается электронная отчетность

Сдавать декларации, расчеты, бухгалтерскую отчетность в электронном формате можно по ТКС (телекоммуникационным каналам связи) или через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС.

Днем предоставления электронного отчета в ИФНС является дата его отправки, которая зафиксирована в подтверждении, поступившем в ответ налогоплательщику. Там же отражается дата получения отчета налоговиками. 

Основание — п. 4 ст. 80 НК, п. 167 регламента ФНС, утв. приказом ФНС № ММВ-7-19/343@ от 08.07.2019.

Но считать отчетность благополучно сданной еще рано (п.п. 164–166 Регламента ФНС):

  • Если с отчетом все в порядке — в течение одного рабочего дня от ИФНС поступит квитанция о его приеме, подписанная УКЭП налогового органа.

  • Если есть основание для отказа в приеме — отчетность налоговики не примут и в течение одного дня направят уведомление об этом с указанием причин отказа.

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Когда налоговая не примет электронную отчетность

Даже одного основания, приведенного в перечне п. 19 регламента ФНС, достаточно, чтобы декларацию или расчет не приняли. 

Чек-лист: причины, по которым налоговая не примет электронную отчетность

  • Декларация или расчет поданы не в ту налоговую инспекцию.

  • У лица, которое сдает отчетность, отсутствует паспорт или другие удостоверяющие документы.

  • У представителя, который подает отчет вместо налогоплательщика, нет доверенности на такие действия.

  • Декларация или расчет подается по недействующей форме.

  • Декларация или расчет подписаны лицом, у которого нет на это полномочий, например:

    • руководитель, подписавший отчетность, дисквалифицирован, или ИП — лишен права заниматься предпринимательством;

    • руководитель / ИП умер, поэтому снят с налогового учета на основании данных реестра ЗАГСа;

    • у ИФНС есть действующее судебное решение о признании руководителя / ИП безвестно отсутствующим, недееспособным, ограниченно дееспособным или об объявлении его умершим;

    • в силу вступил судебный акт об отказе руководителя от руководства компанией, участия в ней;

    • в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений в отношении руководителя юрлица.

  • В декларации / расчете отсутствует УКЭП руководителя / ИП или представителя налогоплательщика.

  • В «Расчете по страховым взносам» указаны неверные персональные данные застрахованных лиц или есть другие ошибки, в том числе, суммы показателей по всем физлицам не равны тем же показателям по страхователю в целом.

Выявление ошибок в электронной отчетности

Полученный файл декларации / расчета налоговая проверяет с помощью автоматизированной системы, которая выявляет соответствующие ошибки и, если они есть, формирует уведомление об отказе в приеме.

Каждая найденная ошибка в таком уведомлении обозначена определенным кодом. Полный список кодов ошибок приведен в «Классификаторе ошибок форматно-логического контроля налоговой и бухгалтерской отчетности» (КОФО) — приказ ФНС от 09.11.2010 № ММВ-7-6/535@ (ред. от 24.04.2024).

Код состоит из 10 цифр. По первым двум цифрам можно определить, к какой группе относится ошибка, а остальные цифры дают более детальное представление о ней:

Первые 2 цифры кода

Группа нарушений

01

Нарушен порядок представления отчетности

02

Несоответствие имени файла установленным требованиям

03

Ошибки, выявленные при форматном контроле

04

Ошибки выявлены при логическом контроле

05

Ошибки обнаружены при проверке по справочникам

Коды ошибок в уведомлении ИФНС

Собрали в таблице некоторые ошибки, которые часто возникают при подаче электронных отчетов, и порядок их исправления.

Код ошибки в КОФО

Почему возникла ошибка

Как исправить

0100100001

Отсутствует ЭП руководителя, представителя

Отчет не подписали электронной подписью уполномоченного лица

Подписать отчет электронной подписью руководителя или уполномоченного на то лица. Подписанный документ снова подать в инспекцию

0100100005

ЭП не принадлежит налогоплательщику

Сертификат ЭП не зарегистрирован на налогоплательщика, который сдает отчет

0100100011

Лицо не имеет полномочий для подписания

Отчет подписан лицом, которое не имеет на это права

010010006

Срок действия сертификата ЭП истек

Завершился срок, на который выдан сертификат подписи, либо он был отозван

Получить новый сертификат, подписать отчетность и отправить ее в ИФНС

0100200001

Декларация / расчет представлена не в тот налоговый орган

Отчетность направлена в инспекцию, которая не уполномочена принимать подобные отчеты

Исправить номер ИФНС, в которую подается отчетность, и отправить отчет в свою инспекцию

0100200015

Код ИФНС-получателя не существует

Ошибка в указании кода ИФНС

0100500001

Отсутствуют сведения о доверенности

Отчетность подписана представителем налогоплательщика, но доверенность на подписание в ИФНС не отправили

Если отчет подписывает представитель, на него оформляется соответствующая доверенность. Скан актуальной доверенности прилагают к отчету при отправке, в том числе при ее продлении или замене, а ее реквизиты указывают на титульном листе декларации / расчета

0100500006

Отсутствует сообщение о доверенности

0100500002

Срок доверенности истек

Представитель подписал отчет, действуя на основании просроченной доверенности

0400100001

Не найден плательщик по ИНН, КПП, представленным в файле

Неверно указан ИНН или КПП в отчете

Указать правильные данные и подать отчетность заново

0400100007

Неправильное указание сведений, несоответствие сведений о налогоплательщике

Несоответствие ИНН, КПП компании наименованию, или несоответствие ИНН фамилии, имени, отчеству ИП

0400200005

Файл с признаком «Вид документа (первичный или с признаком корректировки)» уже зарегистрирован

В ИФНС ранее за тот же период уже был сдан первичный отчет или корректировка с таким же порядковым номером

Проверить, был ли ранее подан отчет – первичный или с таким же номером корректировки. Если был — исправить номер и отправить отчетность заново

0400400011

Сумма страховых взносов по плательщику не равна совокупной сумме страховых взносов по застрахованным лицам

В «Расчете по страховым взносам» в соответствующем периоде не соблюдено равенство между общей суммой взносов, начисленных страхователем, и суммой, образованной при сложении взносов по каждому физлицу

Перепроверить показатели. Обнаружив ошибку, внести исправления и проверить расчет на соответствие контрольным соотношениям (письмо ФНС от 26.02.2024 № БС-4-11/2112).

0400500003

Сведения по указанным лицам не соответствуют данным, имеющимся в ИФНС

Допущена ошибка в персональных данных физлиц. Например, неправильно указаны ФИО, ИНН или СНИЛС

Сверить личные данные, уточнить, не было ли изменений (например, смена фамилии), внести правильные сведения и заново сдать отчет

Все коды ошибок приведены в классификаторе (КОФО), который можно скачать на сайте ГНИВЦ в разделе «Классификаторы и справочники».

Встроенная проверка на ошибки в сервисе для сдачи онлайн-отчетности от Такском гарантирует корректную отправку деклараций и расчетов в ИФНС. У сервиса простой и понятный интерфейс, а если возникнут вопросы — на них оперативно ответят специалисты бесплатной технической поддержки. В тарифы отчетности входят бесплатные пакеты отправок документов, которые позволяют обмениваться первичными документами с контрагентами в один клик.

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Налоговая отчетность

ФНС не приняла электронный отчет: как разобраться в кодах ошибок и исправить их

ИФНС может не принять у компании или ИП электронную отчетность, если в ней содержатся ошибки. О нарушениях, обнаруженных при получении декларации или расчета, налоговики проинформируют налогоплательщика, направив ему уведомление с кодами ошибок. Разбираемся, как читать такие коды и исправлять допущенные недочеты.

ФНС не приняла электронный отчет: как разобраться в кодах ошибок и исправить их

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