Как оформить МЧД для сдачи отчетности в ФНС и СФР

Постепенное внедрение машиночитаемых доверенностей в документооборот продолжается. Полный переход на МЧД состоится с 1 сентября 2024 года, но применять их можно уже сейчас. Расскажем, как оформить МЧД для налоговой и Соцфонда.

Для чего нужна МЧД

Назначение машиночитаемой доверенности (МЧД) — передача определенных полномочий доверенному лицу. Этим МЧД схожа с обычной бумажной доверенностью, но оформляется, передается и хранится она не на бумаге, а в едином электронном формате, читаемом компьютерными программами.

Компания может оформить МЧД своему представителю (сотруднику):

для совершения им каких-либо действий от лица работодателя — заключение сделок, сдача отчетности или получение документов в госорганах и т.п.;

для подписания от имени работодателя определенных документов, отчетов и т.п.

Оформление МЧД возможно и для привлеченных специалистов аутсорсинговых компаний, которые представляют интересы компании или ИП в госорганах.

Машиночитаемая доверенность имеет вид XML-файла, считываемого компьютером, и заверяется УКЭП (усиленной квалифицированной электронной подписью) руководителя или ИП. Файл МЧД всегда применяется вместе с УКЭП доверенного лица.

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Как и обычную доверенность, МЧД могут отозвать досрочно, например, при увольнении сотрудника, который ее получил.

Кому МЧД не нужна:

ИП и руководителям компаний , которые используют УКЭП, выпущенные ФНС или доверенным Удостоверяющим центром (п. 1 ст. 17.2, п. 1 ст. 17.3 закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ с изм. от 04.08.2023).

Организациям и ИП, которые сдают отчеты в налоговую и СФР на бумаге и не не обязаны отчитываться в электронном виде.

МЧД для сдачи отчетности в ИФНС и СФР

С 1 марта 2024 года организации, которые обязаны сдавать в ИФНС электронную отчетность, при подаче ее через своего представителя должны применять МЧД, при этом (письмо ФНС от 18.10.2023 № ЗГ-3-26/13425):

Введен новый формат 5.02 , который действует с 01.03.2024 г. , а прежний формат доверенностей 5.01 продлен на год — налоговая принимает его до 28.02.2025 г. (приказ ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-26/648, письмо ФНС от 18.12.2023 № ЕА-4-26/15789).

МЧД не отменяет ранее выданные доверенности — по разъяснениям налоговиков, требование использовать машиночитаемые доверенности при сдаче отчетности относится лишь к тем доверенностям, которые доверители выдадут своим представителям после 1 марта 2024 года.

С 11 марта 2024 года представителям, которые сдают электронную отчетность в СФР, нужна МЧД.

При этом используется формат, утв. приказом СФР от 11.10.2023 № 2016.

Доверенности для Соцфонда, оформленные ранее 11 марта 2024 года, разрешено применять:

для подачи данных в сервисе «Электронный листок нетрудоспособности» — до 1 мая 2024 года ;

для остальных сервисов СФР — до 1 июля 2024 года или до завершения срока действия документа, если он наступит раньше.

Если у представителя есть действующий сертификат ЭП сотрудника компании, полученный не позднее 31.08.2023 г., где указаны его данные и ИНН организации, для взаимодействия с Соцфондом в части социального страхования (ФСС) МЧД ему понадобится только после окончания срока такого сертификата, но не позже 1 сентября 2024 года.

Прекращение действия сертификата ЭП представителя не означает прекращения действия МЧД.

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Как оформить МЧД для сдачи отчетности

МЧД включает информацию:

ее наименование и номер;

данные доверителя — наименование компании/ФИО ИП, ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП;

данные представителя — ФИО, дата рождения, паспортные данные, СНИЛС, ИНН;

дата оформления доверенности и срок ее действия;

полномочия, которыми наделяется представитель;

возможность передоверия.

Чтобы компания-доверитель смогла оформить на своего представителя машиночитаемую доверенность, необходимо:

Создать МЧД в действующем формате.

Подписать доверенность электронной подписью руководителя.

Отправить созданную МЧД через оператора электронного документооборота в налоговую инспекцию или Соцфонд.

Создавать МЧД для сдачи отчетности можно при помощи:

специальных сервисов, размещенных на сайтах ФНС и СФР;

бухгалтерских и кадровых учетных программ;

специальных многофункциональных сервисов, предлагаемых операторами ЭДО.

МЧД оформляется перед отправкой отчетов в ИФНС или СФР. При этом учтите такие нюансы:

Доверенность нужно отправить в налоговую инспекцию/Соцфонд до направления отчетных форм.

Отправлять отчеты можно только после приема МЧД налоговым органом/ Соцфондом.

С сервисом сдачи электронной отчетности Такском легко внедрить МЧД в работу организации и в дальнейшем администрировать машиночитаемые доверенности в одном окне: от создания, подписания и регистрации до продления, отзыва и хранения.

Оперативный выпуск ЭП для уполномоченных сотрудников осуществляется в аккредитованном УЦ Такском — лидере российских удостоверяющих центров по данным Системы межведомственного электронного взаимодействия.

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