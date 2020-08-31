Такснет-Референт — дополнительный источник дохода бухгалтеров

Объявленный весной режим самоизоляции стал поводом для перестраивания работы бизнеса по новым требованиям. Особенно тяжелым оказалось положение многих компаний малого и среднего бизнеса.

В одночасье встал вопрос о сокращении, переводе на удаленку штатных единиц, отсутствии средств на покрытие кредитов и ФОТ, выполнении требований государства по обеспечению санитарно-эпидемиологических мер безопасности в связи с распространением COVID-19. Однако налоговые и бухгалтерские отчеты для руководителей малого и среднего бизнеса хоть и были перенесены по срокам, но не отменялись.

Оптимизировать бизнес-процессы небольшому бизнесу помог переход на услуги аутсорсинговой бухгалтерии. Что это значит? Это значит, что вопросами организации, ведения и сдачи бухгалтерского и налогового учета занимаются не штатные бухгалтеры, а опытные специалисты сторонней бухгалтерской компании — уполномоченного представителя.

Этот симбиоз выгоден обеим сторонам: бизнес без потери качества экономит время и деньги на подготовке и сдаче отчетности, а уполномоченная бухгалтерия зарабатывает на своем профессионализме, привлекая большое количество заказчиков.

В этой статье мы расскажем, какую программу для сдачи отчетности в электронном виде использовать уполномоченному представителю, на что обратить внимание при выборе оператора и как увеличить свой доход, работая на удаленке.

« Такснет-Референт» — удобная сдача электронной отчетности за своих клиентов

На бухгалтера, который сдает отчеты за третьих лиц, возлагается большая ответственность, поэтому ему важны конфиденциальность информации и оперативная передача отчетов в контролирующие органы. В этом ему поможет программа для сдачи отчетов за клиента.

Продуктовая линейка компании Такснет включает 17 основных и внутренних ИТ-продуктов. Программа «Такснет-Референт» была разработана специально для отправки отчетности в контролирующие органы в электронной форме. Функциональные возможности программы уже оценили 570 партнеров Такснет в 79 регионах России.

Такснет-Референт — надежный инструмент опытных бухгалтеров, которые привыкли доверять только своему компьютеру. Сервис устроен так, что документы хранятся только на том устройстве, где установлена программа.

Основные функции программы:

— Отчеты во все контролирующие органы без ошибок

Программа сама проверит документ на соответствие формату.

— Надежная защита

Зашифрованный канал передачи данных исключает доступ третьих лиц к вашей информации.

— Квалифицированная техподдержка

Такснет ставит своей задачей заботиться о бухгалтерах, поэтому делает акцент на отзывчивую техподдержку, специалисты которой отвечают быстро и компетентно.

— Система полезных уведомлений

Своевременное информирование об окончании срока действия электронной подписи и требованиях ФНС, чтобы вы ничего не упустили из виду.

Главное преимущество программы — возможность создавать и отправлять отчеты за несколько организаций. Для пользователей созданы гибкие тарифные планы с прозрачной системой оплаты. Тарификация определяется по количеству отправленных отчетов. Вы сами формируете режим использования программы исходя из объемов работы по каждому клиенту.

Продление доступа к программе на следующий период — бесплатно. Оплатить нужно будет только электронную подпись.

ИП Гизатуллина Ольга Геннадиевна В 2011 году я открыла свое ИП по бухгалтерскому сопровождению. Изначально знала, что буду использовать для этого программу Такснет-Референт. Это был уже знакомый мне инструмент, а также положительные отзывы коллег склоняли выбор в его пользу. По опыту общения могу сказать, что в компании работают компетентные и доброжелательные сотрудники, особенно хочется отметить менеджеров по развитию уполномоченных представителей.

Сертификаты электронной подписи для сдачи отчетности

Потеря конфиденциальной информации ставит под риск репутацию бухгалтера и может грозить дополнительными финансовыми расходами. Такснет предлагает уполномоченным представителям использовать HSM-сертификат ключа электронной подписи при сдаче отчетов через программу «Такснет-Референт». Это аналог стандартного сертификата ключа электронной подписи, который хранится на сервере компании Такснет, а не на USB-носителе, как обычно.

HSM-сертификат оформляется на руководителя компании, поэтому доверенность для отправки отчетности не потребуется. Сертифицированный программно-аппаратный криптографический модуль (hardware security module) КриптоПро HSM надежно защищает и хранит на сервере электронные подписи клиентов уполномоченного представителя. Изготовление HSM-сертификата в аккредитованном Удостоверяющем центре ЗАО «ТаксНет» занимает всего 24 часа. Срок действия — 12 месяцев.

Выгодное партнерство с Такснет

Долгосрочное сотрудничество внешнего бухгалтера и компании-налогоплательщика проверяется бесперебойной сдачей отчетов на протяжении нескольких отчетных периодов. Такснет предлагает надежную систему для сдачи отчетности и отлаженную работу по изготовлению электронных подписей.

Партнерская программа для уполномоченных представителей дает возможность увеличить свой заработок, продавая клиентам зарекомендовавшие себя продукты компании Такснет. С каждого проданного сертификата электронной подписи для отчетности вы получаете партнерское вознаграждение. Таким образом, вы сами формируете свой заработок, у которого нет верхнего предела.

Эльмира Латыпова,директор ООО «Бухгалтер» Нашими услугами по бухгалтерскому сопровождению пользуются более 250 контрагентов. Большой объем работы в напряженные отчетные периоды способны выдержать не все сервисы. Мы отправляем различные отчеты в госорганы в электронном формате через «Такснет-Референт» с 2006 года. За все время работы с компанией любые вопросы решались быстро и качественно. Кураторы уполномоченных представителей мгновенно реагируют на обращения и доводят до результата поставленные задачи.

Партнеры Такснет получают:

низкую стоимость отправки отчетов;

оперативный обмен документами в системе электронного документооборота;

техническую поддержку по всем каналам связи;

персонального менеджера;

обучающие вебинары по услугам и продуктам;

помощь при первых сделках.

Приглашаем вступить в к партнерскую программу Такснет уполномоченных представителей из Приволжского региона. Мы позаботимся о том, чтобы отчеты ваших клиентов были сданы в срок и без ошибок.