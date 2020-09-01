Что сдаем электронно в 2020 году и почему по-другому никак

К тому, что теперь не обойтись без электронной отчетности, уже все привыкли и большинство к ней подключены, но остаются упорные «староверы», которые отправляют отчеты почтой или сами относят ее в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат и ФСРАР.

Налоговая служба

С ФНС общаться электронно намного удобнее, да и надежнее фиксируется отправка не только отчетности, но и запросов актов сверки, справок по расчету с бюджетом, подача заявлений о зачете и прочих документов.

Уже давно только в электронном виде сдается декларация по НДС. Кстати, от ее отправки не освобождены и те, кто применяет спецрежимы, но только в определенных случаях:

Если выставлены документы с НДС покупателю (заказчику). Конечно, вы не обязаны этого делать, но иногда клиенту очень нужно, а вам его терять не хочется. Однако необходимо просчитать все риски и затраты, которые при этом возникают.

Для клиента выгодно, если вы выделите НДС из ранее оговоренной суммы, а не накрутите его сверху (операция просто бессмысленная для него), но для вас этот вариант — потеря денег. Так что задумайтесь, что вам важнее — сохранить клиента или продолжать работать в рамках выбранного режима налогообложения без НДС.

Если вы — налоговый агент по НДС . Чаще всего такая ситуация возникает при аренде государственного имущества. Учреждение, сдающее вам помещение, не платит НДС само, это придется сделать вам. То же касается экспортно-импортных операций.

Если вы — посредник и работаете с плательщиками НДС. В этом случае, как правило, нужно сдавать только журнал учета полученных и выставленных счет-фактур (да, вам придется заниматься их учетом), но также в электронном виде.

Получается, никто не застрахован от подачи отчетности по НДС, даже спецрежимники.

Еще в ФНС исключительно в электронном виде нужно сдавать бухгалтерскую отчетность. В 2020-м году отчитаться за предыдущий 2019-й год некоторым организациям еще можно было по старым правилам, но за 2020-й нужно будет только по телекоммуникационным каналам связи.

Даже если вы сдаете только декларацию по УСН раз в год, это не означает, что вы не получите требований от ИФНС. Уверены, что в ваш почтовый ящик доходят все письма? Многие узнают о том, что, оказывается, не ответили на требование, когда их счет уже заблокирован.

Если у вас подключена система для сдачи электронной отчетности, этот риск сводится к минимуму, ведь система сама оповещает о новом входящем письме и напоминает о сроке ответа. Посмотреть статус отчета или проверить, дошел ли он до госоргана можно в любом месте, где есть интернет. Вы можете сделать это даже на отдыхе в другой стране.

Сдавать электронно или на бумаге? Этот выбор сделал за вас закон, если численность сотрудников превысила 10 человек. Распространяется правило на расчет по страховым взносам, форму 6-НДФЛ и справки 2-НДФЛ. Придется воспользоваться передачей отчетов через оператора.

Пенсионный фонд

В этом году кадровики и бухгалтеры намучились с подачей новых отчетов — СЗВ-ТД. Причем изначально предполагалось, что в переходный период он будет сдаваться раз в месяц и только со следующего года в течение одного дня после кадрового события, но пришла пандемия, правила переиграли и пришлось оперативно отчитываться об увольнениях и приеме на работу уже в текущем году.

Если у вас работает менее 25 человек, СЗВ-ТД можно сдать на бумаге. Но представьте сколько раз придется его отправлять при постоянной текучке кадров? Устанете ходить на почту.

Кстати, мы решили посчитать во сколько обойдется отправка небольшого конверта. Письма с отчетностью необходимо отправлять ценным письмом с описью, иначе, например, в случае их утери контролирующим органом, вы не сможете доказать что вообще сдавали отчет.

Вот что у нас получилось (для примера взят город Москва):

203 рубля с копейками за одно письмо! Еще будут траты на дорогу до почтового отделения. А если сдавать так все отчеты? Налицо полное отсутствие экономии, электронная отчетность выйдет дешевле.

Кроме СЗВ-ТД есть еще ежемесячная отчетность СЗВ-М. Фактически это список работников с номерами ИНН и СНИЛС. За просрочку или неотправку отчета грозит штраф за каждого сотрудника — по 500 рублей. Т.е. если у вас штат в 10 человек, то за просрочку придется заплатить 5000.

СЗВ-М один из самых «забываемых» отчетов. Бухгалтер расслабляется после квартальной суеты и из головы вылетает, что есть еще ежемесячная отчетность. Этому подвержены не только новички, но и старожилы бухучета.

Фонд социального страхования

В ФСС сейчас сдаем расчет 4-ФСС, а также отсылаем заявления сотрудников на получение пособий и реестры по ним с необходимыми данными — это для тех, кто уже перешел на прямые выплаты (с 2021 года все регионы России станут работать по прямым выплатам, зачетной системы больше не будет).

С помощью системы электронной отчетности можно проверить электронный больничный — прямо из сервиса вы отправляете запрос и вам приходит подтверждение. Конечно, это удобно и намного проще, чем постоянно носить документы в Фонд, хотя это не запрещено.

На оформление и выплату, например, больничного листа, дается ограниченное время. Если вы все делаете электронно, сотрудник быстрее получит свои деньги и ему не придется ожидать предельных сроков.

Статистика

Ни один ИП или организация не проходят мимо Росстата, причем перечень отчетности регулярно меняется — сегодня у вас ничего в списке нет, а завтра есть.

Некоторые отчеты можно не сдавать. К примеру, вы не осуществляете какую-то деятельность, хотя заявили соответствующие ОКВЭД. Для других, хоть и не понадобится заполнение, нужно отправить пояснительное письмо. Третьи надо сдать даже нулевыми. Про заполненные нечего и говорить.

Несмотря на то, что многие игнорируют статотченость, штрафы за ее несдачу немаленькие.

Согласно статье 13.19 КоАП РФ непредставление первичных статистических данных (а также опоздание или предоставление недостоверных сведений) карается штрафом:

в размере от 10 000 до 20 000 рублей на должностных лиц;

от 20 000 до 70 000 на юридическое лицо.

Повторное нарушение сулит должностным лицам штраф до 50 000 рублей, а организациям — до 150 000 рублей.

Подводя итог, можно сказать, что электронная отчетность — это уже не просто удобство, а необходимость в силу закона. Тем более, что один из ее главных плюсов — возможность пройти проверку перед отправкой. Вручную это делать сложно, да и времени займет немало.

Кроме того, сервисы по отправке отчетности передают данные сразу по нескольким направлениям — от ФНС до Росалкогольрегулирования, встроенная проверка покажет ошибки в отчетах и не позволит отправить неверные данные. Системы по отправке электронной отчетности также позволяют отслеживать доставку документов и их статус.

Один из таких сервисов — Декларация.Онлайн. Если сейчас вы пользуетесь другой системой или создаете отчеты в бухгалтерской программе, то можете загрузить их в систему Декларация.Онлайн. Сориентироваться в новом интерфейсе помогут подсказки и человечная техподдержка, а если у вас несколько организаций, мы подберем оптимальный тариф.

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