Участники РИП вправе корректировать инвестиционную декларацию и увеличить размер льгот

Арбитражный суд Забайкальского края рассмотрел спор между АО «Рудник Александровский» и краевой МРИ ФНС № 7 (дело № A78-14744-2019). Суд поддержал позицию компании-участника РИП о том, что она вправе внести изменения в инвестиционную декларацию, увеличив сумму осуществленных инвестиций, и тем самым получить дополнительный льготный эффект по НДПИ.

Участники РИП имеют право на понижающий коэффициент территории добычи по НДПИ. Согласно п. 6 ст. 342.3 НК РФ размер налоговой экономии от этой льготы ограничен суммой вложений, указанной в инвестиционной декларации — документе, который описывает размер и характер капитальных затрат, иные значимые параметры инвестиционного проекта.

Фабула дела

в инвестиционной декларации компании изначально была указана сумма вложений в 55 млн. рублей (произведены с момента включения общества в реестр РИП), а налоговая экономия по НДПИ составила 581 млн. рублей. Установив это в ходе камеральной проверки, налоговый орган отказал компании в льготе за февраль 2019 года;

в период проверки «Рудник Александровский» согласовал с Минэкономразвития Забайкальского края изменение инвестиционной декларации, увеличив вложения до 3 263 млн. рублей. Дозаявленные инвестиции были произведены в 2008-2013 годах, в то время как статус участника РИП компания получила в 2014 году;

согласовал с Минэкономразвития Забайкальского края изменение инвестиционной декларации, увеличив вложения до 3 263 млн. рублей. Дозаявленные инвестиции были произведены в 2008-2013 годах, в то время как статус участника РИП компания получила в 2014 году; проверяющие посчитали, что в инвестиционной декларации не могут отражаться инвестиции, которые произведены до получения статуса участника РИП. Данный вывод основывался на том, что ст. 342.3 НК РФ должна применяться во взаимосвязи с условиями получения статуса участника. Среди таких критериев в пп. 4 п. 1 ст. 25.8 НК РФ установлено, что налогоплательщик обязан вложить:

— 50 млн. рублей за 3 года с момента включения в реестр участников РИП;

— 500 млн. рублей за 5 лет с момента включения в реестр участников РИП.

Поскольку эта норма не допускает получения статуса участника РИП до включения в реестр, то аналогичным образом не должны учитываться для целей льготы по НДПИ и прошлые вложения.

также инспекторы обратили внимание суда на то, что на момент включения в реестр у «Рудника Александровский» были обособленные подразделения в других регионах (Москве и Иркутске), что является ограничением для получения статуса участника РИП (пп. 1 п. 1 ст. 25.9 НК РФ).

Позиция суда

Суд согласился с позицией налогоплательщика, мотивировав свои выводы следующим:

в определении инвестиционного проекта, данном в ст. 1 Федерального закона от 25.02.1999 N 39-ФЗ, период осуществления инвестиционного проекта не ограничен определенным сроком. Следовательно, инвестиционная декларация может охватывать все капитальные вложения, совершенные в рамках проекта, независимо от срока реализации и момента получения статуса участника РИП;

в пп. 4 п. 1 ст. 25.8 НК установлена лишь предельная дата, до наступления которой капитальные вложения должны быть осуществлены в сумме не менее 50 млн. рублей или 500 млн. рублей. В случае, если эти условия выполнены, то для целей ст. 342.3 НК РФ в инвестиционную декларацию впоследствии могут быть включены вложения, произведенные за любой срок реализации проекта.

Оценка Taxology

В данном деле суд согласился с тем, что для применения льгот по НДПИ участник РИП может учитывать вложения, осуществленные еще до включения налогоплательщика в реестр, тем самым увеличивая потенциальный размер льготы, причем ограничение в 3 (5) лет, предусмотренное в пп. 4 п. 1 ст. 25.8 НК РФ, для этих целей не применяется. Такой подход позволяет налогоплательщикам претендовать на льготу в размере фактически осуществленных инвестиций, а не только в рамках изначально продекларированных капитальных вложений.

При этом Минфин России высказывает несколько отличную позицию. Финансовое ведомство подчеркивает, что РИП должен быть реализован полностью в течение 3 (5) лет. Если этот срок превышен, то, по мнению финансового ведомства, льготы инвестору предоставляться не должны (письмо от 08.10.2020 N 03-03-05/88004).

Примечательно также, что суд не оценил и довод налогового органа о наличии у компании обособленных подразделений в тот период, за который учитывались вложения. Вероятно, этот вопрос будет раскрыт при дальнейшем рассмотрении спора.

В любом случае, позиция о ретроспективном учете капитальных вложений применима только к льготе по НДПИ, установленной в ст. 342.3 НК РФ.

Для применения льготной ставки налога на прибыль п. 8 ст. 284.3 НК РФ предусматривает специальное правило о прошлых капитальных расходах: допускается учет таких затрат только за 2016 — 2018 годы при инвестировании не менее 50 млн. рублей либо за 2016 — 2020 годы при вложениях на сумму не менее 500 млн. рублей.