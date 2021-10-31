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Инвестор не должен платить налог на имущество с инфраструктуры, которую не зарегистрировало на себя публичное образование

Для рубрики Налог на имущество
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Арбитражный суд Московского округа рассмотрел дело № А40-78621/2020, в котором АО «Водный Стадион Спорт Инвест» удалось отстоять позицию о том, что возведенная им по инвестиционному контракту с г. Москва инженерная инфраструктура не облагается налогом на имущество.

Фабула дела

  • согласно инвестиционному контракту Общество должно было построить спортивно-зрелищный и тренировочный комплекс. При этом все построенные объекты инженерного и коммунального назначения должны были быть оформлены в собственность г. Москвы;
  • однако город права на объекты не зарегистрировал;
  • поскольку у Общества отсутствовали права на инженерную инфраструктуру, в 2019 году налогоплательщик подал уточненную декларацию по налогу на имущество, в которой исключил стоимость внешних сетей из налоговой базы за 2015-2017 годы;
  • налоговый орган не согласился с таким уточнением и настаивал, что стоимость внешних сетей должна была облагаться налогом на имущество, т.к. инфраструктура принята к учету у налогоплательщика в качестве основных средств и фактически используется налогоплательщиком в его хозяйственной деятельности.

Позиция суда

  • налог на имущество должен платить собственник активов;
  • сама по себе эксплуатация внешних сетей не свидетельствует, что они принадлежат налогоплательщику;
  • поскольку у Общества не было прав на спорные объекты, оно могло и вовсе не принимать их к учету. При этом инвестиционный контракт также не предусматривает, что спорная инфраструктура отражается в учете налогоплательщика до ее передачи в собственность города.

Оценка Taxology

Рассматриваемое решение представляет практическую ценность для компаний, реализующих проекты по инвестиционным контрактам с публичными субъектами. В судебном акте четко сформулированы следующие важные выводы:

  • если публичное образование как сторона инвестиционного контракта не реализует свои права собственника в отношении объектов, причитающихся ему по условиям договора, то такое бездействие не порождает налоговых последствий для другого партнера;
  • если инвестор пользуется инфраструктурой, то такая эксплуатация не является достаточным основанием для взимания с него налог на имущество, когда права на данные объекты у компании отсутствуют.

Надеемся, что предоставленная информация окажется для Вас полезной. Мы готовы ее обсудить в удобном для Вас формате.

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Пост написан пользователем
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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