Инвестор не должен платить налог на имущество с инфраструктуры, которую не зарегистрировало на себя публичное образование

Арбитражный суд Московского округа рассмотрел дело № А40-78621/2020, в котором АО «Водный Стадион Спорт Инвест» удалось отстоять позицию о том, что возведенная им по инвестиционному контракту с г. Москва инженерная инфраструктура не облагается налогом на имущество.

Фабула дела

согласно инвестиционному контракту Общество должно было построить спортивно-зрелищный и тренировочный комплекс. При этом все построенные объекты инженерного и коммунального назначения должны были быть оформлены в собственность г. Москвы;

однако город права на объекты не зарегистрировал;

поскольку у Общества отсутствовали права на инженерную инфраструктуру, в 2019 году налогоплательщик подал уточненную декларацию по налогу на имущество, в которой исключил стоимость внешних сетей из налоговой базы за 2015-2017 годы;

налоговый орган не согласился с таким уточнением и настаивал, что стоимость внешних сетей должна была облагаться налогом на имущество, т.к. инфраструктура принята к учету у налогоплательщика в качестве основных средств и фактически используется налогоплательщиком в его хозяйственной деятельности.

Позиция суда

налог на имущество должен платить собственник активов;

сама по себе эксплуатация внешних сетей не свидетельствует, что они принадлежат налогоплательщику;

поскольку у Общества не было прав на спорные объекты, оно могло и вовсе не принимать их к учету. При этом инвестиционный контракт также не предусматривает, что спорная инфраструктура отражается в учете налогоплательщика до ее передачи в собственность города.

Оценка Taxology

Рассматриваемое решение представляет практическую ценность для компаний, реализующих проекты по инвестиционным контрактам с публичными субъектами. В судебном акте четко сформулированы следующие важные выводы:

если публичное образование как сторона инвестиционного контракта не реализует свои права собственника в отношении объектов, причитающихся ему по условиям договора, то такое бездействие не порождает налоговых последствий для другого партнера;

если инвестор пользуется инфраструктурой, то такая эксплуатация не является достаточным основанием для взимания с него налог на имущество, когда права на данные объекты у компании отсутствуют.