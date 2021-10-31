Инвестиционный налоговый вычет станет еще выгоднее

Право на применение ИНВ по таким инвестициям субъекты РФ должны будут прямо указать в региональных законах, предусмотрев соответствующие положения.

Согласно законопроекту регионы вправе установить, к каким именно видам зданий, сооружений и передаточных устройств со сроком полезного использования более 20 лет налогоплательщики могут применять ИНВ. ﻿

Кроме того, законопроект предполагает установление и минимальных сроков фактического использования объектов основных средств (или отдельных категорий), до истечения которых реализация или иное выбытие (за исключением ликвидации) объекта ИНВ сопровождается восстановлением вычета и уплатой в бюджет суммы налога.

Иными словами, инвесторам планируется предоставить возможность реализации/передачи зданий, сооружений и передаточных устройств 8-10 амортизационных групп без негативных налоговых последствий после истечения минимального срока использования этих объектов, установленного в законах субъектов РФ.

Ввиду значительного срока полезного использования рассматриваемых объектов установление минимального срока фактической эксплуатации является более, чем актуально, так как зачастую организации сложно, а порой и невозможно, определить, сколько лет будет необходим в деятельности тот или иной объект.

При этом стоит отметить, что введение такой меры поддержки для налогоплательщиков может быть слишком затратным для доходной части бюджетов регионов, поскольку подобные объекты, как правило, являются дорогостоящими, а также учитывая, что до настоящего времени Правительство РФ так и не приняло постановление о компенсации регионам выпадающих из-за ИНВ доходов.

С интересом будем ждать внесения изменений в региональные законы в части условий применения ИНВ к капитальным вложениям со сроком полезного использования свыше 20 лет и обязательно вернемся к Вам с анализом новых возможностей!