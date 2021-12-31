Суд не стал применять формальный подход к применению налоговой льготы. В отличие от ФНС

Арбитражный суд Уральского округа рассмотрел дело № А76-19061/2020 и поддержал ООО «Праймэн» в применении региональной льготы по налогу на имущество, признав неубедительным отказ налогового органа из-за незначительной недоимки по транспортному налогу.

Фабула дела

Законом Челябинской области от 25.11.2016 № 449-30 «О налоге на имущество организаций» установлено, что для применения льготы по налогу на имущество организаций необходимо соответствовать трём условиям:

быть действующим субъектом МСП;

не находиться в процессе ликвидации и (или) банкротства;

не иметь недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.

Налоговый орган обнаружил у налогоплательщика ООО «Праймэн» недоимку по транспортному налогу в размере 3 руб., в связи с чем отказал в применении льготы по налогу на имущество.

Позиция суда

Рассматриваемая налоговая льгота, имеющая целью поддержку малого и среднего предпринимательства, предоставляется налогоплательщикам, добросовестно исполняющим свои налоговые обязательства .

. Недоимка возникла не в связи с занижением налоговой базы, а в результате ошибки (описки), носящей исключительно технический характер. Кроме того, налогоплательщик исправил ошибку и погасил указанную недоимку.

На момент образования недоимки у налогоплательщика имелась переплата по данному налогу, в связи с чем бюджетная система РФ не претерпевала каких-либо негативных последствий.

по данному налогу, в связи с чем бюджетная система РФ не претерпевала каких-либо негативных последствий. Лишение добросовестного налогоплательщика права на налоговую льготу в связи с наличием незначительной недоимки, которая была погашена в короткие сроки, противоречит экономическому смыслу рассматриваемого льготирования, целью которого является не только уменьшение налогового бремени субъектов малого и среднего предпринимательства, но и стимулирование обновления основных средств хозяйствующими субъектами, влекущее развитие бизнеса в целом.

Оценка Taxology

В последние годы налоговые органы нередко доначисляли налоги, используя законные, но достаточно формальные на то основания (например, дело «Калужского завода путевых машин и гидроприводов» (Определение ВС РФ от 17.11.2020 № 310-ЭС20-12617 по делу № А23-1490/2019). Однако представляется, что формальный поход противоречит целям предоставления налоговых льгот, одной из которых является стимулирование инвестиционной деятельности и развитие бизнеса. Между тем, при оценке правомерности применения налоговой льготы суды нередко обращают внимание на цели введения таких льгот.

Такое условие предоставления налоговых льгот как отсутствие недоимки содержится во многих региональных законах, что придаёт делу «Праймэн» еще бо́льшую актуальность. Рассмотренное дело является показательным примером отступления суда от формального подхода при определении права налогоплательщика на применение льготы, а также следования главной цели предоставления льгот — стимулирование инвестиций и развитие бизнеса.