Как для целей применения налоговых льгот оценивать новизну объектов

12.11.2021 г. Арбитражный суд Московского округа рассмотрел дело № А41-73539/2020 по заявлению АО «Транснефть-Верхняя Волга». Кассационная инстанция отменила решения нижестоящих судов, которыми налогоплательщику было отказано в освобождении от налога на имущество согласно ст. 26.18 Закона Московской области от 24.11.2004 № 151/2004-ОЗ «О льготном налогообложении в Московской области» (далее – Закон № 151). Дело было направлено на новое рассмотрение с рекомендацией оценить, среди прочего, достижение налогоплательщиком цели установления спорной налоговой льготы.

Фабула дела

ООО «Транснефть-Верхняя Волга» возвела объекты комплекса наливных станций в составе системы магистральных трубопроводов для увеличения объемов транспортировки нефтепродуктов в Московскую область.

Созданное имущество было зарегистрировано в качестве самостоятельных объектов недвижимости, имело отдельные инвентарные и кадастровые номера.

В связи с реализацией инвестиционного проекта Общество воспользовалось освобождением от налога на имущество, которое предусмотрено в ст. 26.18 Закона № 151.

Согласно этой норме могут не облагаться налогом на имущество объекты, созданные в результате нового строительства, стоимость которых составляет не менее 50 млн рублей.

Позиция налогового органа

Фактически инвестиции были направлены на реконструкцию единой системы магистральных трубопроводов, а не на новое строительство. Разрешение на строительство в отношении наливных объектов получено с указанием именно строительства в качестве вида проводимых работ. До осуществления вложений на месте возводимых наливных станций находились аналогичные объекты основных средств. Магистральный трубопровод является единым комплексом имущества. Обособленный инвентарный учет элементов трубопровода не опровергает единство технологического назначения объектов комплекса и невозможность их использования отдельно друг от друга. Замена составных частей одной вещи другими частями не влечет возникновение нового объекта. Сама по себе регистрация объектов имущества в ЕГРН не служит основанием для вывода о создании новой вещи.

Позиция налогоплательщика

Налоговый орган неправомерно применяет ст. 26.18 Закона № 151 ко всем объектам из состава производственно-технологических комплексов наливных станций, хотя налогом на имущество облагаются именно объекты основных средств (п. 1 ст. 374 НК РФ).

Производственно-технологические комплексы не зарегистрированы в ЕГРН в качестве единого недвижимого комплекса и в связи с этим должны рассматриваться как индивидуально-определенные объекты недвижимости.

Спорные основные средства не могли реконструироваться, поскольку ранее не существовали. Предшествующие объекты были полностью демонтированы. Новизна созданных заявителем объектов подтверждается полученным разрешением на ввод в эксплуатацию.

Позиция суда:

Толкование законодательства о льготах должно осуществляться таким образом, чтобы дифференциация осуществлялась по объективным и разумным критериям. Сущность налоговой льготы следует рассматривать через цель, достижение которой положено в основу функционирования льготы, и через публичный интерес, защищаемый или обеспечиваемый государством при введении льготы;

Из пояснительной записки к Закону № 151 следует, что цель введения льготы – повышение инвестиционной привлекательности Московской области. Поэтому содержательной стороной льготы является стимулирование создания и дальнейшей эксплуатации на территории Московской области крупных объектов недвижимости.

Нижестоящими судами не рассматривался вопрос, удовлетворил ли заявитель публичный интерес, на который направлено освобождение от налога на имущество вновь созданных объектов согласно ст. 26.18 Закона № 151.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо установить следующие обстоятельства: являются ли спорные 13 объектов основных средств вновь построенными и впервые введёнными в эксплуатацию с учетом документального подтверждения деятельности налогоплательщика по их возведению;

достигнута ли при их создании цель введения региональной налоговой льготы.

Оценка Taxology

Арбитражный суд Московского округа отменил судебные акты по делу № А41-73539/2020, которые, по сути, допускали, чтобы налоговый орган произвольно объединял объекты недвижимости, игнорируя ЕГРН.

С позиции Арбитражного суда Московского округа для вывода о правомерности использования льготы по налогу на имущество согласно статье 26.18 Закона № 151 должны быть установлены следующие обстоятельства:

Отнесение созданных объектов основных средств ко вновь построенным и впервые введённым в эксплуатацию. При этом в своем постановлении Арбитражный суд Московской области особо обращает внимание на необходимость не только учета разрешительной документации, но и содержания производимых инвестором работ. Достижение при создании объекта недвижимости целей введения региональной налоговой льготы.