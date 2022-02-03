Обновлено руководство по трансферному ценообразованию

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала обновленную версию Руководства по трансфертному ценообразованию (ТЦО) для транснациональных корпораций и налоговых администраций в редакции от 20 января 2022 года.

Фактически, актуальное издание является консолидацией накопленных изменений в изданное ранее Руководство ОЭСР от 10 июля 2017 года (далее — «Руководство 2017). В частности, за время между публикациями версий Руководства 2017 и 2020 годов ОЭСР были изданы следующие документы:

Пересмотренное Руководство по применению метода распределения прибыли от 21 июня 2018 года, рассматривающее ситуации, при которых метод распределения прибыли является предпочтительным для применения

Документ добавлен в качестве: замены описания Раздела C Части 3 Главы 2;

Приложений 2 и 3 к Главе 2.

Руководство для налоговых администраций по применению подхода к сложным в оценке НМА от 21 июня 2018 года, которое содержало основные принципы при оценке сделок с трудно оцениваемыми НМА (т.е. фактически, почти любого НМА).

Документ включен в качестве Приложения 2 к Главе 6 Руководства 2022 года.

Руководство по ТЦО в отношении финансовых сделок от 20 января 2020 года, в котором были рассмотрены вопросы применения правил ТЦО к сделкам внутригруппового финансирования (предоставление займов, гарантий и поручительств, а также сделки по кэш-пулингу, хеджированию и кэптивному страхованию).

Документ добавлен в качестве: нового Раздела D.1.2.2 в Главе 1 «Безрисковые и скорректированные с учетом риска нормы доходности»;

новой Главы 10 «Аспекты ТЦО в сделках финансовых сделках».

С одной стороны, можно констатировать, что все добавленные в состав нового Руководства 2022 документы были доступны и применялись и ранее. С другой стороны, безусловно, включение указанных документов в состав Руководства повышает их статус и вероятность применения, в том числе российскими налоговыми органами.

Напомним, что Россия не является членом ОЭСР, однако российские налоговые органы при проведении налоговых проверок и обосновании налоговых претензий, в том числе по ценообразованию, регулярно ссылаются на Руководство ОЭСР по ТЦО (например, Письмо ФНС РФ от 6 августа 2020 г. № ШЮ-4-13/12599@, Письмо ФНС РФ от 12 февраля 2021 г. № ШЮ-4-13/1749@), в связи с чем мы рекомендуем налогоплательщикам как минимум также не игнорировать Руководство 2022, а по возможности использовать его при оценке ценообразования в контролируемых сделках.

Также отметим, что пока не были включены в состав Руководства еще три важных документа ОЭСР по ТЦО: Руководство ОЭСР в отношении последствий по ТЦО в связи с пандемией COVID-19, а также модельных правил Pillar 1 и Pillar 2.

Учитывая, что многие компании при подготовке ТЦО документации используют не только положения НК, но и положения Руководства ОЭСР по ТЦО, необходимо правильно толковать и использовать актуальную на момент заключения сделки и подготовки документов версию Руководства.