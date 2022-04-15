Условия инвестиционного соглашения выполнены не полностью: последствия для льгот по налогу на имущество

Фабула дела

Между ООО и Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии (далее — РОИВ) заключен инвестиционный договор. По условиям соглашения общество было обязано построить спортивный комплекс, а взамен ему предоставлялось освобождение от налога на имущество построенных объектов согласно Закону Удмуртской Республики от 27.11.2003 № 55-РЗ «О налоге на имущество организаций в Удмуртской Республике».

В качестве существенного условия соглашения было установлено выполнение основных параметров инвестиционного проекта, в том числе уплата минимальной суммы налоговых отчислений в консолидированный бюджет Удмуртии.

Налоговый орган по итогам камеральной проверки признал использование льготы неправомерным, поскольку общество исчислило и уплатило налоги в республиканский бюджет в меньшем размере.

Также проверяющие указали на невыполнение условия, в соответствии с которым сумма льготы по инвестиционному договору не должна превышать прирост по всем налоговым поступлениям от организации в бюджет Удмуртии.

Позиция налогового органа

в соответствии с Законом № 55-РЗ основанием для возврата в бюджет суммы льготы в связи с применением освобождения от налога на имущество является нарушение одного из существенных условий инвестиционного договора;

РОИВ неоднократно обращал внимание заявителя на невыполнение им требования о минимальных налоговых платежах и необходимости вернуть сумму льгот в бюджет.

Позиция налогоплательщика

Общество в 2018 и 2019. имело формальные основания на применение налоговой льготы в виде действующего инвестиционного соглашения, которое не было расторгнуто;

Условие о приросте налоговых платежей начало действовать только с 2019, а потому не может быть распространено на 2018, поскольку согласно п. 2 ст. 422 ГК договор регулируется теми нормами, которые действовали на момент его заключения.

Позиция суда

Суд поддержал позицию налогоплательщика о праве на применение льготы в 2018 и согласился с налоговым органом по 2019.

В части льготы за 2018 суд руководствовался следующим:

существенным условием инвестиционного соглашения являлось выполнение параметров инвестиционного проекта в целом;

обеспечение суммы налоговых поступлений — лишь один из таких параметров;

поскольку некоторые из параметров проекта были достигнуты, то нарушение существенных условий контракта не произошло;

распространение нового условия о приросте налоговых платежей на 2018 нарушает п. 2 ст. 5 НК.

Не соглашаясь с применением льготы в 2019, суд отметил:

налоговые поступления от Общества в 2019 не возросли в сравнении с 2018, в связи с чем заявитель не имел права на освобождение от налога на имущество;

ссылка на ст. 422 ГК не принята во внимание; применение налоговых льгот регулируются нормами законодательства о налогах и сборах (ст. 2 НК), в силу чего условие о приросте налоговых платежей должно действовать в отношении налоговых обязательств 2019.

Оценка Taxology

Мы полагаем, что в целом регулирование налоговых льгот через инвестиционные контракты не вполне соотносится со смыслом статей 1 и 56 НК, согласно которым условия и порядок применения налоговых льгот должны устанавливаться только законом. Поэтому условия инвестиционных соглашений о применении льгот, которые не следуют из закона, должны толковаться максимально узко во избежание коллизий с налоговым законодательством.

Вместе с тем, судом не учтено, что изменение условий предоставления налоговых льгот не должно лишать инвесторов государственной поддержки по уже начатым проектам. Согласно устоявшейся судебной практике применение инвестиционных налоговых льгот является длящимся правоотношением, а потому дальнейшее изменение порядка применения преференций, в данном случае — дополнение условием о приросте налоговых платежей, фактически является введением налогового закона с обратной силой (определение Верховного Суда от 24.11.2021 № 310-ЭС21-11695, постановление Президиума ВАС от 02.09.2003 № 3562/03, постановление Арбитражного суда Центрального округа от 29.11.2017 по делу № А09-2597/2017 и др.).

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