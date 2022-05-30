Заключение СПИК 2.0 упростится. Новые правила оформления контрактов

27 апреля принято постановление Правительства № 753, которое изменяет Правила заключения, изменения и прекращения СПИК (утв. постановлением Правительства от 16.07.2020 № 1048) и существенным образом облегчает порядок оформления контрактов. Теперь срок на заключение соглашения в идеальном варианте может сократиться до полутора месяцев.

Однако, по имеющимся у нас данным в рамках сопровождаемых проектов, в настоящее время сроки на заключение отдельных СПИК серьезно нарушаются ответственными органами федеральной исполнительной власти на различных этапах процесса. Мы надеемся, что принятые изменения действительно окажут благотворное влияние на соблюдение сроков и ускорят процедуры.

Ускоренная процедура заключения контракта не является единственной мерой государства на облегчение доступности СПИК для инвестора из тех, что были предприняты этой весной. Согласно Федеральному закону от 14.03.2022 № 57-ФЗ стало возможно заключить СПИК без внедрения современной технологии из правительственного перечня в отношении проектов с капитальными вложениями от 750 млн рублей.

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