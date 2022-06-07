1 июня власти запустили IT-платформу «Капиталовложения»

Система создана в целях информационного обеспечения процессов в рамках поддержки развития инвестиционной и хозяйственной деятельности, защиты и поощрения капиталовложений. Её запуск ускорит заключение СЗПК, а также упростит их сопровождение.

Предполагается, что в перспективе система должна стать единым решением для привлечения частных капиталов в новые инвестиционные проекты и навигатором мер господдержки для бизнеса.

На данный момент в ГИС «Капиталовложения» инвесторы могут создать личный кабинет, ознакомиться со списком уполномоченных органов исполнительной власти, ответственных за работу с СЗПК в регионах, а также изучить нормативно-правовую базу.

Полагаем, что после перезапуска механизма СЗПК инвесторы смогут в полной мере воспользоваться возможностями новой IT-платформы!

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