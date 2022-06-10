Отказывать в вычетах будут чаще? Минфин готовит новые критерии для бизнеса

Соответствующие поправки предлагается внести в «антиуклонительную», как ее называет Федеральная налоговая служба (ФНС), статью 54.1 Налогового кодекса, которая вступила в силу в августе 2017 года. В ней закреплены критерии добросовестного поведения бизнеса, соблюдение которых дает право на легальную налоговую оптимизацию: вычеты и уменьшение налогооблагаемой базы.

Среди них правила, что основной целью сделки не должна являться экономия на налогах, что обязательство по сделке исполнено лицом, указанным в документах, что нельзя допускать искажение фактов деятельности компании и информации об объектах налогообложения.

«Сейчас в России предполагается, что „тест деловой цели“ провален, если уклонение являлось основной целью налогоплательщика. Предлагается же установить, что если минимизация налогов была лишь одной из целей наряду с другими, „нормальными“ бизнес-мотивами, то это тоже наказуемо», — говорит партнер Taxology Алексей Артюх.

По его мнению, это способствует чрезвычайному размытию самого теста деловой цели и даст формальные основания для оспаривания любой сделки, у которой была более налоговозвратная альтернатива: в таком случае налогоплательщик не сможет защищаться аргументами об экономических причинах своего поведения, поскольку налоговикам достаточно будет доказать, что налогоплательщик понимал «сопутствующий» налоговый эффект, а это автоматически сделает налоговую экономию «одной из целей».

«Это существенно увеличит уровень неопределенности в правоприменении, которое и без того достаточно волюнтаристично в нашей стране», — считает Артюх.

Глобальные лекала

Однако такое расширение «теста деловой цели» происходит по образцу статьи 7 Многосторонней конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения, участницей которой Россия стала в прошлом году, напоминает Артюх.

Статья 7 этого документа предусматривает, что льгота по налоговому соглашению не предоставляется, если есть основания полагать, что ее получение было одной из основных целей какой-либо структуры или сделки, которые прямо или косвенно привели к этой льготе, если только не было установлено, что предоставление такой льготы в этих обстоятельствах будет соответствовать целям и задачам соответствующих положений Налогового соглашения.

Налоговый занавес

Кроме того, по словам одного из собеседников «Интерфакса», Минфин предлагает внести в НК положение, которое позволяет не применять нормы международных договоров РФ о льготах, если налогоплательщик обошел внутрироссийские правила налоговой оптимизации. Сейчас бизнес может сэкономить на налоговых ставках или избежать двойного налогообложения в ситуациях, оговоренных межправительственными соглашениями.

По мнению Артюха, поправки по сути предлагают запретить приоритет национальной антиуклонительной нормы перед положениями международного права.

«Строго говоря, это не соответствует букве статьи 14 Конституции РФ, которая устанавливает обратный приоритет. Однако с 2015 года в России активно развивается теория о том, что международное право не может ограничивать внутренний суверенитет государства и потому национальные нормы могут в отдельных случаях иметь приоритет», — говорит он.

Налоговые органы и суды на практике уже отказываются применять международные налоговые соглашения, если они используются налогоплательщиком с целью злоупотреблений, напоминает Артюх.

«Верховный суд еще в 2017 году сформулировал подход, согласно которому налоговые соглашения должны применяться, в частности в целях поощрения иностранных инвестиций и реального предпринимательства, а не просто так. Однако практически этот подход сейчас нормативно обосновывается более изящно: через цели самих соглашений и антизлоупотребительные нормы в соглашениях или в той же многосторонней конвенции. То есть, по сути, через нормы международного права и их толкование. На мой взгляд, это правильный подход, а предлагаемая поправка со ссылкой на национальные антизлоупотребительные правила и излишня, и противоречит ключевым принципам правового регулирования», — говорит Артюх.

Первоисточник: «Интерфакс».