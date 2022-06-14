Инвестиции

Принят закон о налоговом вычете СЗПК

9 июня Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки к НК, которые вводят налоговый вычет для участников СЗПК. Теперь изменения ждут одобрения Совета Федерации и подписания Президентом. Закон находился на рассмотрении с лета 2021 года.

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Принят закон о налоговом вычете СЗПК

Согласно внесенным изменениям, участники соглашений смогут уменьшить налог на прибыль, налог на имущество и земельный налог вплоть до нуля на сумму вложений в инфраструктуру.

Размер вычета определен в сумме, которую согласовал инвестору орган государственной власти, подписавший соответствующее соглашение. Для согласования суммы вычета инвестор должен направить в орган, участвующий в СЗПК, уведомление о понесенных затратах.

Рассматриваемые изменения налогового законодательства улучшат положение участников СЗПК. Инвесторы вместо длительной процедуры возмещения инфраструктурных затрат через субсидию получат доступ к более быстрому и эффективному получению государственной поддержки за счет уменьшения текущей налоговой нагрузки.

Налоговый вычет будет позволять компенсировать вложения в инфраструктуру через налог на прибыль, налог на имущество и земельный налог. Через субсидирование можно будет также возместить затраты на инфраструктуру в пределах уплаченного НДС и ввозных таможенных пошлин.

А подробнее о механизме СЗПК — в нашем ролике.

 

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