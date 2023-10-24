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Маркировка рекламы

Маркировка рекламы за 0 руб. — как это возможно и как за нее отчитываться

«Пыталась разобраться в маркировке. Теперь чувствую себя так, как будто меня пытали неделями без перерыва. Почему я не могу просто рекламировать свой бизнес, с которого я и так плачу налоги?». Можно ли рекламироваться так, что не пришлось платить дополнительные деньги, не попадать на штрафы и выполнять при этом требования законодательства?
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Маркировка рекламы за 0 руб. — как это возможно и как за нее отчитываться

На этот и многие другие вопросы от предпринимателей отвечает команда Telega.inавтоматизированной платформы закупки рекламы в Телеграм-каналах.

Кто виноват? Что делать? Кого затрагивает закон о рекламе?

Согласитесь, хочется как раньше — просто взять и сделать. Но теперь важно учитывать некоторые моменты.

Согласно действующему законодательству, необходимо передавать информацию о рекламных материалах в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) через оператора рекламных данных (ОРД).

В нём хранится вся информация о рекламных кампаниях: данные о рекламодателе, местах размещения, затраты на продвижение, количество просмотров и так далее.

Чтобы информация о рекламе попала в ОРД и ЕРИР, необходимо выполнить несколько этапов маркировки:

  1. Получить уникальный буквенно-цифровой идентификатор (токен).

  2. Добавить метку «Реклама» на рекламный материал.

  3. Указать информацию о рекламодателе.

Зачем это придумали? Сделать рынок рекламы прозрачным, подконтрольным, а также вывести из тени тех, кто вел бизнес незаконно.

Кто должен отчитываться

Можно выделить четыре  основные группы задействованных в рекламе лиц:

  1. Рекламодатели — физ. или юрлица, продавцы товаров или услуг. Продвигаются самостоятельно или с привлечением посредников.

  2. Посредники — рекламные агентства и фрилансеры, берущие на себя задачу продвижения. 

  3. Распространители рекламы — сервисы или частные лица, ответственные за размещение рекламы. 

  4. Рекламные площадки — веб-сайты, приложения, телеграм каналы, и другие ресурсы, на которых публикуются рекламные материалы.

По окончании рекламной кампании каждая сторона обязана в течение месяца предоставить отчет оператору рекламных данных (ОРД).

Что считается рекламой, а что маркировать не нужно

Без маркировки не обойдутся следующие рекламные форматы:

  • графические баннеры;

  • рекламные посты в социальных сетях;

  • видеоролики, аудиореклама;

  • мультиформатные объявления;

  • email-рассылки для пользователей, не входящих в собственную клиентскую базу;

  • тизерные объявления и т.д. 

Не нужно маркировать:

  • реклама собственных продуктов и услуг в email-рассылках по своей базе;

  • личные сообщения и push-уведомления по своей базе.

Нативные размещения в Телеграм: проверенные вручную каналы и боты

Мы помогаем найти целевую аудиторию в Telegram и запускать эффективные интеграции

Как бы все-таки просто взять и сделать

Один из самых простых и эффективных способов продвижения — реклама в Телеграм каналах.

Почему Телеграм? В январе 2023 года исследование агентства Mediascope показало, что количество пользователей мессенджера составляло 48,8 млн человек. Здесь взрослая, платежеспособная аудитория, которая тщательно выбирает на какие каналы  подписываться и какой контент потреблять. Шанс найти своего клиента весьма высок.

Совсем без маркировки запустить рекламу не получится, но Telega.in автоматически маркирует и передает данные по рекламе в реестр.

Что Telega.in берет на себя: 

  • Создаст и зарегистрирует токен.

Telega.in автоматически регистрирует все объявления и креативы, присваивая каждому уникальный идентификатор (erid) и контролирует корректность указания токена в тексте рекламного поста.

  • Соберет и передаст данные о статистике размещений.

Вам не нужно сдавать никаких отчетов. Совсем. После публикации рекламных объявлений и сбора всех необходимых данных, система сама направляет отчет в ОРД.

  • Передаст закрывающие документы через ЭДО.

  • Сделает всю эту работу бесплатно.

Обратите внимание, на некоторых других сервисах цена за 1 токен может доходить до 1000 рублей! Представляете, сколько придется потратить на токены, если нужно провести рекламную кампанию в десятках или сотнях каналов? В Telega.in любое количество токенов создается и регистрируется бесплатно, а процесс запуска рекламной кампании с любым количеством каналов отнимает времени едва ли больше, чем пару-тройку часов.

А самое главное — все это происходит автоматически, без необходимости участия заказчика или исполнителя, бухгалтеров и юристов. Никаких сюрпризов от налоговой.

Звучит отлично. Что для этого нужно

Пройдите простую регистрацию или заручитесь помощью персонального менеджера через службу поддержки. Шаги к успеху довольно простые:

  1. Зарегистрируйтесь как Заказчик на платформе Telega.in

  2. Заполните данные о своей компании.

  3. Подберите интересующие места публикаций в нашем каталоге телеграм каналов.

  4. Запускайте рекламные кампании и добивайтесь своих бизнес-целей.

Вот и всё. Реклама идет, продажи растут, подписчики приходят, вы замечательны. 

Маркировка интернет-рекламы — неотъемлемая часть продвижения, требующая большого внимания и аккуратности как со стороны заказчиков, так и исполнителей. Команда Telega.in поможет разобраться в тонкостях рекламы в Telegram и возьмет всю рутину на себя. 

Нативные размещения в Телеграм: проверенные вручную каналы и боты

Мы помогаем найти целевую аудиторию в Telegram и запускать эффективные интеграции

Реклама: ООО «Телекот», ИНН 9707003203, erid: LjN8JubaG

Telega.in

Telega.in

Нативные размещения в Телеграм

95 подписчиков

Комментарии

1
  • Логотип Кристина12
    Кристина12 4 минуты назад

    Лайфхак интересный, надо попробовать)

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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