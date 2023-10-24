Маркировка рекламы за 0 руб. — как это возможно и как за нее отчитываться

«Пыталась разобраться в маркировке. Теперь чувствую себя так, как будто меня пытали неделями без перерыва. Почему я не могу просто рекламировать свой бизнес, с которого я и так плачу налоги?». Можно ли рекламироваться так, что не пришлось платить дополнительные деньги, не попадать на штрафы и выполнять при этом требования законодательства?

На этот и многие другие вопросы от предпринимателей отвечает команда Telega.in — автоматизированной платформы закупки рекламы в Телеграм-каналах.

Кто виноват? Что делать? Кого затрагивает закон о рекламе?

Согласитесь, хочется как раньше — просто взять и сделать. Но теперь важно учитывать некоторые моменты.

Согласно действующему законодательству, необходимо передавать информацию о рекламных материалах в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) через оператора рекламных данных (ОРД).

В нём хранится вся информация о рекламных кампаниях: данные о рекламодателе, местах размещения, затраты на продвижение, количество просмотров и так далее.

Чтобы информация о рекламе попала в ОРД и ЕРИР, необходимо выполнить несколько этапов маркировки:

Получить уникальный буквенно-цифровой идентификатор (токен). Добавить метку «Реклама» на рекламный материал. Указать информацию о рекламодателе.

Зачем это придумали? Сделать рынок рекламы прозрачным, подконтрольным, а также вывести из тени тех, кто вел бизнес незаконно.

Кто должен отчитываться

Можно выделить четыре основные группы задействованных в рекламе лиц:

Рекламодатели — физ. или юрлица, продавцы товаров или услуг. Продвигаются самостоятельно или с привлечением посредников. Посредники — рекламные агентства и фрилансеры, берущие на себя задачу продвижения. Распространители рекламы — сервисы или частные лица, ответственные за размещение рекламы. Рекламные площадки — веб-сайты, приложения, телеграм каналы, и другие ресурсы, на которых публикуются рекламные материалы.

По окончании рекламной кампании каждая сторона обязана в течение месяца предоставить отчет оператору рекламных данных (ОРД).

Что считается рекламой, а что маркировать не нужно

Без маркировки не обойдутся следующие рекламные форматы:

графические баннеры;

рекламные посты в социальных сетях;

видеоролики, аудиореклама;

мультиформатные объявления;

email-рассылки для пользователей, не входящих в собственную клиентскую базу;

тизерные объявления и т.д.

Не нужно маркировать:

реклама собственных продуктов и услуг в email-рассылках по своей базе;

личные сообщения и push-уведомления по своей базе.

Нативные размещения в Телеграм: проверенные вручную каналы и боты Мы помогаем найти целевую аудиторию в Telegram и запускать эффективные интеграции Купить размещение

Как бы все-таки просто взять и сделать

Один из самых простых и эффективных способов продвижения — реклама в Телеграм каналах.

Почему Телеграм? В январе 2023 года исследование агентства Mediascope показало, что количество пользователей мессенджера составляло 48,8 млн человек. Здесь взрослая, платежеспособная аудитория, которая тщательно выбирает на какие каналы подписываться и какой контент потреблять. Шанс найти своего клиента весьма высок.

Совсем без маркировки запустить рекламу не получится, но Telega.in автоматически маркирует и передает данные по рекламе в реестр.

Что Telega.in берет на себя:

Создаст и зарегистрирует токен.

Telega.in автоматически регистрирует все объявления и креативы, присваивая каждому уникальный идентификатор (erid) и контролирует корректность указания токена в тексте рекламного поста.

Соберет и передаст данные о статистике размещений.

Вам не нужно сдавать никаких отчетов. Совсем. После публикации рекламных объявлений и сбора всех необходимых данных, система сама направляет отчет в ОРД.

Передаст закрывающие документы через ЭДО .

Сделает всю эту работу бесплатно.

Обратите внимание, на некоторых других сервисах цена за 1 токен может доходить до 1000 рублей! Представляете, сколько придется потратить на токены, если нужно провести рекламную кампанию в десятках или сотнях каналов? В Telega.in любое количество токенов создается и регистрируется бесплатно, а процесс запуска рекламной кампании с любым количеством каналов отнимает времени едва ли больше, чем пару-тройку часов.

А самое главное — все это происходит автоматически, без необходимости участия заказчика или исполнителя, бухгалтеров и юристов. Никаких сюрпризов от налоговой.

Звучит отлично. Что для этого нужно

Пройдите простую регистрацию или заручитесь помощью персонального менеджера через службу поддержки. Шаги к успеху довольно простые:

Зарегистрируйтесь как Заказчик на платформе Telega.in Заполните данные о своей компании. Подберите интересующие места публикаций в нашем каталоге телеграм каналов. Запускайте рекламные кампании и добивайтесь своих бизнес-целей.

Вот и всё. Реклама идет, продажи растут, подписчики приходят, вы замечательны.

Маркировка интернет-рекламы — неотъемлемая часть продвижения, требующая большого внимания и аккуратности как со стороны заказчиков, так и исполнителей. Команда Telega.in поможет разобраться в тонкостях рекламы в Telegram и возьмет всю рутину на себя.

Нативные размещения в Телеграм: проверенные вручную каналы и боты Мы помогаем найти целевую аудиторию в Telegram и запускать эффективные интеграции Купить размещение

Реклама: ООО «Телекот», ИНН 9707003203, erid: LjN8JubaG