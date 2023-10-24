Маркировка рекламы за 0 руб. — как это возможно и как за нее отчитываться

На этот и многие другие вопросы от предпринимателей отвечает команда Telega.in — автоматизированной платформы закупки рекламы в Телеграм-каналах.
Кто виноват? Что делать? Кого затрагивает закон о рекламе?
Согласитесь, хочется как раньше — просто взять и сделать. Но теперь важно учитывать некоторые моменты.
Согласно действующему законодательству, необходимо передавать информацию о рекламных материалах в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) через оператора рекламных данных (ОРД).
В нём хранится вся информация о рекламных кампаниях: данные о рекламодателе, местах размещения, затраты на продвижение, количество просмотров и так далее.
Чтобы информация о рекламе попала в ОРД и ЕРИР, необходимо выполнить несколько этапов маркировки:
Получить уникальный буквенно-цифровой идентификатор (токен).
Добавить метку «Реклама» на рекламный материал.
Указать информацию о рекламодателе.
Зачем это придумали? Сделать рынок рекламы прозрачным, подконтрольным, а также вывести из тени тех, кто вел бизнес незаконно.
Кто должен отчитываться
Можно выделить четыре основные группы задействованных в рекламе лиц:
Рекламодатели — физ. или юрлица, продавцы товаров или услуг. Продвигаются самостоятельно или с привлечением посредников.
Посредники — рекламные агентства и фрилансеры, берущие на себя задачу продвижения.
Распространители рекламы — сервисы или частные лица, ответственные за размещение рекламы.
Рекламные площадки — веб-сайты, приложения, телеграм каналы, и другие ресурсы, на которых публикуются рекламные материалы.
По окончании рекламной кампании каждая сторона обязана в течение месяца предоставить отчет оператору рекламных данных (ОРД).
Что считается рекламой, а что маркировать не нужно
Без маркировки не обойдутся следующие рекламные форматы:
графические баннеры;
рекламные посты в социальных сетях;
видеоролики, аудиореклама;
мультиформатные объявления;
email-рассылки для пользователей, не входящих в собственную клиентскую базу;
тизерные объявления и т.д.
Не нужно маркировать:
реклама собственных продуктов и услуг в email-рассылках по своей базе;
личные сообщения и push-уведомления по своей базе.
Нативные размещения в Телеграм: проверенные вручную каналы и боты
Мы помогаем найти целевую аудиторию в Telegram и запускать эффективные интеграции
Как бы все-таки просто взять и сделать
Один из самых простых и эффективных способов продвижения — реклама в Телеграм каналах.
Почему Телеграм? В январе 2023 года исследование агентства Mediascope показало, что количество пользователей мессенджера составляло 48,8 млн человек. Здесь взрослая, платежеспособная аудитория, которая тщательно выбирает на какие каналы подписываться и какой контент потреблять. Шанс найти своего клиента весьма высок.
Совсем без маркировки запустить рекламу не получится, но Telega.in автоматически маркирует и передает данные по рекламе в реестр.
Что Telega.in берет на себя:
Создаст и зарегистрирует токен.
Telega.in автоматически регистрирует все объявления и креативы, присваивая каждому уникальный идентификатор (erid) и контролирует корректность указания токена в тексте рекламного поста.
Соберет и передаст данные о статистике размещений.
Вам не нужно сдавать никаких отчетов. Совсем. После публикации рекламных объявлений и сбора всех необходимых данных, система сама направляет отчет в ОРД.
Передаст закрывающие документы через ЭДО.
Сделает всю эту работу бесплатно.
Обратите внимание, на некоторых других сервисах цена за 1 токен может доходить до 1000 рублей! Представляете, сколько придется потратить на токены, если нужно провести рекламную кампанию в десятках или сотнях каналов? В Telega.in любое количество токенов создается и регистрируется бесплатно, а процесс запуска рекламной кампании с любым количеством каналов отнимает времени едва ли больше, чем пару-тройку часов.
А самое главное — все это происходит автоматически, без необходимости участия заказчика или исполнителя, бухгалтеров и юристов. Никаких сюрпризов от налоговой.
Звучит отлично. Что для этого нужно
Пройдите простую регистрацию или заручитесь помощью персонального менеджера через службу поддержки. Шаги к успеху довольно простые:
Зарегистрируйтесь как Заказчик на платформе Telega.in
Заполните данные о своей компании.
Подберите интересующие места публикаций в нашем каталоге телеграм каналов.
Запускайте рекламные кампании и добивайтесь своих бизнес-целей.
Вот и всё. Реклама идет, продажи растут, подписчики приходят, вы замечательны.
Маркировка интернет-рекламы — неотъемлемая часть продвижения, требующая большого внимания и аккуратности как со стороны заказчиков, так и исполнителей. Команда Telega.in поможет разобраться в тонкостях рекламы в Telegram и возьмет всю рутину на себя.
Нативные размещения в Телеграм: проверенные вручную каналы и боты
Мы помогаем найти целевую аудиторию в Telegram и запускать эффективные интеграции
Реклама: ООО «Телекот», ИНН 9707003203, erid: LjN8JubaG
Комментарии1
Лайфхак интересный, надо попробовать)