Как Телеграм-блогеру зарабатывать законно и стать самозанятым

Развивая свой канал или сайт в Интернете, блогеры получают гонорары за размещение в них рекламы. А как известно, любая деятельность, которая приносит доход, считается предпринимательской и требует официальной регистрации в соответствующем статусе.

Разберем, как телеграм-блогеру зарабатывать законно и какую форму ведения предпринимательской деятельности ему выбрать.

Блогеры: кто они в системе предпринимательства

Официального определения понятия «блогер» в действующем законодательстве пока нет. Раньше под ним подразумевался владелец сайта или страницы в сети, на которых размещался общедоступный контент, и если его ежедневный размер аудитории составлял более 3 000 человек. Но, с конца июля 2017 года закон, который дает определение понятию «блогер», утратил силу, а новый правовой акт пока не приняли.

Сейчас блогером называют человека, который размещает на своей странице или на сайте регулярно обновляемый авторский контент.

Телеграм-блогеры, как и любые другие субъекты предпринимательской деятельности, обязаны соблюдать требования и ограничения в соответствии с действующим законодательством. Кроме общих, к которым относятся обязанность официальной регистрации бизнеса и уплаты соответствующих налогов, есть и специальные, предъявляемые непосредственно к авторам онлайн-контента.

К ним относятся требования:

размещать достоверную информацию;

соблюдать интеллектуальные права;

не размещать информацию, если она запрещена или ограничена к размещению в РФ;

маркировать рекламные продукты, которые размещаются на канале.

Разберем, как Телеграм-блогеру законно вести свою деятельность и какую форму бизнеса выбрать.

Телеграм-блогер & ФНС. Какую форму предпринимательской деятельности выбрать

Если владелец канала получает доход от размещения в нем рекламы, он обязан официально зарегистрировать свою деятельность. Если этого не сделать, ФНС может привлечь блогера к ответственности за ведение предпринимательской деятельности без постановки на налоговый учет. Сегодня создатель авторского контента может выбрать одну из трех форм ведения бизнеса:

Самозанятость.

ИП на УСН или ПСН.

ООО на УСН.

Вариант с открытием ООО подробно рассматривать не будем, так как это не самый удобный вариант для блогера. ООО подходит для работы вместе с партнёром и для привлечения инвестиций.

Когда ТГ-блогеру выгодно работать в качестве самозанятого

Самозанятость — оптимальный режим налогообложения для начинающего блогера в Телеграм, доход которого за год не превышает 2,4 млн руб.

Система налогообложения НПД – новый специальный режим налогообложения, который начал действовать в России с 1 января 2019 года. Деятельность самозанятых регулируется законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

Закон не запрещает тг-блогерам применять режим НПД. Но если владелец канала выбирает эту форму ведения деятельности, он должен знать об определенных ограничениях и запретах. Так, самозанятый блогер в Телеграм не может:

Нанимать сотрудников по трудовым договорам.

Но может сотрудничать с ними в рамках договора ГПХ.

Получать доход свыше 2,4 млн руб. в год.

Если доход плательщика НПД превысит указанную величину, он утратит право применять этот режим налогообложения и будет вынужден перейти на УСН или ОСНО до конца года.

Совмещать работу на НПД с деятельностью ИП на УСН или ПСН.

Если владелец канала в Телеграм, кроме блогерства ведет другую предпринимательскую деятельность, которая переведена на упрощенку или патент, применять самозанятость он не сможет. Связано это с тем, что НПД нельзя совмещать с упрощенкой или патентом.

Получать доход в натуральной форме.

Если рекламодатель решил рассчитаться с тг-блогером в натуральной форме, например, предоставить ему взамен оказанных услуг свой товар, то этот доход не будет подпадать под НПД. С такого дохода рекламодатель или самозанятый должен заплатить НДФЛ.

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Как тг-блогеру стать самозанятым

Зарегистрироваться в качества плательщика НПД просто, это не требует много времени. Есть несколько вариантов постановки на учет в качестве самозанятого:

В приложении «Мой налог».

Чтобы зарегистрироваться через приложение, нужно:

Ввести логин и пароль от личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС. Войти под паролем от верифицированной страницы портала Госуслуг или указать паспортные данные в самом приложении «Мой налог». Сделать селфи с паспортом.

Каждый из трех способов регистрации не требует специальных знаний, достаточно следовать подсказкам системы.

В личном кабинете плательщика на сайте ФНС.

Порядок регистрации тот же. Тг-блогеру нужно ввести логин и пароль от личного кабинета налогоплательщика или ИП, от верифицированной страницы на портале Госуслуг или ввести вручную паспортные данные.

Отличие состоит в том, что зарегистрироваться таким способом можно с помощью компьютера или ноутбука, без использования мобильного приложения.

Через банк.

Стать самозанятым можно также через кредитное учреждение — официального партнера налоговой службы. Перечень банков, которые регистрируют физлиц в качестве плательщика НПД, приведен на сайте ФНС и включает в себя, на момент публикации статьи, 32 организации.

После того как тг-блогер получит сообщение об успешной регистрации в качестве самозанятого, рекомендуем проверить факт постановки на учет. Для этого нужно скачать соответствующую справку. Ее можно получить в приложении «Мой налог» в разделе «Прочее» — «Справки» — «Справка о постановке на учет».

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Что нужно знать самозанятому тг-блогеру

Самозанятость — это тот режим налогообложения, на котором общение с контролирующими органами, например, с ФНС, сведено к минимуму. Плательщик НПД должен только:

Своевременно вносить доход в приложение «Мой налог».

Для отражения дохода самозанятый должен на главном экране нажать на кнопку «Новая продажа» и заполнить все пустые строки на открывшейся странице. Нужно указать: наименование операции, размер вознаграждения и данные о заказчике. После заполнения всех сведений, программа сформирует чек, который нужно направить рекламодателю или заказчику. Передать данные о доходе самозанятый должен в момент расчета, если оплата прошла наличными / картой или до 9 числа следующего месяца, если она прошла по безналу.

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Оплачивать в установленный срок налог.

Самостоятельно тг-блогеру рассчитывать налог не нужно. За него это сделает ИФНС. Ежемесячный платеж рассчитывается по итогам дохода, который получен в прошлом месяце, и отражается в приложении до 12 числа текущего месяца. То есть налог за доход, который тг-блогер получил, например, в октябре, появится в приложении «Мой налог» не позднее 12 ноября.

Срок уплаты налога — до 28 числа. Соответственно, налог за октябрь нужно будет перечислить в бюджет до 28 ноября.

Уплатить налог можно в приложении «Мой налог» или в личном кабинете на сайте ФНС – пополнив ЕНС.

Подсказка: проще и быстрее оплачивать налог через приложение «Мой налог» с помощью автоплатежа. В этом случае сумма налога ежемесячно списывается с карты автоматически.

Соблюдать лимиты и ограничения, установленные на НПД.

Для этого нужно контролировать размер полученного дохода и ознакомиться с другими ограничениями, которые содержит закон 422-ФЗ.

Следить за доходом самозанятый может в приложении «Мой налог». Для этого нужно скачать справку из раздела «Прочее» — «Справки».

Сколько налогов платит самозанятый и должен ли он платить страховые взносы

Налог самозанятого рассчитывается по следующим ставкам:

4% — если доход получен от физического лица.

Пока действует налоговый бонус, который предоставляется всем самозанятым при регистрации, ставка снижается на 1%.

6% — если доход получен от организации или ИП.

Пока действует налоговый бонус, ставка составляет 4%.

Налоговый бонус самозанятые получают автоматически. Налог уменьшается также без участия самозанятого. В приложении «Мой налог» отражается сумма налога, уже уменьшенная на налоговый бонус. После того как самозанятый полностью использует бонус, налог будет считаться по полной ставке.

Законодатель не возлагает на самозанятого других обязанностей, кроме уплаты налога и отражения дохода. Ему не нужно сдавать отчетность, применять кассу и платить страховые взносы.

ИП на УСН или патенте

Этот вариант подойдет опытным Телеграм-блогерам, если их доход в течение года превышает лимит 2,4 млн руб. Работать на самозанятости они не могут, поэтому должны зарегистрировать ИП и выбрать один из нескольких режимов налогообложения.

Самый оптимальный режим налогообложения для блогера-ИП в Телеграм — это УСН с объектом «доходы».

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Что нужно знать тг-блогеру об УСН

Налог и авансовые платежи на этой системе налогообложения нужно рассчитывать самостоятельно.

Авансовые платежи уплачиваются ежеквартально — до 28 числа следующего месяца.

Налог перечисляется в бюджет по итогам года — до 28 апреля следующего года. То есть за 2023 год блогеру ИП нужно оплатить налог до 28 апреля 2024 года.

Авансовые платежи и налог по УСН можно уменьшить на фиксированные страховые взносы.

По авансовым платежам нужно каждый квартал сдавать уведомление об исчисленных суммах налога — не позднее 25 числа.

Налоговая ставка на объекте доходы составляет 6% — если доход не превышает 150 млн и 8% — с дохода свыше 150 млн руб. и до 200 млн руб.

Указанный доход ежегодно корректируется на коэффициент-дефлятор. В 2023 году он равен значению 1,257, а в 2024 году составит — 1,329.

На УСН нужно раз в год сдавать налоговую декларацию — до 25 апреля следующего года.

Для того чтобы перейти на УСН, блогеру нужно зарегистрировать ИП.

Если тг-блогер переходит на УСН после того, как его доход на самозанятости превысил 2,4 млн руб., уведомление о применении УСН нужно подать в ИФНС по месту регистрации в течение 20 календарных дней с даты превышения.

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