Решения для корпоративных клиентов: как Telega.in помогает масштабировать рекламные кампании в Телеграм

Сегодня Телеграм — не просто «еще один мессенджер», а лидирующая платформа для продвижения бизнеса с миллионами пользователей и сотнями тысяч каналов. Однако, когда дело доходит до запуска рекламной кампании в Телеграм, возникают вопросы: где искать подходящие каналы среди этого многообразия и как масштабировать рекламу, не теряя ее эффективности?

Рассказываем, как биржа нативных интеграций Telega.in помогает корпоративным клиентам эффективно масштабировать рекламные кампании и умножать успех бизнеса через Телеграм.

Почему самостоятельный запуск рекламы в Телеграм — это сложно, долго и дорого

«Просто найдем каналы и купим рекламу!» — говорили они.

«Наш штатный маркетолог сам все организует» — говорили они.



В реальности все иначе. Для тех, кто хотя бы раз пытался самостоятельно запустить рекламную кампанию в Телеграм, становится очевидно, что эта задача требует значительных усилий и времени, а часто и дополнительных финансовых затрат.

Вот несколько причин, почему запуск рекламной кампании «вручную» может стать настоящим испытанием:

Большие временные затраты. Представьте, как много времени уходит на просмотр сотен каналов, анализ их аудитории и оценку качества контента. И это только начало — после этого следует этап переговоров с владельцами каналов и ожидание ответа, которое может растянуться на несколько недель. А пока вы заняты этим процессом, конкуренты забирают лучшие рекламные слоты.

Бесконечные организационные вопросы. На плечи маркетолога ложится все: от подготовки рекламных материалов до координации графиков публикаций. Кроме того, ему нужно решать любые возникающие проблемы, отвечать на вопросы и заниматься финансовыми аспектами, включая контроль за оплатами и сбор закрывающих документов, а то и попытки уговорить исполнителей заключить договор.

Самостоятельный анализ результатов. Сбор и анализ данных о рекламной кампании, особенно когда речь идет о множестве каналов, требует не только времени, но и специальных навыков.

Юридические тонкости. Здесь еще сложнее — необходимо убедиться, что с каждым исполнителем заключен договор, и проследить за тем, чтобы все рекламные сообщения были правильно промаркированы. К тому же, всегда есть риск столкнуться с недобросовестными исполнителями и нарушить законодательные нормы.

Отсутствие гарантии безопасности. Представьте ситуацию: вы купили рекламу в канале, но вдруг исполнитель оказывается недобросовестным. Что делать? Возможности подать жалобу или защитить свои интересы может и не быть. В итоге вы оказываетесь один на один с этой проблемой: без поддержки, только потратив деньги и время.

Получается, вместо того, чтобы сосредоточиться на ключевых бизнес-процессах, компаниям приходится тратить ценные ресурсы на решение всех этих задач. В итоге это не только дороже, но и отвлекает от действительно важных процессов. Просто голова кругом, а результаты страдают.

Нативные размещения в Телеграм: проверенные вручную каналы и боты Мы помогаем найти целевую аудиторию в Telegram и запускать эффективные интеграции Купить размещение

Как облегчить себе жизнь и запускать большие рекламные кампании без проблем

Здесь на помощь приходит Telega.in— маркетплейс нативных интеграций в Телеграм, который берет на себя все процессы, связанные с подбором исполнителей и запуском кампаний.

Telega.in значительно облегчает жизнь корпоративных клиентов, предоставляя целый набор комплексных решений для запуска, управления и анализа рекламных кампаний в Телеграм.

Основные преимущества работы с биржей:

1. Запуск кампаний любого масштаба в один клик.

Забудьте о хлопотах с организацией каждого размещения вручную. С Telega.in все проще: выбираете нужные каналы в каталоге, отправляете задание и вуаля — в назначенную дату ваша реклама размещена в десятках или сотнях каналов.

К тому же каналы в каталоге уже проверены и содержат всю необходимую информацию о статистике и ценах на размещения. Просто используйте фильтры, чтобы сортировать каналы по тематикам, языкам и форматам — и выбирайте лучшие для вашей рекламной кампании.

2. Все под контролем в одном месте.

Устали от постоянного переключения вкладок? Telega.in решит и эту проблему. Все ваши кампании будут собраны в одном удобном интерфейсе. Управлять ими и следить за прогрессом станет проще, и вы всегда будете в курсе, что происходит с вашей рекламой.

Все организационные моменты, включая процесс оплаты исполнителям и соблюдение сроков, сервис берет на себя.

Это означает, что вам больше не нужно тратить время на эти рутинные задачи, и вы можете сосредоточиться на более важных аспектах вашего бизнеса.

3. Аналитика без головной боли.

Все данные о ваших кампаниях уже подсчитаны и готовы к скачиванию. Сервис предоставляет подробную аналитику по каждой рекламной кампании, что помогает оценить эффективность и ROI. Таким образом, вы можете легко понять, что работает, а что нет, и адаптировать свои стратегии.

4. Готовые пакеты и бесплатная помощь менеджера.

Telega.in предлагает широкий выбор готовых пакетов размещений, которые идеально подходят для разных бюджетов и потребностей корпоративных клиентов. Эти тарифные планы помогут вам эффективно использовать ресурсы и увеличить отдачу от рекламных инвестиций.

А самое приятное — при покупке готового пакета вы получаете услуги персонального менеджера бесплатно.

Менеджер возьмет на себя все: от создания индивидуального плана продвижения до подбора каналов, обеспечивая вам спокойствие и экономию времени.

5. Автоматическая маркировка рекламы.

Вздрагиваете от упоминания маркировки рекламы? Автоматическая маркировка на Telega.in сделает вашу жизнь проще.

Система сама создаст и зарегистрирует уникальный токен для каждого объявления, обеспечивая правильность его использования в рекламных постах. Плюс ко всему, после публикации рекламы, система самостоятельно собирает всю статистику и направляет нужные отчеты в ОРД, так что вам не придется беспокоиться и об этом.

И все эти услуги предоставляются абсолютно бесплатно. Никаких отчетов, никаких дополнительных оплат за токены, никаких проблем.

А еще платформа идеально подходит для юрлиц: Telega.in предлагает возможность безналичной оплаты, работает с ЭДО и предоставляет необходимые закрывающие документы.

Вау! С чего начать?

Начать работу с Telega.in очень просто. Для этого:

Зарегистрируйтесь на платформе. Воспользуйтесь каталогом, чтобы выбрать Телеграм-каналы, которые лучше всего подходят для ваших целей. Создайте ваше рекламное объявление и запустите размещение. Владельцы каналов опубликуют рекламу и предоставят ссылку для проверки. По завершении кампании скачайте отчет, который покажет вам все ключевые результаты.

Вуаля! Таким образом, Telega.in дает корпоративным клиентам все необходимые инструменты для успешного масштабирования рекламных кампаний.

Не откладывайте — регистрируйтесь на Telega.in сегодня, чтобы начать свое эффективное продвижение и достигать наилучших результатов от рекламы в Телеграм!

Нативные размещения в Телеграм: проверенные вручную каналы и боты Мы помогаем найти целевую аудиторию в Telegram и запускать эффективные интеграции Купить размещение

Реклама: ООО «Телекот», ИНН 9707003203, erid: LjN8KVeHt