Кому подойдет нативная интеграция в телеграм-каналах: экономим время и деньги

За короткий срок из обычного мессенджера Телеграм превратился в популярную площадку с 800 млн пользователей, которые заходят ежедневно. Теперь его выгодно использовать для продажи различных товаров и услуг, продвижения бренда и увеличения популярности. Значительная роль в этих процессах отведена нативной рекламе. Расскажем, какой она бывает и кому полезна.

Реклама в Телеграм обычная и нативная: в чем отличие

В Телеграме можно не только обмениваться сообщениями различного формата, но и создавать многопользовательские группы и каналы, проводить видеоконференции и прямые трансляции, создавать и применять ботов.

Платформа Телеграм хороша тем, что на ней сконцентрированы активные, платежеспособные, современные пользователи. Именно эта аудитория представляет наибольший интерес для рекламодателей, которые находятся в поиске своего потребителя.

Реклама может быть:

прямой;

нативной (скрытой, завуалированной).

Поскольку прямая реклама широко распространена на других площадках и интернет-ресурсах, она уже существенно надоела пользователям. Они все меньше на нее реагируют.

Нативная реклама органично интегрируется в тот контент, к которому привыкли подписчики блогера, и Tg-канал и не вызывает такого отторжения. Рекламные посты тематически подходят выбранному каналу, а манера подачи информации — к авторскому стилю.

Именно на нативной рекламе специализируется биржа нативных интеграций Telega.in. Это связующее звено между рекламодателями, которые хотят разместить рекламу в Телеграм, и каналами с большой аудиторией, в контент-план которых будет встроена нативная реклама. Купить размещение

Как выглядит нативная реклама

Нативный пост максимально приближен к стилистике автора канала и воспринимается как единое целое с остальным контентом. Реклама, подобранная с учетом аудитории и специфики канала, становится более доверительной и достоверной. Не секрет, что авторы и владельцы телеграм-каналов в большинстве своем очень заботятся о своей аудитории и стремятся поддерживать весь контент на высоком уровне.

Кто заинтересован в нативной интеграции в Телеграм

Заинтересованы в использовании нативной рекламы:

Предприниматели , продукция которых рассчитана на широкую аудиторию. Они хотят привлечь больше новых, активных и платежеспособных клиентов, повысить свою узнаваемость и раскрутить бренд.

Маркетологи , которым биржа нативной интеграции облегчает продвижение. Можно через фильтр найти блоги и каналы с интересующей тематикой и подобрать те, что подходят по целевым метрикам. Не нужно тратить время на обсуждение условий сотрудничества с каждым администратором канала и собирать вручную данные о просмотрах и откликах.

Блогеры, которые получают возможность рассказать о себе через площадки в Телеграм и получить много новых подписчиков.

Чаще всего нативной интеграцией в Телеграм пользуются технологические стартапы, образовательные платформы, финансовые структуры, бизнесы, которые продают строительные материалы, предметы интерьера и другие.

Нативная реклама будет полезна в любой сфере деятельности. Увеличьте свой доход или рационально распределите маркетинговый бюджет — воспользуйтесь услугами биржи нативных интеграций Telega.in.

Какой путь проходит нативная реклама от рекламодателя до потребителя

Схема взаимодействия состоит из нескольких шагов и выглядит следующим образом:

Рекламодатели — компании, желающие продвигать свою продукцию через Телеграм, формируют рекламное предложение, определяют целевую аудиторию, на которую рассчитан их продукт, рекламный бюджет. Обращаются к бирже. Также можно заказать продвижение под ключ, и дальнейшими шагами по запуску рекламного проекта будет заниматься эксперт от Telega.in. На бирже есть перечень Tg-каналов и блогеров с проверенной активной аудиторией, через которых можно разместить рекламу. Заказчик выбирает каналы под требования своей целевой аудитории. Биржа направляет блогеру или администратору Тg-канала оффер о сотрудничестве через нативную интеграцию. Все взаимодействие происходит через интерфейс биржи. Не нужно общаться лично с администратором канала и ждать ответа. Достаточно подготовить свой рекламный пост и запустить его в работу. Все статусы по объявлению видны в личном кабинете, а сама сделка защищена гарантией безопасности. Если условия публикации будут нарушены, заказчику вернутся деньги. Tg-канал или блогер размещает на своей странице рекламный пост со ссылкой на ресурс рекламодателя, чтобы привлечь потребителей. Заказы автоматически маркируются, не надо дополнительно регистрироваться в ОРД и собирать статистику размещений. Telega.in предлагает не только большой выбор телеграм-каналов, но и аналитический сервис для планирования и аналитики маркетинговых активностей в телеграм. А по каждому размещенному посту вы получите подробную статистику, на основании которой можно планировать дальнейшую стратегию.

В чем выгода нативной интеграции для рекламодателя

Перечислим основные преимущества нативного продвижения:

Экономия времени на взаимодействие между различными рекламными площадками, отслеживание трафика, оценку эффективности размещений. Экономия денег, так как на тематических каналах сконцентрированы подписчики со схожими потребностями. Нет необходимости давать рекламу на множестве площадок. Разные форматы. В телеграм-каналах это могут быть тексты, тексты с картинками, gif и даже видео. Попробуйте и оцените, какой формат будет работать для вашей аудитории лучше всего! Нативные посты, в отличие от рекламных публикаций, видны пользователям с премиум-аккаунтом. В посте с нативной рекламой можно указать ссылку на свой сайт, карточку товара на маркетплейсе, другой телеграм-канал — все ограничено только вашими маркетинговыми целями. Со встроенным в функционал Telega.io генератором utm-меток и сокращателем ссылок ничего не потеряется. Активируйте его при создании объявления и отслеживайте конверсии.

Биржа рекламы в телеграм Telega.in существенно снижает затраты времени на поиск и проверку нужных каналов. Все представленные каналы и боты прошли строгую ручную модерацию — вы можете быть уверены в качественной и живой аудитории, ваше рекламное сообщение найдет своего адресата!

Нативные размещения в Телеграм: проверенные вручную каналы и боты Мы помогаем найти целевую аудиторию в Telegram и запускать эффективные интеграции Купить размещение

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