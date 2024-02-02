Логотип Telega.in
Telega.in
Реклама

Кому подойдет нативная интеграция в телеграм-каналах: экономим время и деньги

За короткий срок из обычного мессенджера Телеграм превратился в популярную площадку с 800 млн пользователей, которые заходят ежедневно. Теперь его выгодно использовать для продажи различных товаров и услуг, продвижения бренда и увеличения популярности. Значительная роль в этих процессах отведена нативной рекламе. Расскажем, какой она бывает и кому полезна.
20 5
Кому подойдет нативная интеграция в телеграм-каналах: экономим время и деньги
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Реклама в Телеграм обычная и нативная: в чем отличие

В Телеграме можно не только обмениваться сообщениями различного формата, но и создавать многопользовательские группы и каналы, проводить видеоконференции и прямые трансляции, создавать и применять ботов.

Платформа Телеграм хороша тем, что на ней сконцентрированы активные, платежеспособные, современные пользователи. Именно эта аудитория представляет наибольший интерес для рекламодателей, которые находятся в поиске своего потребителя.

Реклама может быть:

  • прямой;

  • нативной (скрытой, завуалированной).

Поскольку прямая реклама широко распространена на других площадках и интернет-ресурсах, она уже существенно надоела пользователям. Они все меньше на нее реагируют.

Нативная реклама органично интегрируется в тот контент, к которому привыкли подписчики блогера, и Tg-канал и не вызывает такого отторжения. Рекламные посты тематически подходят выбранному каналу, а манера подачи информации — к авторскому стилю. 

Именно на нативной рекламе специализируется биржа нативных интеграций Telega.in. Это связующее звено между рекламодателями, которые хотят разместить рекламу в Телеграм, и каналами с большой аудиторией, в контент-план которых будет встроена нативная реклама.

Купить размещение

Как выглядит нативная реклама

Нативный пост максимально приближен к стилистике автора канала и воспринимается как единое целое с остальным контентом. Реклама, подобранная с учетом аудитории и специфики канала, становится более доверительной и достоверной. Не секрет, что авторы и владельцы телеграм-каналов в большинстве своем очень заботятся о своей аудитории и стремятся поддерживать весь контент на высоком уровне.

Кто заинтересован в нативной интеграции в Телеграм

Заинтересованы в использовании нативной рекламы:

  • Предприниматели, продукция которых рассчитана на широкую аудиторию. Они хотят привлечь больше новых, активных и платежеспособных клиентов, повысить свою узнаваемость и раскрутить бренд.

  • Маркетологи, которым биржа нативной интеграции облегчает продвижение. Можно через фильтр найти блоги и каналы с интересующей тематикой и подобрать те, что подходят по целевым метрикам. Не нужно тратить время на обсуждение условий сотрудничества с каждым администратором канала и собирать вручную данные о просмотрах и откликах.

  • Блогеры, которые получают возможность рассказать о себе через площадки в Телеграм и получить много новых подписчиков.

Чаще всего нативной интеграцией в Телеграм пользуются технологические стартапы, образовательные платформы, финансовые структуры, бизнесы, которые продают строительные материалы, предметы интерьера и другие.

Нативная реклама будет полезна в любой сфере деятельности. Увеличьте свой доход или рационально распределите маркетинговый бюджет — воспользуйтесь услугами биржи нативных интеграций Telega.in

Какой путь проходит нативная реклама от рекламодателя до потребителя

Схема взаимодействия состоит из нескольких шагов и выглядит следующим образом:

  1. Рекламодатели — компании, желающие продвигать свою продукцию через Телеграм, формируют рекламное предложение, определяют целевую аудиторию, на которую рассчитан их продукт, рекламный бюджет. Обращаются к бирже. Также можно заказать продвижение под ключ, и дальнейшими шагами по запуску рекламного проекта будет заниматься эксперт от Telega.in.

  2. На бирже есть перечень Tg-каналов и блогеров с проверенной активной аудиторией, через которых можно разместить рекламу. Заказчик выбирает каналы под требования своей целевой аудитории.

  3. Биржа направляет блогеру или администратору Тg-канала оффер о сотрудничестве через нативную интеграцию. Все взаимодействие происходит через интерфейс биржи. Не нужно общаться лично с администратором канала и ждать ответа. Достаточно подготовить свой рекламный пост и запустить его в работу. Все статусы по объявлению видны в личном кабинете, а сама сделка защищена гарантией безопасности. Если условия публикации будут нарушены, заказчику вернутся деньги.

  4. Tg-канал или блогер размещает на своей странице рекламный пост со ссылкой на ресурс рекламодателя, чтобы привлечь потребителей. Заказы автоматически маркируются, не надо дополнительно регистрироваться в ОРД и собирать статистику размещений.

  5. Telega.in предлагает не только большой выбор телеграм-каналов, но и аналитический сервис для планирования и аналитики маркетинговых активностей в телеграм. А по каждому размещенному посту вы получите подробную статистику, на основании которой можно планировать дальнейшую стратегию.

В чем выгода нативной интеграции для рекламодателя

Перечислим основные преимущества нативного продвижения:

  1. Экономия времени на взаимодействие между различными рекламными площадками, отслеживание трафика, оценку эффективности размещений.

  2. Экономия денег, так как на тематических каналах сконцентрированы подписчики со схожими потребностями. Нет необходимости давать рекламу на множестве площадок.

  3. Разные форматы. В телеграм-каналах это могут быть тексты, тексты с картинками, gif и даже видео. Попробуйте и оцените, какой формат будет работать для вашей аудитории лучше всего!

  4. Нативные посты, в отличие от рекламных публикаций, видны пользователям с премиум-аккаунтом.

  5. В посте с нативной рекламой можно указать ссылку на свой сайт, карточку товара на маркетплейсе, другой телеграм-канал — все ограничено только вашими маркетинговыми целями. Со встроенным в функционал Telega.io генератором utm-меток и сокращателем ссылок ничего не потеряется. Активируйте его при создании объявления и отслеживайте конверсии.

Биржа рекламы в телеграм Telega.in существенно снижает затраты времени на поиск и проверку нужных каналов. Все представленные каналы и боты прошли строгую ручную модерацию — вы можете быть уверены в качественной и живой аудитории, ваше рекламное сообщение найдет своего адресата! 

Нативные размещения в Телеграм: проверенные вручную каналы и боты

Мы помогаем найти целевую аудиторию в Telegram и запускать эффективные интеграции

Реклама: ООО «Телекот», ИНН 9707003203, erid: LjN8Kab3E

Начать дискуссию

Социальный вычет

Арендаторам не будут давать социальный вычет по НДФЛ

Госдума и правительство не поддержали идею депутатов предоставлять налоговый вычет в размере 120 тысяч рублей в год за аренду жилья.

3
Инвестиции

Суд впервые удовлетворил иск инвестора к Euroclear

Euroclear обязан выплатить частному инвестору 2 млн долларов дохода от погашения еврооблигаций и 120,5 тысяч долларов за пользование чужими деньгами.

14
Логотип Telega.in
Telega.in
Реклама

Кому подойдет нативная интеграция в телеграм-каналах: экономим время и деньги

За короткий срок из обычного мессенджера Телеграм превратился в популярную площадку с 800 млн пользователей, которые заходят ежедневно. Теперь его выгодно использовать для продажи различных товаров и услуг, продвижения бренда и увеличения популярности. Значительная роль в этих процессах отведена нативной рекламе. Расскажем, какой она бывает и кому полезна.

Кому подойдет нативная интеграция в телеграм-каналах: экономим время и деньги
20
Сальдо ЕНС

❗Как сдать уточненную декларацию без штрафов

Чтобы за подачу уточненной декларации не было штрафа, на сальдо ЕНС или в отложенной переплате должны быть деньги.

54
Бесплатно с Обзоры для бухгалтера

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в январе 2024 года

Подготовили для вас обзор разъяснений января по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в январе 2024 года
37
Уведомление по ЕНП

До 5 февраля надо сдать уведомление по ЕНП на НДФЛ

В 2024 году бухгалтеры должны сдавать по два ЕНП-уведомления в месяц. В одном будут все налоги и взносы + НДФЛ, в другом – только НДФЛ.

95
Логотип Александр Малютин
Александр Малютин
Первичные документы

Образцы договоров от ведущих компаний: как их найти и использовать в работе

Бывают случаи, что необходимо найти образец договора на какую-либо тему. Самый банальный способ — поисковой запрос «образец договора скачать», но он далеко не самый лучший. Неизвестно какого качества будет первый попавшийся вариант.

Образцы договоров от ведущих компаний: как их найти и использовать в работе
39

Записи вебинаров

727
Новые видео от экспертов каждый день
Логотип Разобраться в налогах
Разобраться в налогах

Топ-18 ошибок в налоговой отчетности компании. Как в 2024 году избежать доначисления налогов  

Основное предназначение налоговой отчетности это сообщение фискальным органам сведений об объектах налогообложения, о полученных доходах и произведенных расходах, об источниках доходов, о налоговой базе, налоговых льготах, о сумме налога к уплате и о других данных, которые служат основанием для исчисления налога.

Топ-18 ошибок в налоговой отчетности компании. Как в 2024 году избежать доначисления налогов  
47
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Нужно ли отправлять корректировку при ошибке в страховых взносах?

Уважаемые коллеги, вчера отправляла уведомление по страховым взносам за январь и ошибочно указала период 02, т.е. февраль, сегодня отправила еще раз уже с правильным периодом и суммой, нужно ли отправлять корректирующее уведомление, если все равно за февраль нужно будет отправлять с такой же суммой, но через месяц?

1
21
Логотип СберРешения
СберРешения
УСН

Изменения для ИП и компаний на УСН в 2024 году

В статье рассмотрены важные изменения, которые необходимо учитывать при работе на упрощеной системе налогообложения (УСН) в 2024 году. В частности, изменения включают новые лимиты по доходам, правила оформления и заполнения документов, налоговые ставки при изменении места регистрации.

Изменения для ИП и компаний на УСН в 2024 году
131
Обзоры для бухгалтера

🙅 Бухгалтеры не любят 6-НДФЛ

Годовая декларационная кампания еще идет, подходят сроки сдачи очередных отчетов. Какие-то отчеты бухгалтерам милее, какие-то – относятся к категории ненавистных.

133
Зарплата

Какие надбавки и доплаты к зарплате может получить сотрудник

В состав зарплаты включаются компенсационные и стимулирующие выплаты. Если работодатель не делает обязательных доплат, то компания может получить штраф до 100 тысяч рублей.

85
Логотип nlukina
nlukina
Бухгалтеры

Что обсуждали бухгалтеры: уведомления по НДФЛ, Трибуну, мягкие навыки главбуха и радугу

Еще одна неделя в пролете. В Трибуне было много интересных тем, обсуждений и споров. Например, должен ли главбух быть коммуникабельным, пользоваться всевозможными мессенджерами и при этом успевать выполнять свои обязанности. Или как часто допустимо бегать на перекуры. Собрали самые яркие ваши высказывания.

Что обсуждали бухгалтеры: уведомления по НДФЛ, Трибуну, мягкие навыки главбуха и радугу
2
97
РСВ

⏰ Уже через 4 дня пройдет тренинг, как заполнить РСВ и 6-НДФЛ по новым правилам 2024 года

Прокачиваем Клерк.Премиум! Добавили в подписку новый сервис для бухгалтеров. Тренинги — эксклюзивный формат практического обучения с лучшими экспертами страны.

32
Логотип Моё дело
Моё дело
Транспортный налог

Как организации платить транспортный налог?

В статье разберем порядок уплаты транспортного налога организациями. Расскажем о сроках уплаты налога, о том, какую функцию несет сообщение от ИФНС о рассчитанных суммах налогов, когда необходимо подать сообщение о наличии налогооблагаемых объектов, какой ОКТМО нужно указывать в уведомлении об исчисленных суммах. А также напомним о нововведениях 2024 года.

Как организации платить транспортный налог?
39
Логотип Ольга Неволина
Ольга Неволина
Судебная практика по налоговым спорам

Должна ли ИФНС приложить к акту проверки декларации проблемных контрагентов? Что говорит суд

На этот вопрос ответил Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в Постановлении от 19.01.2024 № Ф04-6604/2023 по делу № А75-24563/2022.

30
ФСБУ Капвложения

Когда капвложения признают основным средством и амортизируют: правила по ФСБУ 26/2020

По ФСБУ 26/2020 капвложения считаются основными средствами после приведения объекта капвложений в состояние и местоположение, в которых он пригоден к использованию в запланированных целях.

325
Воинский учет

Мужчинам, которые получили гражданство РФ, поднимут призывной возраст до 50 лет

Чтобы пресечь уклонения от постановки на воинский учет, депутаты предложили увеличить призывной возраст для иностранцев, которые получили российский паспорт.

3
217
Логотип Платформа ОФД
Платформа ОФД
Онлайн-кассы

Расчеты между юридическими лицами: применение ККТ

По требованиям закона, кассу должны применять организации и предприниматели, которые проводят расчеты, в том числе между юрлицами. Но не всегда: разбираем нюансы закона, чтобы работать в соответствии с его требованиями и избегать штрафов.

Расчеты между юридическими лицами: применение ККТ
140
Кредитование

Большинство банков нарушают закон и не указывают полную стоимость кредита

ПСК должна быть указана в кредитных калькуляторах, в баннерах и всплывающих окнах вместе с информацией о ставке. Чтобы не отпугнуть заемщиков, банки не пишут полную стоимость кредита.

1
66