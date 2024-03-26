Как заработать на своем телеграм-канале еще больше: есть потенциал

Надоело ждать у моря погоды (читай заказчиков рекламы)? В Telega.in всегда битком — загляните сами. Это самая популярная и надежная платформа для монетизации телеграм-канала.

В статье расскажем, какие преимущества есть у платформы для владельцев каналов, а также как увеличить доход, работая на площадке.

Telega.in — это биржа, где заказчики рекламы могут выбрать телеграм-канал для размещения постов. На платформе владельцы каналов ежемесячно получают около 60 тысяч заказов.

Telega.in работает с крупнейшими заказчиками в сфере нативных интеграций. Соответственно, о телеграм-канале могут узнать крупные бренды с большими бюджетами, которые уже запускают масштабные кампании с участием сотен каналов.

Кроме того, каналы, размещенные в каталоге биржи, чаще находят заказчики рекламы — благодаря топовым позициям платформы в поисковой выдаче.

Как еще повысить заработок через Telega.in

Горящие предложения. Если на канале остаются незакрытые рекламные слоты, то благодаря этой функции их можно полностью заполнить. Благодаря каталогу горящих предложений администраторы каналов могут быстро продать рекламные слоты со скидкой.

Система лояльности. Предложите скидку за повторное размещение или продумайте другое специальное предложение — пусть заказчик к вам вернется.

Отзывы. Реальные отзывы от заказчиков формируют доверие и повышают шансы на новые и повторные заказы; в незнакомых ситуациях люди часто ориентируются на мнение других, поэтому наличие положительных отзывов — отличный стимул для новых заказчиков.

Продвижение «новеньких». В течение целого месяца после добавления на платформу заказчики смогут находить новый канал с помощью особого фильтра «Новые каналы». Фильтр позволяет «новичкам» выделяться на фоне опытных старожилов и быстрее находить первых заказчиков.

Реферальная ссылка. Администраторы каналов могут разместить ссылку в профиле канала или поделиться ей на любых сайтах или в соцсетях и получить процент вознаграждения с каждого заказа всех привлеченных клиентов.

Еще несколько причин для регистрации на платформе

Гарантия качества. Все пользователи Telega.in знают, что каналы на бирже прошли тщательную проверку на ботов и накрутки. Это не только повышает доверие заказчиков к каналам именно на бирже, но и упрощает работу для администраторов. А именно, владельцам каналов не нужно вести долгие личные переписки с заказчиками и доказывать, что у канала органический рост подписчиков. Благодаря уникальной системе рейтинга, администраторы каналов могут стать лидерами в своей тематике, подняться на вершину категории и получать максимальное количество заказов. Кроме того, высокий рейтинг говорит заказчикам о надежности канала, а также о том, что канал уже активно работает с заказами. Общение с заказчиком начинается только после авансированной оплаты размещения. Вы сэкономите время на долгих переговорах и согласованиях — основные детали будут обозначены клиентом уже при оформлении заказа. Это позволяет сфокусироваться на выполнении заказа, а не на обсуждении условий сотрудничества. Вся связь осуществляется через сервис Telega.in, а точнее через специальный онлайн-чат с заказчиком. Ваши личные данные не окажутся в открытом доступе. Никакого спама и потока сообщений от интересующихся, фанатов и хейтеров.

А что если я публикую рекламу только в определенном формате?

У Telega.in и тут нашлось решение.

Заказчик выбирает формат размещения сразу при создании рекламного поста. Форматы постов уже стандартизированы, чтобы сэкономить время коммуникации и упростить процесс запуска размещений.

Выбор формата рекламных постов на бирже очень широк:

1/24 (час в топе, 24 часа в канале);

2/48 (два часа в топе, 24 часа в канале);

3/72 (три часа в топе, 24 часа в канале);

7 дней;

репост;

нативный.

Нативные размещения в Телеграм: проверенные вручную каналы и боты Мы помогаем найти целевую аудиторию в Telegram и запускать эффективные интеграции Купить размещение

Про маркировку забыли, что ли?

Автоматическая маркировка рекламы в Телеграм от Telega.in упрощает процесс запуска кампаний и размещения рекламы в телеграм-каналах не только для заказчиков, но и для администраторов каналов.

Как Telega.in помогает с маркировкой:

1. Сделает все бесплатно.

Автоматическая маркировка работает бесплатно как для заказчиков, так и для владельцев каналов. Данные о рекламодателе и креативе автоматически вносятся в рекламный пост и регистрируются в ОРД

2. Автоматизирует процесс.

Забудьте про многие потерянные часы на регистрацию креатива и подачу статистики на проверку. Telega.in автоматически регистрирует каждое объявление, присваивая ему уникальный токен, и контролирует его правильное использование в тексте рекламного поста в Телеграм. После публикации рекламного креатива через Telega.in, система собирает данные о статистике просмотров и составляет отчеты с подробной статистикой по каждому объявлению. После сбора всех необходимых данных, система направляет отчет в ОРД. Самое главное — все эти операции выполняются автоматически, без необходимости участия заказчика или владельца канала!

Что, готовы зарабатывать больше?

От дополнительного заработка вас отделяет всего один шаг — бесплатная регистрация на платформе Telega.in. К счастью, процесс модерации и проверки канала не занимает больше 24 часов, поэтому заполнять рекламные слоты вы сможете уже в ближайшее время. Так, если вам нужны дополнительные заказы на рекламу, и не нужны проблемы с маркировкой и длительные переговоры с заказчиками, регистрируйтесь на платформе и начинайте монетизировать ваш канал.

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