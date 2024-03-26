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Как заработать на своем телеграм-канале еще больше: есть потенциал

Надоело ждать у моря погоды (читай заказчиков рекламы)? В Telega.in всегда битком — загляните сами. Это самая популярная и надежная платформа для монетизации телеграм-канала.
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Как заработать на своем телеграм-канале еще больше: есть потенциал
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

В статье расскажем, какие преимущества есть у платформы для владельцев каналов, а также как увеличить доход, работая на площадке.

Telega.in — это биржа, где заказчики рекламы могут выбрать телеграм-канал для размещения постов. На платформе владельцы каналов ежемесячно получают около 60 тысяч заказов.

Telega.in работает с крупнейшими заказчиками в сфере нативных интеграций. Соответственно, о телеграм-канале могут узнать крупные бренды с большими бюджетами, которые уже запускают масштабные кампании с участием сотен каналов.

Кроме того, каналы, размещенные в каталоге биржи, чаще находят заказчики рекламы — благодаря топовым позициям платформы в поисковой выдаче. 

Как еще повысить заработок через Telega.in

  • Горящие предложения. Если на канале остаются незакрытые рекламные слоты, то благодаря этой функции их можно полностью заполнить. Благодаря каталогу горящих предложений администраторы каналов могут быстро продать рекламные слоты со скидкой.

  • Система лояльности. Предложите скидку за повторное размещение или продумайте другое специальное предложение — пусть заказчик к вам вернется. 

  • Отзывы. Реальные отзывы от заказчиков формируют доверие и повышают шансы на новые и повторные заказы; в незнакомых ситуациях люди часто ориентируются на мнение других, поэтому наличие положительных отзывов — отличный стимул для новых заказчиков. 

  • Продвижение «новеньких». В течение целого месяца после добавления на платформу заказчики смогут находить новый канал с помощью особого фильтра «Новые каналы». Фильтр позволяет «новичкам» выделяться на фоне опытных старожилов и быстрее находить первых заказчиков.

  • Реферальная ссылка. Администраторы каналов могут разместить ссылку в профиле канала или поделиться ей на любых сайтах или в соцсетях и получить процент вознаграждения с каждого заказа всех привлеченных клиентов.

Еще несколько причин для регистрации на платформе

  1. Гарантия качества. Все пользователи Telega.in знают, что каналы на бирже прошли тщательную проверку на ботов и накрутки. Это не только повышает доверие заказчиков к каналам именно на бирже, но и упрощает работу для администраторов. А именно, владельцам каналов не нужно вести долгие личные переписки с заказчиками и доказывать, что у канала органический рост подписчиков.   

  2. Благодаря уникальной системе рейтинга, администраторы каналов могут стать лидерами в своей тематике, подняться на вершину категории и получать максимальное количество заказов. Кроме того, высокий рейтинг говорит заказчикам о надежности канала, а также о том, что канал уже активно работает с заказами.

  3. Общение с заказчиком начинается только после авансированной оплаты размещения. Вы сэкономите время на долгих переговорах и согласованиях — основные детали будут обозначены клиентом уже при оформлении заказа. Это позволяет сфокусироваться на выполнении заказа, а не на обсуждении условий сотрудничества. 

  4. Вся связь осуществляется через сервис Telega.in, а точнее через специальный онлайн-чат с заказчиком. Ваши личные данные не окажутся в открытом доступе. Никакого спама и потока сообщений от интересующихся, фанатов и хейтеров. 

А что если я публикую рекламу только в определенном формате?

У Telega.in и тут нашлось решение.

Заказчик выбирает формат размещения сразу при создании рекламного поста. Форматы постов уже стандартизированы, чтобы сэкономить время коммуникации и упростить процесс запуска размещений.

Выбор формата рекламных постов на бирже очень широк:

  • 1/24 (час в топе, 24 часа в канале);

  • 2/48 (два часа в топе, 24 часа в канале);

  • 3/72 (три часа в топе, 24 часа в канале);

  • 7 дней;

  • репост;

  • нативный.

Нативные размещения в Телеграм: проверенные вручную каналы и боты

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Про маркировку забыли, что ли? 

Автоматическая маркировка рекламы в Телеграм от Telega.in упрощает процесс запуска кампаний и размещения рекламы в телеграм-каналах не только для заказчиков, но и для администраторов каналов. 

Как Telega.in помогает с маркировкой:

1. Сделает все бесплатно.

Автоматическая маркировка работает бесплатно как для заказчиков, так и для владельцев каналов. Данные о рекламодателе и креативе автоматически вносятся в рекламный пост и регистрируются в ОРД 

2. Автоматизирует процесс.

Забудьте про  многие потерянные часы на регистрацию креатива и подачу статистики на проверку. Telega.in автоматически регистрирует каждое объявление, присваивая ему уникальный токен, и контролирует его правильное использование в тексте рекламного поста в Телеграм. После публикации рекламного креатива через Telega.in, система собирает данные о статистике просмотров и составляет отчеты с подробной статистикой по каждому объявлению. После сбора всех необходимых данных, система направляет отчет в ОРД. Самое главное — все эти операции выполняются автоматически, без необходимости участия заказчика или владельца канала!

Что, готовы зарабатывать больше? 

От дополнительного заработка вас отделяет всего один шаг — бесплатная регистрация на платформе Telega.in. К счастью, процесс модерации и проверки канала не занимает больше 24 часов, поэтому заполнять рекламные слоты вы сможете уже в ближайшее время. Так, если вам нужны дополнительные заказы на рекламу, и не нужны проблемы с маркировкой и длительные переговоры с заказчиками, регистрируйтесь на платформе и начинайте монетизировать ваш канал. 

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