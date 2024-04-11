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Телеграм — продажам голова! Почему именно этот мессенджер актуален в сезоне рекламы 2024

Куда бежать в рекламном сезоне 2024 и где искать удачу? В этой статье рассказываем про самые горячие тренды сезона, и про то, как их запускать успешные кампании продвижения для вашего бренда. Наглядно объясним, почему реклама в Телеграме сейчас наиболее актуальна, и как все это соотносится с последними маркетинговыми тенденциями. Поехали!
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Телеграм — продажам голова! Почему именно этот мессенджер актуален в сезоне рекламы 2024
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина, Клерк

Актуальные тренды рекламного сезона 2024 

  • UGC! Вы же знаете, что это? Это пользовательский контент (user-generated content), который генерируют сами потребители. Например, это ответы на истории, комментарии под публикациями, общение в чатах групп и так далее.

С недавних пор UGC контент превратился чуть ли не в основной инструмент повышения продаж и повышения лояльности одновременно. Исследования Stackla.com показывают, что 19% пользователей доверяют брендовому контенту, в то время, как 52% при принятии решения о покупке основываются на рекомендациях и отзывах других покупателей. 

А при чем здесь Телеграм? При том, что это идеальная площадка для UGC, так как в мессенджере в основном сложились неформальные доверительные отношения. В основном, это так называемые отношения между владельцем канала и подписчиками. В каналах легко создавать нативные рекламные размещения, которые будут мимикрировать под пользовательский контент. 

Вот несколько примеров UGC в Телеграме.

  1. Компании заранее просят пользователей сделать фото с продукцией в действии. Например, с уже нанесенной помадой. Затем отбирают лучшие фото, после чего делают рекламный пост, полностью состоящий из визуального пользовательского контента. Гениально, не правда ли?

  2. Еще один пример — мемы на злобу дня. Да, это старые добрые мемы, которые пользователи комментируют, а еще чаще расшаривают своим друзьям. Телеграм — идеально место для публикации мемов. Такие картинки или даже гифки можно добавить в текстовый пост или просто опубликовать отдельно.

Как вы уже поняли, содержать UGC могут как рекламные кампании направленные на охват, а значит увеличение узнаваемости бренда или телеграм канала, так и точечные персонализированные посты в авторских каналах, направленые на продажи товара или услуги.  

  • Нишевые комьюнити. В Интернете люди формируются в группы по интересам и увлечениям. И здесь мы снова говорим про Телеграм. Именно в этом мессенджере формируются те самые группы и тематические каналы «для своих».

    Собственно, это фишка Telegram, которую уже по достоинству оценили и инфлюенсеры, и специалисты по digital-маркетингу и владельцы бизнесов. Здесь собирается аудитория, дающая по-настоящему высокую конверсию.

Итак, в этом рекламном сезоне вместо погони за количеством подписчиков лучше переключиться на узкие ниши. Не бойтесь подбирать каналы от 3 000–4 000 подписчиков, чаще всего они имеют выше ER (коэффициент вовлеченности) и доверительные отношения с автором канала. Такая стратегия резко поднимет качество целевой аудитории, а значит и прибыль от интеграции. 

  • Видео и аудио контент. Короткие видео, аудио подкасты, цепляющие картинки и мемы стали абсолютными лидерами (недаром Телеграм недавно ввел функцию Историй). Этот тренд плотно засел и в Телеграме и нашел свою аудиторию. Хотя многие активные пользователи мессенджера считают, что Телеграм только для текста, многие крупные каналы завоевывают лояльность подписчиков именно благодаря таким персонализированным мини-аудио подкастами. 

Соответственно, вывод.

Не бойтесь креативить и пробовать новые форматы. Выгодным вариантом будет заказать сразу несколько размещений в разных нишевых каналах, а также запустить пробные интеграции в крупных каналах с 10 000+ подписчиков и в маленьких авторских каналах.

Это поможет вам сравнить конверсии, просмотры и переходы и определить свою дальнейшую стратегию. Если ваша кампания направлена не на увеличение узнаваемости бренда, а целевые действия, не стесняйтесь просить владельца канала делиться ссылкой на ваш сайт, приложение или канал в нативном, авторском стиле. 

Угнаться за трендами можно с Telega.in

Функционал этой биржи телеграм каналов призван облегчить вашу работу по запуску кампаний, поиске каналов, аналитике, отчетности и так далее. Если в двух словах, то Telega.in — это биржа нативных интеграций и рекламы в каналах.

Платформа автоматизирует процесс планирования и запуска рекламных кампаний, делая его доступным и простым даже для тех, кто впервые работает с Telegram. Более 15 000 проверенных вручную каналов и ботов представлено в каталоге.

Как и Телеграм, биржа постоянно развивается, привлекает новые популярные каналы и разрабатывает удобные функции как для рекламодателей, так и владельцев каналов. 

На этой платформе вы сможете запустить любые форматы рекламных кампаний. А именно, нативные публикации, репосты или обычные посты. Следуя последним трендам, нативный пост будет наиболее актуальным форматом. Удобно, что на платформе можно создать один пост для всех каналов (если вы продвигаетесь сразу в нескольких каналах). Вам нужно только один раз добавить текст, картинку и ссылки. При этом, здесь вы можете указать уникальную желаемую дату и время публикации в канале. 

Другим преимуществом платформы является огромное количество проверенных вручную телеграм каналов во всевозможных нишах. Здесь вы найдете каналы по психологии, строительству, инвестициям, кино, моде, видео-играм и так далее. Все эти каналы имеют теплую аудиторию, которая продолжает органически расти.

Телеграм каналы представлены в открытом каталоге, где помимо тематики, вы также сразу можете увидеть цену размещения, количество подписчиков, ER и другие важные статистические показатели.

Кстати, если у вас нет времени на самостоятельный подбор каналов, то вы можете выбрать уже готовые предложения и воспользоваться услугами персонального менеджера. Эксперт Telega.in сможет подобрать каналы, составить рекламный пост, проконтролировать размещение, а затем отправить вам отчеты и проанализировать успешность кампании. Все, что нужно сделать вам — это выбрать подходящий тариф

Вы же помните, что теперь любую рекламу нужно маркировать, чтобы избежать огромных штрафов? Так вот при запуске рекламы через платформу не нужно вручную регистрировать рекламные креативы, собирать статистику показов и передавать ее в ОРД.

Telega.in автоматически регистрирует каждое объявление, присваивая ему уникальный токен и контролирует его правильное использование в тексте рекламного поста или на медиафайлах в Телеграм. Никаких штрафов как для рекламодателей, так и для администрторов каналов!

Давайте подытожим. Функционал платформы Telega.in, который упростит запуск рекламных кампаний в себя включает: 

  • Каталог с 15 000+ проверенных вручную каналов;

  • Автоматическая маркировка рекламы;

  • Огромное количество нишевых тематик каналов;

  • Доступность персонального менеджера;

  • Возможность a/b тестирования рекламы в различных каналах;

  • Разнообразие доступных форматов рекламы.

Таким образом, запуск рекламных кампаний через платформу Telega.in поможет вам не только остаться в тренде, а также быстро запустить выгодные кампании. Зарегистрироваться и начать продвижение своего бизнеса прямо сейчас можно по ссылке

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