Вы тоже так сможете! Топ-3 самых успешных кейса продвижения в Телеграме для b2b

Успех рекламных кампаний в Телеграме зависит от многих факторов: это и правильный выбор каналов, написание интересного текста, дизайн запоминающейся картинки и так далее. Однако есть один фактор успеха, который не зависит от типа аудитории, тематики рекламы, бюджета — вообще ни от чего. Это реклама в Телеграме через платформу Telega.in.

Именно биржа Telega.in с более чем 15 000 проверенными телеграм каналами может вам гарантировать отличные результаты. Сейчас наглядно на реальных примерах расскажем, как это происходит.

Предисловие: что такое Тelega.in

Telega.in – это биржа нативных интеграций и рекламы в каналах. Платформа автоматизирует процесс планирования и запуска рекламных кампаний, делая его доступным и простым даже для тех, кто впервые работает с Telegram. Более 15 000 проверенных вручную каналов и ботов представлено в каталоге. Как и Телеграм, биржа постоянно развивается, привлекает новые популярные каналы и разрабатывает удобные функции как для рекламодателей, так и владельцев каналов.

Кейсы продвижения через Telega.in

1. Реклама на маркетплейсах: ROI 220% и двухнедельный эффект от одного размещения.

Компания.

ICOVER работает на рынке электроники и мелкой бытовой техники более 15 лет. Товары широко представлены на площадках популярных маркетплейсов.

Продукт.

Швабры, электробритвы, утюжки для волос, машинки для стрижки, триммеры.

Цель.

Увеличение продаж при возврате рекламных инвестиций.

Продвижение.

C ICOVER мы пробовали кастомизированные тексты под разные аудитории, остановились на минималистичном тексте с названием товара и ценой. Эти креативы выглядят ненавязчиво и не вызывают желания поскорее пролистать длинный текст поста. Использовали главное фото товара из карточки маркетплейса + флажок акция + несколько УТП. По товарам, на которые были отсняты видео, использовали квадратные видео, потому что в таком случае весь пост помещался на экран мобильного телефона, и после просмотра ролика в том же окне можно было нажать ссылку и перейти к товару. Красивые креативы лучше работают, чем просто скриншоты со страниц Озона. Короткие тексты работают лучше длинных.



Результаты. За месяц было размещено более 40 объявлений. Выбирали каналы по низкому CPV и большому проценту женской целевой аудитории.

Бюджет 310 000 рублей → 10 500 кликов, 796 целевых действий.

CPA = 391 р. Конверсия 8%. ROI от бюджета составил 220%.

Доход 1 000 000 р.

2. Увеличение узнаваемости приложения Drivee и охват более 1 млн. аудитории

Компания.

Drivee — это приложение для заказа поездок.

Продукт.

Услуги по заказу такси, перевозка пассажиров.

Цель.

Вывод нового продукта на рынок. Увеличить узнаваемость нового сервиса Drivee.

Продвижение.

При отборе каналов, помимо количественных метрик, внимание было уделено также наполнению. Отбирали только те каналы, в которых не публикуется шокирующие новости и чрезвычайные происшествия. Чтобы закрепить образ бренда в памяти пользователей, было решено добавить атрибуты фирменного стиля компании на фотографии: логотип, фирменный шрифт, цвета и графические элементы.

Рекламная кампания в Telegram проходила в два этапа, использовались разные креативы для каждого флайта. В тексте информировали о запуске сервиса, делали акцент на каждом городе. Ссылка в публикации вела сразу на скачивание приложения Drivee. Маркировка креативов производилась автоматически с помощью Telega.in. Пометку о рекламе и индивидуальный токен платформа самостоятельно присвоила каждому посту.

Результаты.

В ходе рекламной кампании (три недели) компания получила 1 221 384 показа рекламных объявлений. CPM составил 1435 рублей.

Кампания была запущена в 9 городах России. Всего записи были опубликованы в 99 каналах. Прогнозируемые KPI по показам были выполнены на 114%. Также удалось выполнить главную задачу — увеличить узнаваемость нового сервиса Drivee.

3. Нестандартное и стандартное продвижение: что именно сработало

Компания.

Riche — бренд, специализирующийся на производстве средств по уходу за кожей и волосами.

Продукт.

Энзимная пудра для умывания и термозащитный спрей для волос.

Цель.

Закрепиться в Топе маркетплейса и нарастить узнаваемость бренда.

Продвижение.

За основу были взяты так называемые “женские” каналы про моду, красоту и уход, дом и уют. Такие каналы составили 80% из подборки и показали очень хорошие результаты: были получены дешевые клики и хороший прирост продаж.



Так как кампания проходила в период Черной пятницы во всех каналах был большой спрос, в связи с чем было принято решение также использовать нестандартный подход: сделать акцент на мужской аудитории с посылом "Купи подарок своей жене/девушке/маме/сестре". Канал “Yuri The Professional” был рекомендован менеджером Telega.in как эффективный канал с активной аудиторией. Yuri The Professional делает обзоры и комментирует игровые матчи и забавные состязания. В результате продвижение получилось нестандартным, а реакция аудитории была весьма положительной.

Результаты.

Размещение было в нескольких каналах, среди которых можно выделить один особенно успешный – канал Yuri the Proffessional. С него был получен 221 переход при средней конверсии было 11 продаж.

Выводы

Давайте подытожим, почему продвижение через Telega.in привело компании к успеху.

Не нужно было вручную искать каналы для продвижения: в открытом каталоге представлено более 15 000 различных каналов .

Заказчики не тратили время на взаимодействие с владельцами каналов и ожидания ответа. Рекламодателям не нужно отдельно договариваться о цене и условиях публикации с каждым владельцем канала. Особенно это актуально для закупки рекламы сразу в большом количестве каналов.

Все каналы уже проверены вручную на накрутки. Модерацию на бирже успешно проходят только честные каналы с органическим ростом подписчиков.

Рекламодателям не нужно было самостоятельно заниматься маркировкой каждого креатива. При запуске рекламы через платформу нет необходимости вручную регистрировать рекламные креативы, собирать статистику показов и передавать ее в ОРД. Telega.in автоматически регистрирует каждое объявление, присваивая ему уникальный токен и контролирует его правильное использование в тексте рекламного поста или на медиафайлах в Телеграм.

Использование массовой закупки рекламы. Компании запускали большие рекламные кампании, и выбрали для этого готовые рекламные предложения от Telega.in. При выборе готового тарифа эксперт от Telega.in не только подбирает каналы специально под проект, но и контролирует запуск кампании, составляет медиаплан и, при выборе соответствующего тарифа, анализирует результат.

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