Реестр недобросовестных поставщиков: что делать, если вы попали?

Реестр недобросовестных поставщиков – ночной кошмар всех участников госзакупок. Попадание в этот список фактически лишает компанию возможности бороться за тендеры на 2 года.

Но как же уберечься от внесения в злачный реестр и что делать, если заказчик уже обратился в ФАС? В этой статье мы дадим развернутый ответ на все вытекающие вопросы!

Реестр недобросовестных поставщиков (РНП) – это чёрный список в мире госзакупок. В него попадают участники за несоблюдение правил подписания или исполнения контракта. Решения о внесении в реестр принимает ФАС – Федеральная антимонопольная служба, а публикуются данные в специальном разделе Единой информационной системы в сфере закупок.

За что можно попасть РНП

Существуют две основные причины:

1. Уклонение от заключения контракта.

Уклонение является самым популярным билетом в мир недобросовестных поставщиков. Этот вариант подразумевает, что победитель тендера не выполнил одно или несколько обязательств после оглашения результатов. Признать участника уклонившимся можно по нескольким критериям, которые регулируются нашим любимым 44-ФЗ.

Вовремя не отправил обеспечение контракта или банковскую гарантию.

При действии антидемпинговых мер, не отправил увеличенное обеспечение или подтверждение своей добросовестности в установленный срок.

Вовремя не отправил подписанный контракт или протокол разногласий.

Как уже стало понятно из указанных признаков – есть определённый срок, за который участник должен выполнить все необходимые действия для заключения договора. Как правило, после получения проекта контракта со стороны заказчика, у исполнителя есть от 1 до 5 рабочих дней, в зависимости от типа размещения.

Причины «уклонения» встречаются достаточно разные и стоит их разделить на намеренные и ненамеренные:

Из первого типа, как пример, стоит отметить ситуацию, когда в ходе торгов произошли изменения на рынке. Если цена на требуемый предмет поставки выросла, то исполнять контракт становится крайне невыгодно. В таких ситуациях перед исполнителем разворачивается настоящая дилемма: что страшнее – выполнить все обязательства себе в убыток, или попасть в РНП и потерять обеспечение заявки.

Второй тип намного разнообразнее, поэтому приведем несколько популярнейших ситуаций: не работала торговая площадка или ЕИС; возникли проблемы с получением банковской гарантии; сломался компьютер; уведомление о отправленном заказчиком контракте попало в спам. Подобных причин может быть огромное количество, но далеко не все признаются ФАС-ом или судом уважительными.

2. Существенное нарушение условий контракта.

В этом случае важно обратить внимание на формулировку – «существенное нарушение». Как можно догадаться, не каждое нарушение можно считать таковым. Определять степень доверено самому заказчику, так что если при исполнении вы допустили несколько мелких промашек – скорее всего отделаетесь уплатой пени.

Если же качество выполненных работ не отвечает условиям заказчика, или , например, задержка поставок происходит систематически – договориться вряд ли получится. В этом случае, горе-исполнителю грозит как штраф за неисполнение контракта, так и попадание в злачный список.

При таком исходе есть два сценария развития событий:

Заказчик отказался от исполнения контракта в одностороннем порядке, после чего обратился в ФАС. Заказчик обращается в суд для расторжения контракта. После завершения процесса, судебное решение передается в ФАС и на его основании поставщика вносят в РНП.

Несмотря на то, что обе ситуации крайне неприятны, одна из них более лояльна к нарушителю.

В случае обращения в антимонопольную службу с судебным решением (если суд признал вину), шансов избежать попадания в реестр нет. При одностороннем расторжении, остаётся возможность оправдать себя на заседании комиссии.

Как избежать попадания в реестр

Первый совет – делайте всё правильно

Внимательно изучайте документацию, чтобы в будущем не наткнуться на сюрпризы. Обращать внимание стоит на сроки проведения, подписания и исполнения контракта, на техническое задание, его нюансы и порядок исполнения.

Если досконально изучить все моменты и осознанно подать заявку на участие в тендере, то в случае победы не должно возникнуть мыслей об уклонении или неисполнении.

Второй совет – защищайте себя любыми способами

Если с первой рекомендацией что-то пошло не так, но вы никак не могли повлиять на ситуацию, то готовьтесь обороняться.

Когда заседания комиссии ФАС не избежать, то лучше заранее подготовить доказательную базу своей невиновности. Скриншоты, логи действий на сайте, видеозаписи, справки, чеки, отчеты и так далее. Если причина, по которой заказчик обратился в антимонопольную службу, действительно была вам не подконтрольна, то от этих данных будет зависеть попадание в реестр.

В случае судебного расторжения контракта и внесения в РНП на основании заключения, избежать чёрного списка уже не получится. Однако есть способ выбраться из сложившейся ситуации. В течение трех месяцев с момента принятия решения в суде, можно обратиться в арбитражный суд для обжалования решения ФАС. Процесс, скажем так, непростой, но нередко суд встаёт на сторону участника закупок.

Третий совет – пробуйте договариваться

У заказчиков не стоит целью изгнать вас из госзакупок на 2 года. Чаще всего они просто перестраховываются, ведь в случае несвоевременного обращения в контролирующий орган, ответственного сотрудника оштрафуют на 20 000 рублей.

Поэтому, если что-то идёт не по плану, возникают трудности или препятствующие обстоятельства, можно попробовать урегулировать ситуацию самостоятельно. Со стороны заказчика сидят точно такие же люди, поэтому если выйти на контакт, то можно договориться.

При возникновения тотальных проблем, можно попросить заказчика расторгнуть договор по соглашению сторон. Ситуация в хорошую мгновенно не превратиться, но попадания в РНП избежать удасться.

Что будет, если попасть в РНП

Если коротко – ничего хорошего.

Начнем с того, что компания, находящаяся в реестре, фактически не может участвовать в госзакупках. Прямо о таком ограничении нигде не сказано, но в абсолютном большинстве закупок есть требование к участникам – отсутствие поставщика в РНП.

Номинально этого никто не запрещает, но найти тендеры без вышеупомянутого требования – как иголку в стоге сена. Даже коммерческие закупки, чаще всего, содержат этот пункт.

Если учредитель компании, внесенной в реестр, задумает переиграть систему и зарегистрировать новую компанию или пойти в госзакупки как предприниматель – то и тут ничего не выйдет.

В ЕИС сведения размещаются не только о юридическом лице, но и о учредителях. Соответственно, при попытке провернуть такую рокировку результат будет неутешительным.

Помимо всего перечисленного, компанию также ждут пени, штрафы, потеря обеспечений заявки или контракта, взыскание убытков заказчика и сведения о недобросовестности компании в открытом доступе.

Выводы

Закрепляем всё вышесказанное:

Реестр недобросовестных поставщиков – не лучшее место для вашей компании. Попадание в него практически полностью ограничивает участие в тендерах. Попасть в список можно не заключив контракт после победы или выполнив его плохо.

В случае обращения заказчика в ФАС и даже при попадании в реестр – шансы выйти сухим есть. Готовьтесь отстаивать свою позицию на комиссии контролирующего органа или в суде, а лучше обращайтесь в Тендерплан!

Наши специалисты помогут оценить ситуацию и выстроить работу по защите ваших интересов!

Но самый лучший вариант – это внимательно все изучать, следить за всем, до чего дотягиваются руки, грамотно оценивать свои возможности и исполнять контракты без конфликтов.