Обеспечение и банковские гарантии: что нужно знать малому бизнесу для участия в тендере

Участие в тендере может принести малому предприятию существенную прибыль, но при этом сопряжено с определенными рисками. «Подушкой безопасности» и для заказчика, и для исполнителя является обеспечение, в том числе в виде банковской гарантии. Как ее получить, объясняем на пальцах в этой статье.

Обеспечение заявки — что это

Представим, что строительная фирма желает поучаствовать в тендере на ремонт государственного учреждения. Но компания молодая, зарегистрирована только в прошлом году, насколько добросовестно она поведет себя в процессе сотрудничества, пока непонятно.

Для того, чтобы подтвердить серьезность своих намерений и гарантированно заключить контракт в случае победы, строительная фирма вносит обеспечительный платеж. Это и называется обеспечением заявки. Для заказчика такая плата — своеобразная гарантия, что поставщик будет действовать по согласованным правилам. В противном случае заказчик просто удержит эту сумму в свою пользу.

Обратите внимание, что способы обеспечения аукционной и конкурсной заявки отличаются.

Обеспечение исполнения контракта — чем оно отличается от обеспечения заявки

Обеспечением заявки страхуется период проведения процедуры тендера, а обеспечением исполнения контракта следующий этап — период действия договора.

Итак, вышеупомянутая строительная фирма (субъект малого предпринимательства) выигрывает тендер. Средства за обеспечение заявки будут ей возвращены как добросовестному участнику, но перед подписанием договора компания должна гарантировать, что выполнит свои обязательства качественно и в срок. Это могут быть денежные средства, вносимые на счет заказчика, либо банковская гарантия. Разумней всего, не изымать деньги из оборота фирмы, а обратиться за поручением в банк.

И сейчас мы подобрались к самому интересному вопросу сегодняшней темы — как пользоваться банковской гарантией.

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Банковская гарантия на случай нарушения условий контракта

Банковская гарантия — это поручительство банка за своего клиента в виде специального документа.

Строительная фирма (в данном случае — принципал) подписывает банковскую гарантию на участие в тендере. Если по каким-то причинам компания не сможет выполнить свои обязательства перед заказчиком: нарушит сроки сдачи работ или качество результата окажется ненадлежащим, банк (гарант) выплатит необходимую сумму напрямую заказчику (бенефициару).

А затем будет взыскивать в судебном порядке у строительной фирмы возмещения.

Если же принципал надлежащим образом выполнит свои обязательства по контракту, и у заказчика не возникнет претензий, то каждая из сторон после истечения срока банковской гарантии останется при своем.

Как оформить банковскую гарантию для тендера

Для этого достаточно обратиться в любой банк (но лучше всего тот, который уже обслуживает фирму).

Полный перечень банковских организаций, предоставляющих гарантии для тендеров, приведен на сайте Минфина России.

Прежде чем, заключать соглашение с банком, уточните у организаторов тендера, устроит ли их выбранный гарант. Некоторые заказчики готовы принять банковскую гарантию только от строго поименованных финансовых организаций (например, ТОП-10 или ТОП-20 банков-гарантов).

Принципы предоставления банковской гарантии

Безотзывность — гарантия предоставленная для обеспечения участия в тендере / выполнения контракта не может быть отозвана банком, если иное не предусмотрено договором.

Непередаваемость — бенефициар не может смениться и передать гарантию другому лицу.

Конкретность — банковская гарантия выдается для обеспечения определенного обязательства (под определенный контракт).

Независимость — неисполнение принципалом своих обязательств допустимо только при форс- мажоре.

Кто может получить банковскую гарантию

Рассчитывать на получение обеспечения от банка может не каждая организация. Как правило, к принципалу выдвигается ряд требований.

Фирма должна быть зарегистрирована и осуществлять коммерческую деятельность не менее 6-12 месяцев. Отсутствие долговых обязательств перед контрагентами и налоговыми органами, и тем более текущих судебных разбирательств. Документальное подтверждение финансовой состоятельности (положительный годовой бухгалтерский баланс, документы на недвижимое имущество и другие активы, рост оборота по счетам и т.д.). Наличие расчетного счета в данном банке (но не всегда обязательно). Опыт выполнения подобных контрактов.

Банк также может потребовать копии учредительных и правоустанавливающих документов, сведений по конкурсу и его организаторам, наличие поручителей (учредителей или других юрлиц).

Процесс получения банковской гарантии для тендера

Фирма выбирает банк-гарант с наиболее выгодными условиями сотрудничества и подает в него заявку на предоставление банковской гарантии (для обеспечения заявки или исполнения контракта по тендеру). Банк выдвигает список требований, а компания-принципал предоставляет необходимые документы Гарант рассматривает заявку, проверяет платежеспособность фирмы и выносит решение. При положительном решении стороны заключают письменное соглашение о выдаче банковской гарантии. Фирма-принципал уплачивает банку определенную сумму — комиссию по этому соглашению. Размер комиссии колеблется в зависимости от условий конкретной финансовой организации от 2 до 10% годовых. Например, если банковская гарантия оформляется на 1 000 000 рублей сроком на 1 год, то комиссия составит 25 000 рублей. Срок банковской гарантии должен длиться еще как минимум 1 месяц, после истечения обязательств принципала по тендерному контракту.

Поведем итог

Банковская гарантия может выдаваться и под обеспечение конкурсной заявки, и под выполнение контракта. Если фирма не справится со своими обязательствами, за нее заплатит банк, но затем взыщет с должника сумму возмещения в судебном порядке . Кроме того, банковская гарантия является для заказчика доказательством благонадежности и платежеспособности поставщика, так как банки тщательно проверяют принципалов.