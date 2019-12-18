Клиенты Тинькофф Бизнеса теперь защищены от вирусов и утечки информации

В 2019 году «Лаборатория Касперского» провела исследование, и оказалось, что 27% российских компаний со штатом до 50 человек столкнулись с утечкой данных.

Чтобы защитить ИП и небольшие компании Тинькофф Бизнес и «Лаборатория Касперского» разработали специальную версию Kaspersky Small Office Security. Она рассчитана на минимальное число устройств — один сервер, три компьютера и три мобильных гаджета. Поэтому решение подойдет начинающим предпринимателям и микробизнесу: например, кафе, пекарне, салону красоты, небольшим веб-студиям и рекламным агентствам.

Вот что получают предприниматели:

Простую настройку и управление программой — не нужно нанимать сисадмина.

Резервные копии важных документов и защиту от вирусов-шифровальщиков. Эти вирусы превращают документы в набор символов и вымогают деньги за дешифровку. Например, компания подготовила коммерческое предложение для зарубежного заказчика, а наутро вместо презентации — несвязный набор символов. С Kaspersky Small Office Security такого не случится. А еще программа делает резервные копии всех важных документов, чтобы данные не потерялись.

Безопасные платежи. При оплате контрагентам и закупках деньги не уйдут мошенникам. Во время оплаты через онлайн-банкинг или в интернет-магазине система проверяет безопасность и подлинность сайта, а затем открывает его в защищенном режиме. Мошенники не смогут похитить платежные данные и украсть деньги со счета.

Защиту паролей от всех аккаунтов, даже платежных. Программа создает устойчивые к взлому пароли и держит их в зашифрованном хранилище, которое надежно защищено от любых вирусов.

Специальная версия Kaspersky Small Office Security доступна всем клиентам Тинькофф Бизнеса. Подключить ее можно в мобильном приложении или через персонального менеджера.

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