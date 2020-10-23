Тинькофф Бизнес запустил первую партнерскую программу специально для бухгалтеров

Мы разработали партнерскую программу для бухгалтерских компаний и ИП: платим за каждого клиента, который приходит по вашей рекомендации. А еще мы готовы отдавать вам своих клиентов вам на бухгалтерское обслуживание.

Отдаем вам клиентов

Тинькофф Бизнес 一 банк для бизнеса. У нас обслуживаются около 600 тысяч клиентов малого и среднего бизнеса. Самым активным партнерам мы готовы передавать контакты наших клиентов, которым нужны бухгалтерские услуги.

Бесплатно обслуживаем РКО

Мы предоставляем вам возможность бесплатно обслуживать у нас свой счет. Партнеры, которые привлекают двух новых клиентов в банк каждый месяц, автоматически получают бесплатное РКО на тарифе «Простой», трех ーна тарифе «Продвинутый».

А еще мы бесплатно открываем сам счет и выпускаем столько бизнес-карт, сколько нужно.

Сами выбираете, сколько и как зарабатывать

Мы предлагаем две схемы заработка на выбор. Первая 一 это получать фиксированную сумму за каждого нового клиента. Мы ее платим на расчетный счет партнера один раз, когда клиент подключает продукт, например РКО, зарплатный проект или торговый эквайринг.

Вторая 一 получать ежемесячно проценты с дохода, который клиент приносит банку. Мы платим 25% от суммы ежемесячного дохода банка от конкретного клиента.

Получается, вы можете выбрать для каждого клиента отдельно, какая схема вознаграждения выгоднее. Например, получить один раз до 6000 ₽ за подключение клиента к РКО или 25% от дохода банка ежемесячно. Тут все зависит от размера и оборота клиента.

Сопровождаем по ФЗ-115

Мы знаем, как важно, чтобы работа с банком была для вас предсказуема. Для этого мы разработали онлайн-сервис «Репутация» и даем к нему бесплатный доступ.

В личном кабинете на сайте вы видите, какая репутация у этого клиента в глазах банка, есть ли риск блокировки счета на проверку и что нужно сделать, чтобы улучшить репутацию.

Прямо в сервисе вы получите:

рекомендации, как платить налоги, переводить деньги на личные карты или снимать наличные, чтобы избежать проверки;

уведомления о подозрительных операциях контрагентов;

предупреждение о потенциально опасной операции еще до совершения платежа.

Ваши клиенты останутся с вами

У нас есть свое бухгалтерское обслуживание, и знаем, что это может смущать. Наши партнеры иногда говорили нам: «Я порекомендую своему клиенту открыть счет в Тинькофф, а они его заберут к себе на бухобслуживание».

Чтобы ваши клиенты оставались с вами, мы разработали алгоритм, по которому ни один контакт из партнерской сети бухгалтеров не попадает в нашу базу обзвона.

Вот как это работает:

Каждый клиент от партнера-бухгалтера получает персональный ID. Наша система распознает его и ставит особую метку на контакты клиента. Из-за этой метки контакты клиента не попадают в базу колл-центра.

Так мы даже случайно не можем предложить свои услуги вашим клиентам.

Чтобы стать партнером, напишите нам наsme_agent@tinkoff.ru.