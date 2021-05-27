«Тинькофф Бизнес доверяет»: Тинькофф начал оценивать бизнес-модели российских компаний и присваивать знак доверия

В преддверии Дня предпринимателя Тинькофф Бизнес запустил знак качества «Тинькофф Бизнес доверяет» — он будет присваиваться российским компаниям с успешными бизнес-моделями, которые прошли комплексную проверку экспертов Тинькофф.

Знак «Тинькофф Бизнес доверяет» смогут получить компании, которые стабильно развиваются, приносят прибыль, создают рабочие места, дорожат репутацией, заботятся о клиентах, имеют надежных собственников и так далее. Для контрагентов этих компаний знак доверия от Тинькофф означает, что это надежный партнер, с которым можно иметь дело.

Все претенденты на знак «Тинькофф Бизнес доверяет» проходят тщательный отбор. Оценка каждого бизнеса проводится в несколько этапов и включает в себя автоматическую и экспертную проверки. На первом этапе скоринговые системы Тинькофф определяют устойчивость компании и вероятность дефолта. Далее компания проверяется и оценивается экспертами банка.

Для оценки бизнес-моделей компаний используются показатели:

структура выручки и расходов компании;

доход и рентабельность;

надежность контрагентов компании;

надежность собственников и руководства;

сезонность и спрос на продукцию бизнеса;

риски для сферы бизнеса и конкретной компании.

Также оценивается значимость компании для рынка и клиентов: наличие уникальных торговых предложений, инновационность бизнеса, отзывы клиентов и партнеров.

Финальное решение о присвоении знака доверия каждой компании принимается топ-менеджерами Тинькофф.

Федор Бухаров, вице-президент Тинькофф, директор Тинькофф Бизнеса: «Вопрос доверия имеет важное значение при выборе партнера — особенно для малого и среднего бизнеса. Деловая репутация предпринимателя важна не меньше, а порой и больше, чем цифры, планы, накопленный опыт. У нас есть инструменты для оценки надежности и эффективности компаний, и мы решили поделиться своей экспертизой с рынком. Мы просвечиваем компании через „банковский рентген“, видим их насквозь. Если мы уверены в надежности бизнеса, знаем, что компания работает „вбелую“, собственники нацелены на результат, корректны с клиентами и партнерами, тогда мы готовы открыто заявить, что доверяем такому бизнесу. Наш знак „Тинькофф Бизнес доверяет“ означает, что мы готовы работать с этой компанией, доверить ей свои средства и уверены, что такое партнерство будет успешным. Надеемся, что знак доверия от Тинькофф станет одним из дополнительных критериев для выбора бизнес-партнера».

Список компаний, бизнес-модели которых проверены Тинькофф, будет пополняться на сайте «Тинькофф Бизнес доверяет».