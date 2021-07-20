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Тинькофф Бизнес выпустил учебник для начинающих участников госзакупок

Для рубрики Свой бизнес
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Тинькофф Бизнес создал бесплатный обучающий курс для малого бизнеса «Как начать зарабатывать в госзакупках». Это гид, который содержит пошаговые инструкции для начинающих поставщиков: от поиска тендеров и регистрации в ЕИС до исполнения контракта. В учебнике в легкой и понятной форме даны ответы на самые частые вопросы: что нужно для участия в тендерах, у кого есть шансы на победу, какие ошибки мешают получить контракты.

Курс создан практикующими экспертами по закупкам и юристами Тинькофф Бизнеса. В каждом уроке своим опытом делятся реальные поставщики из Москвы и регионов.

Учебник состоит из двенадцати уроков:

  1. Почему малому бизнесу стоит участвовать в закупках.
  2. Закупки до 600 тыс. рублей: что это такое и как в них участвовать.
  3. Обзор процедур участия в электронном аукционе и запросе котировок.
  4. Зачем в закупках нужно обеспечение.
  5. Знакомство с сайтом госзакупок.
  6. Как оценить свои шансы в закупках.
  7. Что нужно для участия в закупках и во сколько это обойдется.
  8. Участие в запросе котировок.
  9. Подготовка и подача заявки для электронного аукциона.
  10. Как участвовать в электронном аукционе.
  11. Как исполнить контракт.
  12. Какие ошибки допускают начинающие поставщики.

После каждого урока предусмотрен тест на самопроверку.

Курс подходит индивидуальным предпринимателям и компаниям, которые ищут выход на новый рынок и стремятся заполучить в клиенты госкомпании. Также обучение будет полезно тем участникам закупок, которым еще ни разу не удавалось одержать победу в тендерах.

В обучении подробно рассматривается участие в госзакупках по 44-ФЗ. Заказчиками в таких тендерах выступают органы государственной власти и местного самоуправления, казенные и бюджетные учреждения. Это стабильный рынок, который мало поддается изменениям экономической конъюнктуры. По данным исследования Tinkoff Data «Новички в госзакупках. Факторы победы и влияние пандемии», в 2020 году общая сумма госконтрактов увеличилась с 8,3 трлн до 8,9 трлн рублей по сравнению с допандемийным 2019 годом.

Большинство компаний и предпринимателей, которые регистрируются в ЕИС, одерживают победу в гостендерах в тот же год. При этом четверть поставщиков получают свои первые госконтракты уже в первый месяц.

Учебник «Как открыть ИП и запустить бизнес» — это еще один шаг в сторону создания образовательного контента для предпринимателей. Тинькофф регулярно выпускает онлайн-курсыи проводит вебинары, где отвечает на актуальные вопросы бизнеса. В 2019 году Тинькофф выпустил книгу «Бизнес без МВА», которая содержит базовые советы по ведению финансов, переговоров, построении клиентского сервиса, отношениях с бизнес-партнерами и банками.

Тинькофф Бизнес также развивает медиа для предпринимателей «Бизнес-Секреты», где публикуются статьи с разбором бухгалтерских и правовых аспектов бизнеса, кейсы реальных компаний.

Все образовательные продукты экосистемы Тинькофф находятся в свободном доступе.

Для тех кто ищет выход на новый рынок или раньше участвовал, но не получалось (ИП и небольшие компании) — мы создали бесплатный учебник по госзакупкам.

В курсе мы подробно рассматриваем как участвовать в закупках по 44-ФЗ. Даем советы экспертов, расскажем про закупки малого объема и пройдем все шаги от поиска и регистрации на ЕИС до исполнения контракта.

Курс состоит из 12 уроков, прочтение одного урока в среднем составляет 10 минут. В конце урока — тест на самопроверку. Над каждым уроком трудились эксперты Тинькофф и внешние эксперты по закупкам.

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Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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