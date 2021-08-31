Тинькофф Бизнес первым из банков поддержал интеграцию с 1С для выплат самозанятым

Тинькофф Бизнес первым интегрировал сервис для выплат самозанятым с «1С:Бухгалтерией» — самой популярной программой для бухгалтерского учета в России и СНГ. Теперь системы банка и бухгалтерии поддерживают единый формат документов и могут распознавать сформированные друг другом реестры автоматически. Благодаря этому ручной труд бухгалтера при работе с самозанятыми будет сведен к минимуму.

Что интеграция дает бухгалтеру:

Понятный выбор контрагента. Теперь в «1С» есть отдельный тип контрагента — самозанятые. Больше не нужно решать, к какому типу контрагента их отнести.

Простая подготовка реестра выплат самозанятым. Чтобы сформировать реестр на оплату, теперь не нужно редактировать его вручную по шаблону. Достаточно просто выгрузить реестр из «1С» и загрузить в Тинькофф Бизнес, чтобы отправить деньги самозанятым.

Чтобы сформировать реестр на оплату, теперь не нужно редактировать его вручную по шаблону. Достаточно просто выгрузить реестр из «1С» и загрузить в Тинькофф Бизнес, чтобы отправить деньги самозанятым. Быстрое добавление чеков в реестр. После исполнения платежа Тинькофф Бизнес автоматически формирует чеки за самозанятых, чтобы компания могла отчитаться за расходы перед налоговой. Раньше при загрузке в бухгалтерию нужный реестр приходилось искать вручную — теперь достаточно просто загрузить чеки в «1С», и они автоматически прикрепятся к правильному реестру.

После исполнения платежа Тинькофф Бизнес автоматически формирует чеки за самозанятых, чтобы компания могла отчитаться за расходы перед налоговой. Раньше при загрузке в бухгалтерию нужный реестр приходилось искать вручную — теперь достаточно просто загрузить чеки в «1С», и они автоматически прикрепятся к правильному реестру. Меньше рутины с банковской выпиской. При загрузке банковской выписки из Тинькофф в «1С» вид операции и реестр выплаты определятся автоматически.

Чтобы получить преимущества интеграции, не требуется никаких дополнительных настроек. Достаточно пользоваться «1С:Бухгалтерией» и платить самозанятым через сервис Тинькофф Бизнеса. В будущем все операции будут полностью автоматизированы в системе для проведения банковских операций «1С:ДиректБанк».