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Тинькофф Бизнес подключил прием платежей через СБП для розничных магазинов

Для рубрики Система быстрых платежей
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Тинькофф Бизнес подключил новый способ оплаты для розничных магазинов  через Систему быстрых платежей (СБП) по QR-коду.

Новый функционал автоматически появится у всех магазинов — клиентов Тинькофф Бизнеса, которые пользуются кассовым программным обеспечением Set Retail от партнера проекта  компании CSI. Прием платежей с использованием QR-кода на кассе избавляет магазины и торговые сети от необходимости отдельного подключения к СБП.

Для приема платежа через СБП продавцу на кассе нужно выбрать в меню кнопку «СБП от Тинькофф». После этого QR-код появится на экране кассы для покупателя или отпечатается на чековой ленте. Покупатель может отсканировать код с помощью мобильного приложения любого банка-участника СБП. Касса моментально подтверждает статус платежа и печатает чек.

Для покупателя вся операция занимает не больше времени, чем оплата картой, а ритейлер получит деньги сразу на свой на счет без задержек.

При использовании оплаты через СБП бизнес также экономит на комиссиях: для торговых предприятий комиссия за прием платежей через СБП в несколько раз ниже, чем комиссии по эквайрингу.

Также компании, входящие в Реестр малого и среднего предпринимательства, до конца года получают возмещение уплаченных комиссий за операции, проведенные через СБП.

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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