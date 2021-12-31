Тинькофф Бизнес запустил «Быстрые выплаты» по торговому эквайрингу

Тинькофф Бизнес сократил сроки зачисления средств на счет по торговому эквайрингу. Опция «Быстрые выплаты» позволяет получать возмещение столько раз в сутки, сколько удобно предпринимателю.
Общерыночная практика — зачисление средств по торговому эквайрингу на счет раз в день — как правило, на следующие сутки после проведения операций через POS-терминалы. Клиентам Тинькофф Бизнеса теперь не нужно ждать — выплаты им будут приходить день в день, при этом предприниматель может установить индивидуальную частоту возмещений вплоть до 1 раза в час.
«Быстрые выплаты» помогут небольшим компаниям устранить кассовый разрыв за день, а крупный бизнес сможет сразу пустить полученные средства в оборот.
Самостоятельное регулирование сроков выплат также поможет компаниям в борьбе с фродом. Можно установить комфортный промежуток времени между проведением операции и зачислением средств для большинства клиентов, чтобы успеть отследить мошеннические операции и вовремя отреагировать.
Чтобы подключить «Быстрые выплаты», клиенту нужно обратиться к персональному менеджеру или по телефону поддержки: 8 800 755 75 49.