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Тинькофф Бизнес запустил «Быстрые выплаты» по торговому эквайрингу

Для рубрики Банковские приложения
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Тинькофф Бизнес сократил сроки зачисления средств на счет по торговому эквайрингу. Опция «Быстрые выплаты» позволяет получать возмещение столько раз в сутки, сколько удобно предпринимателю.

Общерыночная практика — зачисление средств по торговому эквайрингу на счет раз в день — как правило, на следующие сутки после проведения операций через POS-терминалы. Клиентам Тинькофф Бизнеса теперь не нужно ждать — выплаты им будут приходить день в день, при этом предприниматель может установить индивидуальную частоту возмещений вплоть до 1 раза в час.

«Быстрые выплаты» помогут небольшим компаниям устранить кассовый разрыв за день, а крупный бизнес сможет сразу пустить полученные средства в оборот.

Самостоятельное регулирование сроков выплат также поможет компаниям в борьбе с фродом. Можно установить комфортный промежуток времени между проведением операции и зачислением средств для большинства клиентов, чтобы успеть отследить мошеннические операции и вовремя отреагировать.

Чтобы подключить «Быстрые выплаты», клиенту нужно обратиться к персональному менеджеру или по телефону поддержки: 8 800 755 75 49.

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Тинькофф
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