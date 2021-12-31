Как получить от Тинькофф Кассы 1 млн рублей на развитие бизнеса

Тинькофф Касса запустила акцию, в которой компании и индивидуальные предприниматели, принимающие платежи онлайн, получат шанс выиграть 1 млн рублей.

Стать участником могут юридические лица, которые до конца 2021 года подключат интернет-эквайринг от Тинькофф Кассы и проведут операции оплаты на сумму не менее 50 тысяч рублей.

Победители будут определены случайным образом среди всех участников акции 12 января 2021 года.

Десять победителей розыгрыша получат бесплатное обслуживание на год по тарифному плану «Простой» или «Продвинутый» на выбор. А одна компания-победитель получит главный приз – 1 миллиона рублей.

Тинькофф Касса — это сервис, с помощью которого можно настроить оплату платежей онлайн-картой, Apple Pay, Google Pay, СБП и интеграцию с онлайн-кассами.

Сервис не берет абонентскую плату, предоставляет простой механизм подключения и интеграции, а также персонального менеджера, готового помочь с любыми вопросами 24/7.