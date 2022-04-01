Как выбрать онлайн-бухгалтерию для ИП

Информация для новичков: что такое онлайн-бухгалтерия

Современному предпринимателю повезло, перед ним открыт широкий выбор. Помимо штатного бухгалтера, он может доверить ведение учета и сдачу отчетности: аутсорсинговой фирме или интернет-сервису. В первую очередь, это возможность сэкономить бюджет. По функционалу электронные ресурсы сегодня ничем не уступают привлеченному специалисту.

Кроме того, не придется закупать бухгалтерские программы, следить за сроками лицензионного софта и т. д.

Строго говоря, даже компьютер иметь не обязательно, большинство сервисов управляются со смартфона в мобильном приложении.

Онлайн-бухгалтерия – это облачный сервис, который позволяет работать с первичными документами, составлять счета контрагентам, готовить налоговую и иную отчетность, формировать платежные поручения на уплату налогов и сборов, выполнять иные операции. При этом программное обеспечение для работы установлено на серверах компании-партнера, а пользователи лишь удаленно к ним подключаются.

Онлайн-бухгалтерия отлично подойдет молодому бизнесу, индивидуальным предпринимателям на УСН-доходы и патенте, которые не обладают специальными знаниями, но не готовы нанимать бухгалтера на постоянной основе.

Выбираем онлайн-сервис для ведения бухгалтерии: критерии отбора

Простое подключение

Присоединиться к современному сервису можно в пару кликов. Обычно достаточно оставить заявку на сайте, указав номер своего телефона. Позже с вами свяжется специалист и уточнит детали: на какой системе налогообложения находится бизнес, каков вид основной деятельности, какие функции необходимо делегировать и т. д. После короткой беседы вам подберут оптимальный вариант онлайн-бухгалтерии и подключат к сервису.

Учет всех операций

Оптимально, если сервис может выполнить автозагрузку операций из всех банков организации и учитывает в целях налогообложения все наличные и безналичные денежные потоки, в т. ч. средства полученные по кассе.

Так, сервис для ведения бухгалтерии от Тинькофф Бизнеса учитывает автоматически все операции по торговому и интернет-эквайрингу, даже в валюте.

Широкий функционал и режим одного окна

Ищите ресурс, который предоставляет большой круг возможностей:

автоматический расчет налогов и взносов,

учет платежей в валюте,

подготовку платежных поручений и других документов (счетов, актов),

отправку отчетности в государственные органы,

организацию обратной связи с ФНС через кабинет налогоплательщика и т. д.

Новый инструмент Тинькофф Бизнеса – специально для продавцов, которые ведут бизнес на Wildberries. С его помощью можно учесть поступающие платежи и сразу рассчитать налоги с учетом комиссии маркетплейсов.

Напоминание о сроках сдачи отчетности

Продвинутые ресурсы не только формируют отчетность, но и напоминают пользователю о наступлении сроков сдачи документов и совершения платежей в ФНС и фонды. Через личный кабинет можно быстро сверить данные и избежать неожиданных штрафов, начисления пеней и недоимок.

Наличие мобильной версии онлайн-бухгалтерии

Многими бухгалтерскими сервисами сейчас можно управлять не только на компьютере, но с экрана мобильного устройства. Для этого достаточно установить специальное приложение на смартфон или планшет. Онлайн-бухгалтерия будет доступна в любой точке мира, главное — доступ к интернету.

Уточните, есть ли возможность работать в приложении в режиме офлайн. В этом случае вы сможете создавать документы даже в зоне без связи с сетью, а при подключении к интернету данные синхронизируются.

Мобильная версия программы позволяет как минимум контролировать график подачи отчетности, отправлять документы в ФНС, проводить платежи, получать от банков подтверждение об оплате налогов.

Поддержка разных систем налогообложения

Отлично, если выбранный вами сервис допускает совмещение разных налоговых режимов. Тогда в случае необходимости можно вести бухгалтерию с несколькими системами налогообложения сразу.

Например, ИП часто совмещают патент с УСН.

Обратная связь и помощь экспертов

Обратите внимание, есть ли возможность в онлайн-сервисе задавать вопросы экспертам, работает ли техническая поддержка, и как скоро специалисты реагируют на обращения пользователей.

Оптимально подобрать такой ресурс, где отлажена связь между сторонами в режиме реального времени, 24/7. Тогда вы не останетесь с возникшей проблемой наедине, не зная как ее решить.

Поддержка Тинькофф всегда на связи. Круглосуточно можно обратиться к специалистам и получить полный, квалифицированный ответ.

В целом, современные онлайн-сервисы ни в чем не уступают привычным способам учета. Они помогают быстро и качественно организовать бухгалтерскую работу, наладить взаимодействие с налоговыми органами, следить за сроками подачи отчетности. При этом вложения минимальны. Экономия позволит ИП распределить освободившиеся средства на более важные в кризис цели.