Как ИП совмещать специальные режимы в 2022 году?

Налоговые режимы для ИП

Кроме УСН и ОСНО есть еще ЕСХН — единый сельскохозяйственный налог.

Индивидуальные предприниматели могут совмещать общую систему налогообложения, упрощенку или ЕСХН с патентом. Но, как мы уже выше сказали, ОСНО мало кто из ИП применяет. Что касается ЕСХН, то это довольно специфичная система, причем с 2019 года плательщики этого налога стали еще и плательщиками НДС, что сделало режим с одной стороны более привлекательным для покупателей — юрлиц, с другой менее выгодным для предпринимателей.

При этом между собой УСН, ОСНО и ЕСХН совмещать нельзя. Это, так называемые, основные системы налогообложения, фундамент, если хотите. Можно возвести только один. И уже один из этих режимов можно совместить с патентом. Другие комбинации для ИП недоступны.

Нельзя совмещать никакую другую систему с налогом на профессиональный доход (самозанятостью). Она существует только самостоятельно. Нельзя также стать плательщиком НПД, как физлицо и зарегистрироваться как ИП и применять, например, УСН. Это недопустимо.

В 2022 году появится еще один новый спецрежим — автоматизированная УСН. Но для нее тоже установлено ограничение — ее нельзя совмещать с другими системами налогообложения, в том числе с патентом.

Поэтому мы и будем рассматривать наиболее популярный вариант совмещения — упрощенка и патент.

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При регистрации можно подать уведомление о переходе на УСН. А после регистрации можно самому получить патент или обратиться за платной консультацией бухгалтера. Специалист проверит право на патент, подготовит заявление и расскажет, как его подать.

Подать заявление на применение спецрежима лучше сразу после регистрации в качестве ИП. Это позволит начать вести бизнес с минимальными затратами на налоги и применить налоговые каникулы, если они доступны ИП.

Учет доходов при совмещении УСН и патента

Для безопасного совмещения необходимо обособленно учитывать доходы, расходы, имущество, обязательства и операции, относящиеся к каждой деятельности.

Разделение объектов учета можно осуществить через отдельные субсчета бухгалтерского учета, но ИП не обязан вести бухучет. Поэтому чаще предприниматели используют только документальный учет, который ведут самостоятельно.

Раздельный учет поступлений денежных средств по разным системам налогообложения необходимо вести:

В книге учета доходов ИП по патенту. В нее вносятся только поступления, к которым применяется патентная система налогообложения. В книге учета доходов и расходов при УСН. В ней отражаются поступления, относящиеся к упрощенке.

Шаблоны и правила заполнения обоих документов были утверждены приказом Министерства финансов от 22.10.2012 № 135н.

Если предприниматель применяет УСН с объектом «доходы минус расходы», то в книге учета также указываются затраты, которые связаны с упрощенкой. При объекте «доходы», расходы, которые оплачивает ИП, в общем случае не отражаются в книге учета, за исключением:

затрат, осуществляемых за счет субсидий на развитие малого предпринимательства;

расходов, предусмотренных государственными программами содействия самозанятости граждан.

Если затраты относятся одновременно к бизнесу и на упрощенке, и на патенте, то делить их необходимо пропорционально доле выручки от каждого режима налогообложения.

Пример

Предприниматель, совмещающий УСН и патент, несет расходы по аренде помещения в размере 42 тысячи рублей в месяц. Ежемесячные доходы распределяются следующим образом:

от деятельности облагаемой УСН — 750 тысяч рублей;

от деятельности по патенту — 120 тысяч рублей.

Чтобы разделить затраты между налоговыми режимами необходимы следующие шаги:

1. Определить общую сумму доходов: 750 + 120 = 870 тысяч рублей.

2. Рассчитать долю доходов, относящихся к УСН и патенту:

доля УСН: 750 / 870 = 86,21%;

доля патента: 120 / 870 = 13,79%.

3. Разделить затраты пропорционально долям:

на УСН: 42000 * 86,21% = 36 208,20 руб.;

на патент: 42000 * 13,79% = 5 791,80 руб.

Если предприниматель применяет УСН с объектом «доходы минус расходы», он сможет уменьшить налоговую базу только на сумму затрат, относящуюся к упрощенке. В примере — 36 208,20 рублей.

Страховые взносы при совмещении налоговых режимов

Предприниматели независимо от режимов налогообложения и их комбинаций обязаны уплачивать страховые взносы во внебюджетные фонды. Они бывают трех видов:

Фиксированные взносы. Взносы на доход ИП, превышающий 300 тысяч рублей в год. Взносы за сотрудников, которых нанял предприниматель.

Основное правило учета при комбинации упрощенки и патента: взносы ИП за себя (фиксированные и дополнительные, на доход свыше 300 тысяч рублей) и за работников необходимо распределять между применяемыми режимами налогообложения. Если однозначно разделить их невозможно, то взносы распределяются пропорционально доходам от каждого режима.

Чтобы уменьшать стоимость патента на страховые взносы, предприниматель должен в обязательном порядке уведомить налоговую инспекцию. Формат уведомления утвержден приказом ФНС от 26.03.2021 № ЕД-7-3/218@. По упрощенке дополнительных документов оформлять не требуется.

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Особые случаи учета страховых взносов у ИП с работниками

Работники заняты только в деятельности облагаемой УСН

На УСН с объектом «доходы» ИП может уменьшать налог к уплате на долю взносов за себя и на взносы с выплат сотрудникам. При этом действует ограничение: налог можно снизить не более чем на 50%, с учетом еще и торгового сбора (уплачивается не всеми ИП), уменьшающего налог.

При упрощенке с объектом «доходы минус расходы» предприниматель включает взносы за работников и долю фиксированных взносов в расходы.

Налог по патенту при этом ИП может уменьшить на всю сумму оставшихся фиксированных взносов «за себя» на 100%.

Сотрудники задействованы только в деятельности, облагаемой патентом

В этом случае налог на патенте уменьшается на долю фиксированных взносов ИП пропорционально доходам от деятельности и на взносы за сотрудников. Ограничение: налог можно снизить только на 50%.

При расчете налога по «доходной» упрощенке ИП может уменьшить налог только на долю фиксированных взносов, относящуюся к деятельности на УСН (пропорционально доходам), налог можно уменьшить на 100%, если взносов хватит.

На УСН с объектом «доходы минус расходы», взносы, рассчитанные пропорционально полученным доходам, списываются в расходы.

Работники участвуют в деятельности облагаемой как УСН, так и патентом

Тогда страховые взносы необходимо распределять пропорционально долям дохода от каждого из применяемых режимов.

Сумму патента ИП может уменьшить на соответствующую ему долю фиксированных взносов и взносов за сотрудников с ограничением — не более 50% от суммы налога.

При упрощенке с объектом «доходы», налог можно уменьшать на долю фиксированных взносов предпринимателя, а также — на долю страховых взносов за работников. Ограничение то же — 50%.

На УСН с объектом «доходы минус расходы», взносы, приходящиеся на этот налоговый режим, списываются в расходы.

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Учет основных средств при совмещении режимов

Основные средства, используемые в бизнесе ИП, аналогично доходам и расходам, необходимо учитывать обособленно. Это необходимо для соблюдения лимита стоимости основных фондов для применения УСН, а также для списания расходов на ОС при УСН с объектом «доходы минус расходы».

Налоговым законодательством предусмотрено ограничение стоимости основных средств, которыми может владеть предприниматель, применяющий упрощенку. Остаточная стоимость основных фондов, рассчитанная по правилам бухгалтерского учета, не может превышать 150 миллионов рублей.

Для учета основных средств в целях соблюдения этого лимита необходимо учитывать только оборудование, которое используется в деятельности, облагаемой УСН. Имущество, используемое в бизнесе на патенте, учитывать не нужно, т. к. для применения патента нет ограничений по стоимости основных средств.

Если оборудование используется одновременно в обоих налоговых режимах, то его остаточную стоимость необходимо делить. Критерии разделения налоговым законодательством не определены, поэтому ИП должен самостоятельно разработать правила распределения расходов. Самый простой способ — деление пропорционально доле доходов на каждом режиме налогообложения.

Рекомендуется вести учет основных средств по аналогии с правилами, определенными для организаций, т. к. отдельно для ИП их не предусмотрено.

Расчет предельной численности сотрудников

При совмещении режимов ИП должен контролировать число сотрудников, занятых в деятельности на УСН и патенте.

В расчет лимита сотрудников на ПСН необходимо учитывать только тех, кто занят в «патентной» деятельности. Сотрудников занятых на УСН, а также самого предпринимателя учитывать не нужно. Чтобы сохранить право на применение патента ИП может нанять для работы в такой деятельности только 15 человек.

Лимит определен на все патенты ИП. Например, если предприниматель ведет 2 вида патентной деятельности, в одном из которых занято 4 человека, а в другом 5, то общее количество сотрудников будет — 9, лимит соблюден. А вот если бы во второй деятельности было занято 12 человек, то право на применения патентной системы ИП потерял бы.

При определении лимита сотрудников на УСН нужно учитывать тех, кто занят в деятельности на упрощенке и в деятельности по патенту. Максимальная средняя численность для применения УСН составляет 130 человек.

Чтобы соблюдать все требования законодательства относительно численности сотрудников, ИП должен организовать раздельный учет средней численности работников по каждому налоговому режиму.

Правила подобного учета не регламентированы. Основное требование: проверяющие всегда должны четко понимать, какие сотрудники заняты в каждой деятельности. Так обязанности сотрудников должны быть четко определены трудовым договором, должностной инструкцией и иными документами.

Расчет и уплата налогов при совмещении УСН и патента

Налог при патентной системе налогообложения — это стоимость патента. Она зависит от срока его действия, видов деятельности, к которым он применяется, количества сотрудников и региона, в котором предприниматель ведет бизнес.

Стоимость патента указывается в нем самом. Неважно, получил ИП патент в бумажной или электронной форме. Дополнительно налог может уменьшаться на суммы страховых взносов.

Порядок оплаты стоимости патента определяется сроком, на который он получен. Патент сроком от 1 до 5 месяцев (включительно) оплачивается единовременно, одним платежом в любую дату в течении периода его действия. Если патент получен на срок от 6 до 12 месяцев, то можно выполнить 2 платежа:

в размере 1/3 стоимости в течение 90 календарных дней с даты начала действия патента; в размере 2/3 стоимости в оставшийся период действия патента.

Или сразу заплатить всю сумму налога в течение первых 90 дней.

Чтобы уменьшить патент на страховые взносы нужно подать заявление по форме из приказа ФНС от 26.03.2021 № ЕД-7-3/218@. Сделать это можно как во время действия патента, так и после. При этом, если заявление подается уже после окончания срока патента, то налог должен быть оплачен полностью (в сроки, указанные выше), а после подачи заявления переплату можно будет вернуть или зачесть в счет уплаты следующего патента.

Расчет налога при УСН осуществляется в общем порядке: учитываются только те доходы и расходы, которые относятся к деятельности облагаемой упрощенкой. Операции по деятельности, переведенной на «патент», в расчетах не участвуют. Сумму налога к уплате определяется в зависимости от выбранного объекта налогообложения «доходы» или «доходы минус расходы».

Уплата налога при упрощенке осуществляется:

в течении календарного года — авансовыми платежами за первый квартал, первое полугодие и 9 месяцев до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

по итогам года — до 30 апреля следующего года с учетом авансовых платежей.

В 2022 году сроки уплаты по налогу на УСН перенесены для ИП и организаций, осуществляющих отдельные виды деятельности (см. приложение к постановлению Правительства от 30.03.2022 № 512). Для ИП срок уплаты по УСН за 2021 год перенесен с 30 апреля на 30 ноября 2022 года, срок уплаты авансового платежа по УСН за первый квартал 2022 года с 25 апреля на 30 ноября 2022 года.

Причем платить нужно будет не всю сумму налога, а по одной шестой части каждый месяц, начиная со следующего месяца после перенесенного срока уплаты.

Другие налоги и сборы, которые не заменяются УСН и патентом, рассчитываются и уплачиваются ИП в общем порядке.