Как запустить интернет-магазин с нуля

Что продавать и у кого покупать

Решите, какой товар вы собираетесь продавать онлайн. Соберите образ целевой аудитории. Для этого ответьте на вопросы:

кто ваши клиенты ( пол, возраст, где живут, семейное положение, кем работают и другие характеристики, значимые для продаж );

пол, возраст, где живут, семейное положение, кем работают и другие характеристики, значимые для продаж зачем им нужны или могут понадобиться товары, которые вы продаете.

Изучите онлайн-магазины ваших конкурентов. В своем магазине постарайтесь воплотить все их плюсы и учесть слабости.

Закупайте товар напрямую у производителя или официального дилера. Задумайтесь о хранении товара. Вместо аренды чужих складов, можно договориться о продаже со склада поставщика / производителя. Такая система называется дропшиппинг.

Посчитайте затраты на закупку первой партии товара, период ее оборачиваемости, возможности своевременного пополнения склада и дальнейшего расширения ассортимента. Про запас обязательно имейте 2-3 дополнительных поставщика, на случай, если основной контрагент вас подведет.

Регистрация

Легальная работа возможна только после постановки на учет в ФНС. Для продажи товаров, сделанных своими руками, или оказания услуг собственными силами, можно стать самозанятым. Работать будет проще в части отчетности и налогов, но нанять сотрудников вы не сможете, работать придется одному.

Если вы будете заниматься перепродажей: нужно зарегистрировать юридическое лицо или ИП. Не забудьте указать нужный код вида деятельности ОКВЭД. Например: 47.91 «Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет».

Какой налоговый режим будет предпочтительнее, зависит от типа товара, наценки и наличия правильно оформленных закупочных документов (чеков, накладных и других документов, которыми можно обосновать понесенные расходы).

Вычеркиваем из списка покупку патента для ИП, т. к. эта система не предназначена для дистанционной торговли. Определиться с выбором налогового режима: доходная (доходно-расходная) УСН или ОСНО, помогут различные сервисы или опытный бухгалтер.

Регистрация ООО или ИП без похода в ФНС и МФЦ. Быстро и бесплатно Тинькофф зарегистрирует бизнес и откроет счет.

Сайт

Для собственного интернет-магазина необходимы площадка в онлайне и простое, легко запоминающееся название. Поэтому нужно зарегистрировать домен (адрес и название сайта) и оплатить хостинг (услуга по размещению сайта в сети).

Домен можно купить готовый или придумать самостоятельно. Использовать чужие имена запрещено! Для проверки товарного знака можно обратиться в Роспатент.

Услуги хостинга предоставляют провайдеры. При выборе обращайте внимание на местонахождения серверов. Хранить персональные данные граждан РФ можно только на территории России. Кроме этого, провайдер обеспечивает сайту защиту от вирусов и предлагает доступную техподдержку.

Создать сайт можно своими силами с помощью онлайн-конструкторов, купить готовый магазин или обратиться к профессиональным разработчикам.

Вам помогут:

Популярные платформы CMS («движок») — WordPress, Joomla, Ecwid, AdvantShop, Smoolis, CS-Cart, StoreLand, VamShop, CloudCart, PHPShop и другие. От выбранной платформы будет зависеть скорость работы сайта, удобство в организации личного кабинета, корзина для покупок, адаптивность, качество и количество способов оплаты.

Конструкторы сайтов -Tilda, Wix.

Для работы с этими платформами придется привлечь профессионального разработчика.

Констуктор сайтов Тинькофф с возможностью приема онлайн-платежей. Разработчик вам не потребуется.

Зарегистрируйтесь и создайте свой интернет-магазин.

Собираем разрешения

Для регистрации заказов вам необходим сбор персональных данных клиентов (ФИО, номера телефонов, адреса электронной почты, адрес проживания и т. д.). Законным сбором сведений могут заниматься только юрлица и предприниматели, зарегистрированные в реестре операторов персональных данных на сайте Роскомнадзора.

О том, что происходит сбор персданных, сообщите пользователям удобным способом: дисклеймеры, галочки и другие подобные инструменты. Полученную информацию лучше доверить специальным CRM-системам, данные будут под защитой, но в тоже время доступны для выполнения анализа продаж и настройки рекламных акций.

Если хотите получать данные о прошлых посещениях сайта (например: для ретаргетинга, «догоняющей» рекламы), получите еще одно разрешение на использование «cookies».

Позаботьтесь о сертификатах и декларациях соответствия, сопровождающих продаваемый товар.

Если вы производите продукцию , оформите сертификат соответствия или декларацию о соответствии для продуктов, входящих в перечень Правительства.

Если вы импортер , сертификацией придется заниматься вам.

Если вы перепродаете товары , позаботьтесь и о разрешении производителя — держателя товарного знака.

Расчетный счет

Для расчетов с поставщиками и получения поступлений необходимо открыть расчетный счет в банке. При выборе обслуживающего банка в приоритете должна быть:

скорость, с которой деньги уходят в адрес контрагентов и поступают на счет от покупателей;

простота и удобство работы в клиент-банке;

возможность быстрого подключения овердрафта и эквайринга;

тарифы за поступление выручки на счет.

Бесплатное открытия счета и самый длинный платежный день с 01:00 до 21:00 Мск предлагает Тинькофф Бизнес. Для приема платежей у нас есть готовые решения.

Открытие счета и получение реквизитов можно осуществить удаленно без посещения банка.

Интернет-эквайринг и другие способы получения оплаты

Интернет-эквайринг направляет безналичные платежи от покупателей на заранее открытый расчетный счет.

Схема безналичных переводов через интернет-эквайринг выглядит так:

после подтверждения покупок в интернет-корзине клиент выбирает удобный способ безналичной оплаты, вводит реквизиты карты;

сумма покупки за вычетом комиссии поступает на расчетный счет магазина.

Подключим интернет-эквайринг за один день, чтобы вы принимали платежи на сайте, в мобильном приложении и соцсетях.

Чем больше способов оплаты вы предложите своим клиентом, тем меньше будет брошенных корзин и больше оплаченных заказов. Интернет-магазин может принимать оплату через:

электронные кошельки;

пластиковые карты;

наложенный платеж;

сервисы мобильных платежей СБП, Yandex Pay и Tinkoff Pay ;

Tinkoff Pay банковский перевод по реквизитам или ссылке.

Для получения оплаты по QR-коду или СБП даже эквайринг не потребуется, только банковское приложение в мобильном телефоне покупателя.

Дополнительно к этому для увеличения среднего чека и числа спонтанных продаж подключите кредитование и рассрочку.

Платежный сервис Долями для вашего интернет-магазина позволяет клиенту оплатить покупку частями. А продавец получает всю сумму целиком и без задержки.

Онлайн-касса

Если ваши клиенты — это физические лица, то вы обязаны каждую продажу фиксировать на онлайн-кассе и через оператора фискальных данных передавать информацию в налоговую.

В каких случаях вам не придется тратиться на кассу:

работаете в статусе самозанятого;

заказ покупатели оплачивают на почте наложенным платежом, где и выдают чеки;

чек выдают посредники: курьерские службы или пункты выдачи заказов;

работаете с постаматами или платежными агентами.

В остальных случаях вам понадобится физическая или облачная онлайн-касса.

Виртуальную кассу нужно снабдить фискальным накопителем, он будет храниться у провайдера в дата-центре. При интернет-торговле передавать бумажный чек не обязательно, для этих целей закон разрешает отправлять на электронную почту или по SMS электронный аналог.

Интернет-эквайринг и онлайн-касса подключаются к вашему сайту и работают синхронно.

Тинькофф предлагает онлайн-кассы, выполняющие все требования-ФЗ, с бесплатной арендой.

Условия продажи

Чтобы защитить свои интересы и ограничить претензии покупателей, разработайте или используйте типовую форму публичной оферты. Оплачивая заказ, клиент соглашается на условия договора купли-продажи товара.

Этот виртуальный документ может содержать следующую информацию:

условия доставки, например, какая служба осуществляет доставку и сколько стоят ее услуги, кто их оплачивает;

что делать при отказе от товаров, а также при обнаружении дефектов;

размер пени за нарушения сроков доставки.

Заполнение интернет-магазина

У сайта появилась обложка и настроены способы оплаты, не хватает только карточек с товарами. Вместе с дизайнерами можно проработать логотип и визуальное оформление магазина.

Какие особенности надо учесть при оформлении:

запоминающийся логотип и легкое для поиска название;

удобное и понятное меню, позволяющие быстро найти искомый товар;

подробное описание товаров;

реалистичные и качественные фотографии или видео-клипы;

формат отображения отзывов и способы их сбора;

контакты для связи и решения вопросов на видном месте.

фиол Красивый дизайн никто не оценит, если не использовать различные виды привлечения клиентов. Можно настроить таргетированную рекламу в соцсетях или контекстную рекламу в поисковых системах.

Доставка

Продавать удаленно товары без доставки невозможно. Предложите покупателям несколько способов. Кроме самовывоза можно использовать:

услуги курьерских служб и транспортных компаний ( СДЭК, Boxberry, Pony Express, PickPoint );

СДЭК, Boxberry, Pony Express, PickPoint почту.

Организация учета

Необходимо вести не только бухгалтерский и налоговый учет, но и учет продаж: следить за товарными остатками, контролировать перемещение и статусы заказов, своевременно заказывать недостающие позиции, отслеживать невостребованные товары.

С этими задачами помогают справиться товароучетные программы. При их выборе обращайте внимание на предлагаемый функционал, простоту и удобство в использовании, наличие аналитики и отчетов.

Чтобы максимально автоматизировать учет и сократить затраты на рутинные операции по обработке банковской выписки используйте Онлайн-бухгалтерию от Тинькофф.

Не ограничивайтесь онлайн-торговлей в собственном магазине — выходите на маркетплейсы. Чем больше каналов продаж, тем больше доходов получит ваш бизнес. В этом вам поможет Тинькофф с решением для продажи на маркетплейсах.