Как запустить интернет-магазин с нуля

Что продавать и у кого покупать
Решите, какой товар вы собираетесь продавать онлайн. Соберите образ целевой аудитории. Для этого ответьте на вопросы:
- кто ваши клиенты (пол, возраст, где живут, семейное положение, кем работают и другие характеристики, значимые для продаж);
- зачем им нужны или могут понадобиться товары, которые вы продаете.
Изучите онлайн-магазины ваших конкурентов. В своем магазине постарайтесь воплотить все их плюсы и учесть слабости.
Закупайте товар напрямую у производителя или официального дилера. Задумайтесь о хранении товара. Вместо аренды чужих складов, можно договориться о продаже со склада поставщика / производителя. Такая система называется дропшиппинг.
Посчитайте затраты на закупку первой партии товара, период ее оборачиваемости, возможности своевременного пополнения склада и дальнейшего расширения ассортимента. Про запас обязательно имейте 2-3 дополнительных поставщика, на случай, если основной контрагент вас подведет.
Регистрация
Легальная работа возможна только после постановки на учет в ФНС. Для продажи товаров, сделанных своими руками, или оказания услуг собственными силами, можно стать самозанятым. Работать будет проще в части отчетности и налогов, но нанять сотрудников вы не сможете, работать придется одному.
Если вы будете заниматься перепродажей: нужно зарегистрировать юридическое лицо или ИП. Не забудьте указать нужный код вида деятельности ОКВЭД. Например: 47.91 «Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет».
Какой налоговый режим будет предпочтительнее, зависит от типа товара, наценки и наличия правильно оформленных закупочных документов (чеков, накладных и других документов, которыми можно обосновать понесенные расходы).
Вычеркиваем из списка покупку патента для ИП, т. к. эта система не предназначена для дистанционной торговли. Определиться с выбором налогового режима: доходная (доходно-расходная) УСН или ОСНО, помогут различные сервисы или опытный бухгалтер.
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Сайт
Для собственного интернет-магазина необходимы площадка в онлайне и простое, легко запоминающееся название. Поэтому нужно зарегистрировать домен (адрес и название сайта) и оплатить хостинг (услуга по размещению сайта в сети).
Домен можно купить готовый или придумать самостоятельно. Использовать чужие имена запрещено! Для проверки товарного знака можно обратиться в Роспатент.
Услуги хостинга предоставляют провайдеры. При выборе обращайте внимание на местонахождения серверов. Хранить персональные данные граждан РФ можно только на территории России. Кроме этого, провайдер обеспечивает сайту защиту от вирусов и предлагает доступную техподдержку.
Создать сайт можно своими силами с помощью онлайн-конструкторов, купить готовый магазин или обратиться к профессиональным разработчикам.
Вам помогут:
- Популярные платформы CMS («движок») — WordPress, Joomla, Ecwid, AdvantShop, Smoolis, CS-Cart, StoreLand, VamShop, CloudCart, PHPShop и другие. От выбранной платформы будет зависеть скорость работы сайта, удобство в организации личного кабинета, корзина для покупок, адаптивность, качество и количество способов оплаты.
- Конструкторы сайтов -Tilda, Wix.
Для работы с этими платформами придется привлечь профессионального разработчика.
- Констуктор сайтов Тинькофф с возможностью приема онлайн-платежей. Разработчик вам не потребуется.
Зарегистрируйтесь и создайте свой интернет-магазин.
Собираем разрешения
Для регистрации заказов вам необходим сбор персональных данных клиентов (ФИО, номера телефонов, адреса электронной почты, адрес проживания и т. д.). Законным сбором сведений могут заниматься только юрлица и предприниматели, зарегистрированные в реестре операторов персональных данных на сайте Роскомнадзора.
О том, что происходит сбор персданных, сообщите пользователям удобным способом: дисклеймеры, галочки и другие подобные инструменты. Полученную информацию лучше доверить специальным CRM-системам, данные будут под защитой, но в тоже время доступны для выполнения анализа продаж и настройки рекламных акций.
Позаботьтесь о сертификатах и декларациях соответствия, сопровождающих продаваемый товар.
- Если вы производите продукцию, оформите сертификат соответствия или декларацию о соответствии для продуктов, входящих в перечень Правительства.
- Если вы импортер, сертификацией придется заниматься вам.
- Если вы перепродаете товары, позаботьтесь и о разрешении производителя — держателя товарного знака.
Расчетный счет
Для расчетов с поставщиками и получения поступлений необходимо открыть расчетный счет в банке. При выборе обслуживающего банка в приоритете должна быть:
- скорость, с которой деньги уходят в адрес контрагентов и поступают на счет от покупателей;
- простота и удобство работы в клиент-банке;
- возможность быстрого подключения овердрафта и эквайринга;
- тарифы за поступление выручки на счет.
Бесплатное открытия счета и самый длинный платежный день с 01:00 до 21:00 Мск предлагает Тинькофф Бизнес. Для приема платежей у нас есть готовые решения.
Открытие счета и получение реквизитов можно осуществить удаленно без посещения банка.
Интернет-эквайринг и другие способы получения оплаты
Интернет-эквайринг направляет безналичные платежи от покупателей на заранее открытый расчетный счет.
Схема безналичных переводов через интернет-эквайринг выглядит так:
- после подтверждения покупок в интернет-корзине клиент выбирает удобный способ безналичной оплаты, вводит реквизиты карты;
- сумма покупки за вычетом комиссии поступает на расчетный счет магазина.
Подключим интернет-эквайринг за один день, чтобы вы принимали платежи на сайте, в мобильном приложении и соцсетях.
Чем больше способов оплаты вы предложите своим клиентом, тем меньше будет брошенных корзин и больше оплаченных заказов. Интернет-магазин может принимать оплату через:
- электронные кошельки;
- пластиковые карты;
- наложенный платеж;
- сервисы мобильных платежей СБП, Yandex Pay и Tinkoff Pay;
- банковский перевод по реквизитам или ссылке.
Для получения оплаты по QR-коду или СБП даже эквайринг не потребуется, только банковское приложение в мобильном телефоне покупателя.
Дополнительно к этому для увеличения среднего чека и числа спонтанных продаж подключите кредитование и рассрочку.
Платежный сервис Долями для вашего интернет-магазина позволяет клиенту оплатить покупку частями. А продавец получает всю сумму целиком и без задержки.
Онлайн-касса
Если ваши клиенты — это физические лица, то вы обязаны каждую продажу фиксировать на онлайн-кассе и через оператора фискальных данных передавать информацию в налоговую.
В каких случаях вам не придется тратиться на кассу:
- работаете в статусе самозанятого;
- заказ покупатели оплачивают на почте наложенным платежом, где и выдают чеки;
- чек выдают посредники: курьерские службы или пункты выдачи заказов;
- работаете с постаматами или платежными агентами.
В остальных случаях вам понадобится физическая или облачная онлайн-касса.
Виртуальную кассу нужно снабдить фискальным накопителем, он будет храниться у провайдера в дата-центре. При интернет-торговле передавать бумажный чек не обязательно, для этих целей закон разрешает отправлять на электронную почту или по SMS электронный аналог.
Интернет-эквайринг и онлайн-касса подключаются к вашему сайту и работают синхронно.
Тинькофф предлагает онлайн-кассы, выполняющие все требования-ФЗ, с бесплатной арендой.
Условия продажи
Чтобы защитить свои интересы и ограничить претензии покупателей, разработайте или используйте типовую форму публичной оферты. Оплачивая заказ, клиент соглашается на условия договора купли-продажи товара.
Этот виртуальный документ может содержать следующую информацию:
- условия доставки, например, какая служба осуществляет доставку и сколько стоят ее услуги, кто их оплачивает;
- что делать при отказе от товаров, а также при обнаружении дефектов;
- размер пени за нарушения сроков доставки.
Заполнение интернет-магазина
У сайта появилась обложка и настроены способы оплаты, не хватает только карточек с товарами. Вместе с дизайнерами можно проработать логотип и визуальное оформление магазина.
Какие особенности надо учесть при оформлении:
- запоминающийся логотип и легкое для поиска название;
- удобное и понятное меню, позволяющие быстро найти искомый товар;
- подробное описание товаров;
- реалистичные и качественные фотографии или видео-клипы;
- формат отображения отзывов и способы их сбора;
- контакты для связи и решения вопросов на видном месте.
фиол Красивый дизайн никто не оценит, если не использовать различные виды привлечения клиентов. Можно настроить таргетированную рекламу в соцсетях или контекстную рекламу в поисковых системах.
Доставка
Продавать удаленно товары без доставки невозможно. Предложите покупателям несколько способов. Кроме самовывоза можно использовать:
- услуги курьерских служб и транспортных компаний (СДЭК, Boxberry, Pony Express, PickPoint);
- почту.
Организация учета
Необходимо вести не только бухгалтерский и налоговый учет, но и учет продаж: следить за товарными остатками, контролировать перемещение и статусы заказов, своевременно заказывать недостающие позиции, отслеживать невостребованные товары.
С этими задачами помогают справиться товароучетные программы. При их выборе обращайте внимание на предлагаемый функционал, простоту и удобство в использовании, наличие аналитики и отчетов.
Чтобы максимально автоматизировать учет и сократить затраты на рутинные операции по обработке банковской выписки используйте Онлайн-бухгалтерию от Тинькофф.
Не ограничивайтесь онлайн-торговлей в собственном магазине — выходите на маркетплейсы. Чем больше каналов продаж, тем больше доходов получит ваш бизнес. В этом вам поможет Тинькофф с решением для продажи на маркетплейсах.