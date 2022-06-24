Как зарегистрировать ИП бесплатно

Алгоритм регистрации

Начать бизнес в качестве ИП достаточно просто, хотя если идти по классическому, «бумажному» пути, это отнимает немало времени, предполагает беготню и затраты. Для регистрации бизнеса в налоговой необходимо:

заполнить форму № Р21001;

сделать копию паспорта;

заплатить госпошлину и приложить квиток (несмотря на то что формально это не обязательно, данные в ФНС об оплате нередко приходят с опозданием, и тогда квиток — железное доказательство внесения госпошлины);

с документами отправиться в ИФНС по месту регистрации;

отстоять-сдать-исправить ошибки (предприниматели нередко их допускают и налоговики находят, к чему придраться),

и, наконец, заполучить форму Р60009 и свидетельство.

Хорошо еще, что не надо вставать на учет в Пенсионный фонд, ФФОМС и в Госкомстат — сотрудники налоговой сами поставят (если будете нанимать сотрудников, регистрироваться в ФСС обязательно!).

Чтобы обойтись без трат — времени, нервов, денег, — достаточно подать заявление на регистрацию ИП онлайн в Тинькофф Бизнесе. Заполните заявку — подпишите доставленные документы — получите на е-мейл подтверждение от налоговой об успешной регистрации ИП.

Основные затраты

Итак, помимо потерянного времени и потраченных нервных клеток из расходов при регистрации ИП можно выделить:

госпошлину ( 800 руб., подп. 6 п. 1 ст. 333.33 Налогового кодекса );

800 руб., подп. 6 п. 1 ст. 333.33 Налогового кодекса расходы на изготовление бумажных копий нужных документов;

затраты на поездки до ИФНС ( может оказаться чувствительным, если проживаешь не по месту регистрации, ведь стать ИП можно лишь в «своей» налоговой инспекции ), а равно и МФЦ;

может оказаться чувствительным, если проживаешь не по месту регистрации, ведь стать ИП можно лишь в «своей» налоговой инспекции на нотариуса, на почтовые расходы — в зависимости от того, какой способ подачи заявления вы выбираете.

Расходы на нотариуса. Стоимость их услуг не всегда можно спрогнозировать, поскольку она состоит не только из госпошлины (1 000 руб., п. 12.8 ст. 22.1 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате», утв. ВС 11.02.1993 № 4462-1), но и стоимости так называемой «технической работы». Во сколько оценить такую работу — решает сам нотариус. В зависимости от региона, аппетитов и т. п. затраты могут составить как 1 000 руб., так и 5 000 руб.

Расходы на доставку прозрачнее: для отправки документов на регистрацию ИП необходимо оформлять ценное письмо с описью вложения, уточнить конкретную стоимость можно на сайте Почты России (примерно от 250 руб.)

Это основные затраты, очевидные. Есть еще неочевидные, но не менее важные, в частности, консультации бухгалтера — особенно по поводу кодов ОКВЭД и оптимальной системы налогообложения, — а также на открытие и сопровождение расчетного счета.

Бесплатная регистрация ИП в Тинькофф Бизнесе: без госпошлины, почтовых расходов, услуг курьера и нотариуса. Бонусом расчетный счет с возможностью вывода до 500 000 тысяч рублей на дебетовую карту без комиссии и приятным дополнением в виде онлайн-бухгалтерии.

Почему ИП нужен расчетный счет

Многие предприниматели пытаются сэкономить на том, на чем не следует — на открытии счета. Использование личного счета для бизнес-целей рано или поздно приводит к тому, что банк замораживает транзакции только потому, что они связаны с предпринимательством. В рамках антиотмывочного законодательства служба безопасности банка вправе задавать вопросы о происхождении средств — и при малейшем подозрении вам могут ограничить доступ к ДБО (дистанционному банковскому обслуживанию).

Исключение составляют только ИП, применяющие НПД — налог на профессиональный доход (самозанятые). Они могут использовать для поступлений от своей предпринимательской деятельности и личный счет. Но ИП-самозанятые имеют ряд ограничений — по видам деятельности, размеру выручки, сотрудникам, которых или нет на других системах налогообложения (общая система) или лимиты значительно выше (патент, УСН или ЕСХН).

Для ИП — не самозанятого, использующего для работы личный счет, есть риски, связанные с налогообложением доходов — налоговики будут не прочь облагать налогом даже те доходы, которые не связаны с предпринимательством. Конечно, свою правоту вы докажете, но не сразу — и при условии, что будет жаловаться и судиться. Лучше тратить энергию на свое дело, а не на разбирательства с ФНС.

При перечислении средств на счет физлица ваши контрагенты могут также столкнуться с проблемами. Например, налоговая может решить, что это выплаты не ИП, а обычному «физику» и значит должны облагаться взносами и НДФЛ. Придется собирать пакет документов и предоставлять проверяющим, чтобы они убедились в том, что сделка действительно происходит с индивидуальным предпринимателем.

Расчетный счет необходим, если вы собираетесь принимать оплату по картам (использовать эквайринг), он понадобиться также для участия в госзакупках. В целом ИП работать с расчетным счетом гораздо удобнее и проще. Например, открывая счет в Тинькофф Бизнесе, вы можете управлять платежами из мобильного приложения, а для ИП на УСН «доходы» есть бесплатная бухгалтерия.