Тинькофф Бизнес запустил прием платежей по QR-коду в мобильном приложении

Подключение сервиса приема платежей по QR-коду превратит мобильный телефон продавца в платежный терминал. Благодаря этому компании и предприниматели смогут получать оплату, даже когда у покупателя нет с собой банковских карт и наличных.

Преимущества приема платежей через СБП в приложении Тинькофф Бизнеса

Продавец может подключить этот способ оплаты за считанные секунды, имея под рукой только мобильный телефон.

Приложение Тинькофф Бизнеса формирует динамический QR-код для каждой покупки —покупателям не нужно вводить сумму платежа вручную.

—покупателям не нужно вводить сумму платежа вручную. Приложение позволяет подключить к СБП сразу несколько торговых точек с разными адресами и видами деятельности. Благодаря этому можно уменьшить количество используемых терминалов и проводить операции по разным MCC-кодам.

Средства на расчетный счет поступают моментально , и их тут же можно пустить в оборот.

, и их тут же можно пустить в оборот. Через приложение Тинькофф Бизнеса можно оформить моментальный возврат покупки .

. Благодаря СБП обслуживание платежей обходится дешевле комиссии по торговому эквайрингу . Комиссии за прием оплаты через СБП для товаров повседневного спроса, лекарств и транспорта составляют до 0,4%, для всего остального — до 0,7%.

. Комиссии за прием оплаты через СБП для товаров повседневного спроса, лекарств и транспорта составляют до 0,4%, для всего остального — до 0,7%. До конца 2022 года для всех клиентов Тинькофф Бизнеса, которые входят в реестр малых и средних предприятий, прием платежей через СБП бесплатен. Все комиссии полностью компенсируются за счет субсидий от государства. Предпринимателям не нужно подавать никаких заявлений — Тинькофф Бизнес автоматически зачислит компенсации на счет.

Подключить оплату по QR-коду в приложении Тинькофф Бизнеса можно в несколько кликов на платформах iOS и Android (на главной странице приложения «Открыть новый продукт» → «Прием платежей» → «По QR-коду» → «К подключению» → ввести вид деятельности бизнеса).

Принять оплату можно в разделе «Сервисы» → «Прием платежей» (нужно выбрать адрес или подключить новую точку, ввести сумму платежа — QR-код будет создан автоматически).

Покупателю необходимо отсканировать QR-код камерой смартфона или с помощью приложения любого банка, который проводит платежи через СБП, и подтвердить оплату.

Мнение эксперта

Федор Бухаров, директор Тинькофф Бизнеса:

«Использование приложения Тинькофф Бизнеса вместо платежного терминала расширит возможности торговых точек по приему платежей и позволит сэкономить на расходах по приобретению и обслуживанию POS-устройств. Уже сейчас наша технология чрезвычайно полезна небольшим розничным продавцам, индивидуальным предпринимателям, которые могут использовать смартфоны в качестве переносных платежных устройств. А в скором времени мы добавим возможность управления операциями для кассиров из разных магазинов внутри одной сети. Это решение сможет применить и крупный бизнес, оно позволит сократить количество терминалов, а со временем отказаться от них вовсе».

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