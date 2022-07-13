Тинькофф Бизнес запустил прием платежей по QR-коду в мобильном приложении

Подключение сервиса приема платежей по QR-коду превратит мобильный телефон продавца в платежный терминал. Благодаря этому компании и предприниматели смогут получать оплату, даже когда у покупателя нет с собой банковских карт и наличных.
Преимущества приема платежей через СБП в приложении Тинькофф Бизнеса
- Продавец может подключить этот способ оплаты за считанные секунды, имея под рукой только мобильный телефон.
- Приложение Тинькофф Бизнеса формирует динамический QR-код для каждой покупки —покупателям не нужно вводить сумму платежа вручную.
- Приложение позволяет подключить к СБП сразу несколько торговых точек с разными адресами и видами деятельности. Благодаря этому можно уменьшить количество используемых терминалов и проводить операции по разным MCC-кодам.
- Средства на расчетный счет поступают моментально, и их тут же можно пустить в оборот.
- Через приложение Тинькофф Бизнеса можно оформить моментальный возврат покупки.
- Благодаря СБП обслуживание платежей обходится дешевле комиссии по торговому эквайрингу. Комиссии за прием оплаты через СБП для товаров повседневного спроса, лекарств и транспорта составляют до 0,4%, для всего остального — до 0,7%.
- До конца 2022 года для всех клиентов Тинькофф Бизнеса, которые входят в реестр малых и средних предприятий, прием платежей через СБП бесплатен. Все комиссии полностью компенсируются за счет субсидий от государства. Предпринимателям не нужно подавать никаких заявлений — Тинькофф Бизнес автоматически зачислит компенсации на счет.
Подключить оплату по QR-коду в приложении Тинькофф Бизнеса можно в несколько кликов на платформах iOS и Android (на главной странице приложения «Открыть новый продукт» → «Прием платежей» → «По QR-коду» → «К подключению» → ввести вид деятельности бизнеса).
Принять оплату можно в разделе «Сервисы» → «Прием платежей» (нужно выбрать адрес или подключить новую точку, ввести сумму платежа — QR-код будет создан автоматически).
Покупателю необходимо отсканировать QR-код камерой смартфона или с помощью приложения любого банка, который проводит платежи через СБП, и подтвердить оплату.
Мнение эксперта
Федор Бухаров, директор Тинькофф Бизнеса:
«Использование приложения Тинькофф Бизнеса вместо платежного терминала расширит возможности торговых точек по приему платежей и позволит сэкономить на расходах по приобретению и обслуживанию POS-устройств.
Уже сейчас наша технология чрезвычайно полезна небольшим розничным продавцам, индивидуальным предпринимателям, которые могут использовать смартфоны в качестве переносных платежных устройств. А в скором времени мы добавим возможность управления операциями для кассиров из разных магазинов внутри одной сети. Это решение сможет применить и крупный бизнес, оно позволит сократить количество терминалов, а со временем отказаться от них вовсе».
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