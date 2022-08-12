Тинькофф запустил регистрацию бизнеса на АУСН

Новый налоговый режим запущен Федеральной налоговой службой в порядке эксперимента в нескольких регионах страны. До конца года на АУСН могут перейти только предприниматели и организации, зарегистрированные после 1 июля 2022 года, в течение 30 дней с даты регистрации. С 2023 года эта система налогообложения будет доступна по желанию для всех существующих бизнесов, если они соответствуют требованиям по числу сотрудников, годовому доходу и другим параметрам.

Тинькофф вошел в число уполномоченных ФНС банков по регистрации ИП и компаний на АУСН. Предприниматели смогут перейти на этот налоговый режим без визита в налоговую, воспользовавшись сервисом регистрации Тинькофф Бизнеса.

Благодаря АУСН небольшим компаниям и ИП станет проще вести бизнес. Им не нужно будет подавать налоговую декларацию, они освобождены от выездных проверок, а также не надо платить обязательные страховые взносы в ПФР и ФФОМС за работников.

Подавать отчеты в различные ведомства и рассчитывать налог за них будет банк. Компаниям надо только подтвердить расчет и уплатить налог в мобильном приложении или в личном кабинете в Тинькофф Бизнесе.

Преимущества АУСН:

ставки налога: «Доходы» — 8%, «Доходы минус расходы» — 20%;

автоматический расчет налогов;

отсутствие отчетности для ИП без сотрудников, ИП с сотрудниками сдают только три вида отчетов;

нулевые тарифы по страховым взносам в ПФР и ФФОМС за себя и работников;

освобождение от выездных налоговых проверок.

Эксперимент по АУСН действует в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан.

Основные условия для перехода на АУСН:

численность работников — не более пяти человек;

годовой доход — не более 60 млн рублей;

остаточная стоимость основных средств у организаций — не более 150 млн рублей;

расчетные счета открыты только в уполномоченных банках;

зарплату выплачивают только в безналичной форме;

не применяют другие специальные налоговые режимы.

Как подключить АУСН в Тинькофф

Предприниматели, которые только планируют открыть бизнес, могут заполнить форму регистрации на сайте и выбрать АУСН в качестве системы налогообложения. После этого будет назначена встреча с представителем для подписания документов.

Уже зарегистрированные компании смогут перейти на АУСН только в 2023 году. Для этого ИП до 31 декабря 2022 года нужно подать заявление в налоговую в личном кабинете в Тинькофф Бизнесе, а компаниям — на сайте налоговой.

Уведомление с суммой налога будет появляться в личном кабинете в Тинькофф Бизнесе не позднее 15-го числа каждого месяца.

Предприниматели на АУСН, которые зарегистрировались и открыли счет в Тинькофф Бизнесе, получают от двух месяцев бесплатного обслуживания и предложения от партнеров, которые помогут сэкономить до 500 тысяч рублей.