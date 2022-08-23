Маркетплейсы

Как выйти на маркетплейс

Маркетплейсы перестали быть «еще одним» каналом для продаж. Теперь это площадки, которые с успехом заменяют интернет-магазин и сайт. Для тех, кто решил выйти на новый рынок, мы составили пошаговый план. Расскажем, что лучше продавать, какой формат бизнеса выбрать, как зарегистрироваться на маркетплейсе, оформить и продвигать товарные карточки.

Версия для печати
Как выйти на маркетплейс

1 шаг: выбор товара для маркетплейса

Практически любой товар, который маркетплейс допускает к онлайн-торговле, будет куплен кем-то из многомиллионного входящего на площадку трафика клиентов. Но, возможно, ждать придется долго.

Поэтому выбираем продукцию не в слепую, а проводим анализ товарной ниши и придерживаемся следующих принципов:

  • лучше предлагать товары, на которые уже сформирован спрос;
  • на топовые популярные товары не замахивайтесь, будет слишком много конкурентов;
  • ищите товары с небольшим количеством отзывов до 100 комментариев, при этом имеющие высокое число продаж — от 1 000 до 2 000 единиц;
  • уникальную продукцию придется раскручивать и самостоятельно продвигать, зато практически без конкурентов.

Для анализа продаж, конкурентов и товарной ниши используйте специальные сервисы аналитики: Маяк, Huntersales, MPStats и др.

Остатки за неделю мониторинга сократились на 25-30 штук? Значит товар пользуется спросом.

В 2022 популярными категориями и товарами стали:

  • товары массового повседневного спроса и первой необходимости;
  • Fashion сегмент;
  • Hand Made;
  • предметы для хобби, творчества и досуга;
  • техника и электроника;
  • мелочи для дома;
  • спорттовары;
  • товары для детей и их мам;
  • косметика и парфюмерия.

Вы можете выбрать сезонные товары, и выйти на маркетплейс во время их гиперпопулярности.

Затрудняетесь с выбором правильного ассортимента — вам помогут консультации экспертов и сервисы от Тинькофф eCommerce. Доведем вас до первых продаж, поддержим 24/7.

2 шаг: регистрация бизнеса

Селлерами на маркетплейсах могут стать только организации и предприниматели, однако, некоторые площадки начинают сотрудничать и с физлицами в статусе самозанятого, например AliExpress, Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет.

Вместе с постановкой на учет в налоговых органах необходимо определиться с системой налогообложения и указать ОКВЭД для интернет торговли — 47.91 «Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет».

Торговать на маркетплейсах можно только на ОСН (общей системой налогообложения), УСН или НПД (самозанятость).

Организации выбирают между ОСН, которая предполагает уплату налога на прибыль и НДС, и УСН, которая накладывает ограничения на размер годовой прибыли, стоимость основных средств и численность наемных сотрудников.

Предприниматели, реализующие товары собственного производства без сотрудников, могут применять НПД, в остальных случаях также выбирают между ОСН и УСН.

Зарегистрировать бизнес бесплатно можно в Тинькофф. Не нужно платить госпошлины и идти в ФНС или МФЦ. Если вы ИП на УСН «Доходы» или патенте — вам доступна бесплатная бухгалтерия.

Кстати, предприниматели не могут купить патент для интернет-торговли.

При расчете налоговой базы важно не забывать, что на расчетный счет поступает выручка за минусом вознаграждения маркетплейса. Нужно платить налог с продаж, т. е. с цены товара, которую заплатил покупатель. Для учета доходов используйте отчеты Агента.

Селлеры продающие с территории Wildberries могут существенно сократить рутинную обработку отчетов и банковской выписки, т. к. в онлайн-бухгалтерию Тинькофф можно загрузить XLSX отчет. Сервис автоматически учтет комиссию и рассчитает налог УСН «Доходы».

3 шаг: выбор маркетплейса

Чтобы определиться с выбором, надо, с одной стороны, подстроиться под предпочтения целевой аудитории, а, с другой, рассчитать затраты, которые придется нести, чтобы не разориться.

Основные критерии, на которые нужно обращать внимание при выборе онлайн-витрины:

1. Предпочтительный ассортимент:

  • Wildberries — одежда, обувь, электроника, бытовая техника.
  • Ozon — одежда, книги, электроника, мебель, продукты питания.
  • Яндекс.Маркет — любые не запрещенные товары.
  • AliExpress — телефоны, компьютеры и бытовая техника, детские товары, одежда, косметика, ювелирные изделия и бижутерия, продукты питания, товары для авто, дома и сада.

2. Размер комиссии:

  • Wildberries — от 5 до 18%.
  • Ozon — от 4 до 15%.
  • Яндекс.Маркета — от 2 до 9%.
  • AliExpress — от 5 до 8%.

3. Используемая схема поставки товаров и готовых заказов конечному покупателю:

  • Wildberries.

1600 пунктов выдачи заказов в России, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Армении и Польше. Товары можно продавать со своего склада или хранить в логистических центрах площадки.

  • Ozon.

FBY — маркет сам собирает, упаковывает и доставляет заказ покупателю.

FBY — продавец привозит необходимое количество товаров под оформленные заказы.

  • Яндекс.Маркет.

FBS — продавец сам обрабатывает, упаковывает заказ и привозит его в пункт приема или сортировочный центр Яндекс.Маркета. Оттуда товар доставляют курьеры Яндекс Go.

DBS — продавец сам хранит, упаковывает и доставляет товар покупателю.

FBS — заказы формируете вы, а доставляет маркетплейс.

  • AliExpress.

Работает по трем вариантам: вся логистика полностью на продавце; склад площадки, а доставка — продавца; хранение и доставка на стороне площадки.

4 шаг: регистрация продавца на маркетплейсе

Товар и его продавец — этого достаточно для быстрого старта и начала продаж. Но чтобы регистрация на площадке прошла быстрее и без накладок, нужно подготовиться:

  • для заполнения анкеты в личном кабинете выбранного маркетплейса потребуются скан-копии: свидетельство ЕГРЮЛ или ЕГРИП, скан-копия паспорта, сертификаты на продукцию или отказное письмо, которое разрешает торговать продукцией без обязательной сертификации.
  • придется подписать присоединение к оферте — это типовой договор с одинаковыми условиями для всех продавцов.
  • нужно пройти проверку модераторов маркетплейса, которая длится от двух часов до нескольких дней.

После допуска в личный кабинет можно оформлять товарные карточки и размещать товары на складах.

Тинькофф eCommerce подготовил всё необходимое для успешных продаж на маркетплейсах: бесплатные образовательные курсы, услугу по запуску продаж на популяных маркетплейсах, поддержку от опытных экспертов в сообществе.

5 шаг: оформление товарной карточки

На этом шаге можно приступать к загрузке на маркетплейс своих товаров. Сделать это можно несколькими способами: вручную, через экспорт xls-файлов, автоматизировано из своей учетной системы через API.

Интернет-покупатели лишены возможности выслушать консультанта, пощупать или померить вещь, поэтому единственный способ продать товар — визуально грамотно оформить товарную карточку. Посмотрите, как сделали конкуренты, и сделайте ещё лучше.

Перед тем, как придумать удачное и часто встречаемое название, нужно правильно определить категорию для товара, чтобы она была популярной и покупателю было проще увидеть вашу карточку. На некоторых маркетплейсах разрешается делать несколько карточек на один товар, разместив их в разных категориях.

  • Название карточки — состоит из ключевых слов, по которым максимальное количество пользователей сможет найти ваш товар. В заголовок нужно включить и основные характеристики товара.
  • Описание товара — содержит ключевые слова, используемые для поиска. Размещайте только полезную информацию, которая подробно описывает товар.
  • Фотографии — качественные и уникальные. Титульная фотография может содержать элементы инфографики — выгодное сочетание текста и изображения, например размерный ряд. Остальные фотографии должны помочь покупателю рассмотреть товар с лучших сторон, для этого можно использовать короткие видеоролики или полноценные видео-обзоры. На маркетплейсах, как нигде, встречают по одежке.

6 шаг: продвижение товарных карточек

Чтобы быстрый старт работы на маркетплейсе не был испорчен отсутствием продаж, необходимо заниматься продвижением и рекламой. На каждой площадке есть собственные встроенные инструменты, которые позволяют селлерам напрямую влиять на судьбу своих товаров.

  1. Оперативно следите за появлением любых отзывов и как можно более развернуто отвечайте на любую критику от клиентов. Большое число положительных комментариев автоматически заставит маркетплейс поднять товарную карточку в поисковой выдачи.
  2. Участвуйте в акциях и скидках, которые предлагает и рекламирует сама площадка.
  3. Используйте программы лояльности. На Яндекс.Маркете можно часть покупки оплатить с баланса Яндекс.Плюса. Бонусные баллы Ozon снижают стоимость следующей покупки, а получить их можно после оставления отзыва. Таким образом, селлер получает двойную выгоду — новый отзыв и новую продажу.
  4. Поднимайте товар в поисковой выдачи с помощью платного продвижения. Оно работает так: среди селлеров организуется аукцион, чем выше ставку вы предложите, тем выше окажется товарная карточка и ближе к покупателю.
  5. Размещайте рекламные баннеры на главной странице или в разделе с рекомендациями «С этим товаром искали».

Не ждите простых решений и легких побед — конкуренция на маркетплейсах высокая. Следите за аналитикой, чтобы вовремя избавляться от неликвидного товара и пополнять ассортимент популярных позиций. Обращайте внимание на то, как ведут себя лидеры, например, если они предоставляют скидки на товары, которые есть в вашей линейке, пора пожалуй и вам устроить распродажу.

Тинькофф
Тинькофф

Повышение квалификации

ВЭД

Реэкспортные хабы. Как бизнесу работать в новых условиях

В 2022 году российский бизнес столкнулся с рядом проблем. Многие компании вынуждены искать новые варианты поставок продукции из-за рубежа, так как налаженные логистические цепочки прервались, а ограничения валютных операций увеличили и без того длинные сроки оплаты товаров. Как продолжить бесперебойную работу и ввозить товары из-за рубежа, расскажем в статье.

Реэкспортные хабы. Как бизнесу работать в новых условиях

Мероприятия

Разместить
Проверки

Кто и как может проверять бизнес в 2022 году

Правительство РФ объявило мораторий на проверки бизнеса в 2022 году. С 14 марта не проводятся плановые надзорные мероприятия, а внеплановые чаще всего нужно согласовывать с прокуратурой. Но совсем расслабляться не стоит, потому что есть исключения. Рассказываем, кому из предпринимателей ждать визита инспектора и в каких случаях.

Кто и как может проверять бизнес в 2022 году
Налоги, взносы, пошлины

Новые антикризисные меры для бизнеса: август 2022 года

Правительство вводит новые меры поддержки российской экономики: для МСП предусмотрены льготные кредиты на перестройку и развитие производства, водятся субсидии на переоборудование автомобилей на газ-топливо, начали принимать заявки для выдачи субсидий на ТВ-рекламу, расширили параллельный импорт и другое.

Новые антикризисные меры для бизнеса: август 2022 года

В командировку за свой счет. Почему личные автомобили лучше не использовать

В письме Минфина от 12.08.2022 № 03-03-06/1/78804 чиновники коротко и сухо напоминают, что нормы компенсации за использование личного авто в служебных целях никто не отменял. Поэтому фактическую компенсацию затрат компании придется оплачивать за свой счет. Что можно сделать?

В командировку за свой счет. Почему личные автомобили лучше не использовать
Заем

Простить долги сотруднику. Сколько будет стоить широкий жест компании?

Бывает так, что организация дает заём ценному сотруднику, а позже за определенные заслуги этот долг может даже простить. Однако ошибочно будет полагать, что при таком раскладе никто никому не должен.

Простить долги сотруднику. Сколько будет стоить широкий жест компании?
Читать еще