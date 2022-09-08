Валютные операции

Тинькофф Бизнес запустил валютные переводы в Армению и Узбекистан

Тинькофф Бизнес расширил возможности для валютных переводов за рубеж. Теперь юрлица могут рассчитываться через Тинькофф с контрагентами из Армении и Узбекистана в долларах и евро без ограничений по сумме. Также в скором времени Тинькофф запустит переводы в армянских драмах (AMD) в банки Армении и в узбекских сумах (UZS) — в Узбекистан.

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Кроме того, бизнес-клиенты Тинькофф уже сейчас могут совершать валютные платежи в Китай в долларах и юанях.

Леонид Назаров, руководитель управления продуктов Тинькофф Бизнеса:

«Многие российские компании сейчас испытывают сложности в расчетах с зарубежными контрагентами. Привычные каналы передачи финансовых сообщений нарушены, часть бизнесов, которые ведут валютно-экономическую деятельность, вынуждены искать новых партнеров и новые маршруты поставок.

Мы понимаем трудности, которые возникают у наших клиентов, и поэтому ищем пути, чтобы упростить их коммуникацию с иностранными поставщиками. Для этого мы установили корреспондентские отношения с банками Армении и Узбекистана — теперь валютные расчеты с компаниями из этих стран будут проходить намного быстрее.

Мы видим увеличение объемов экспортно-импортных операций по этим направлениям. Суммарный импорт товаров из Армении в Россию за первое полугодие 2022 года вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а экспорт — на 42%. Импорт в Россию из Узбекистана увеличился на 45%, а экспорт — на 27%».

Тинькофф
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Валютные операции

Тинькофф Бизнес запустил валютные переводы в Армению и Узбекистан

Тинькофф Бизнес расширил возможности для валютных переводов за рубеж. Теперь юрлица могут рассчитываться через Тинькофф с контрагентами из Армении и Узбекистана в долларах и евро без ограничений по сумме. Также в скором времени Тинькофф запустит переводы в армянских драмах (AMD) в банки Армении и в узбекских сумах (UZS) — в Узбекистан.

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