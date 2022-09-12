Поставщик из Китая. Как оформить сделку, растаможить и ввезти товар в Россию, пройти валютный контроль

Особенности заключения договора с китайским поставщиком

Если закупка товаров разовая, то можно обойтись и инвойсом.

Для долгосрочного и регулярного сотрудничества заключите контракт. В нем нужно описать:

предмет договора, гарантии качества товара, сертификацию и т. д;

порядок исполнения;

срок действия договора и срок исполнения обязательств;

порядок расчетов, цену, валюту;

порядок разрешения споров, применимое право и договорную подсудность;

реквизиты сторон.

Лучше заключать контракт на основе базисных условий INCOTERMS (международных правил торговли): применение одного из терминов этой системы упростит заключение договора и сделает его условия более однозначными.

Составьте договор любом удобном для сторон языке. Если договор составлен на иностранном языке, подготовьте перевод для банка (валютный контроль). Договор с обеих сторон должен быть подписан руководителем или представителем по доверенности.

Клиенты Тинькофф Бизнеса могут конвертировать рубли в юани и обратно круглосуточно. Тинькофф продолжает работать с системой SWIFT, а валютный контроль проводит меньше чем за час. Партнер Тинькофф Бизнеса Joom Pro поможет найти оптового поставщика из Китая — три поиска товаров на китайских фабриках бесплатно. Активируйте сервис прямо сейчас.

Растаможка

Растаможивание товаров проходит в три этапа:

Оформление. Нужно предоставить все товаросопроводительные документы, документы на транспортное средство, используемое для доставки. Для некоторых товаров требуются сертификаты. Если товар не подлежит сертификации, то вам стоит заручится отказным письмом, его выдают аккредитованные сертификационные центры . Декларирование . Для подачи декларации нужно знать код ТН ВЭД ввозимого товара. Несоответствие кода ТН ВЭД, указанного в декларации, реальному — повод для обвинения в контрабанде. Обязательные платежи: таможенный сбор, таможенная пошлина, акциз, НДС.

Таможенный сбор

Это плата за сам факт подачи декларации. Сумма небольшая и зависит от стоимости товара.

Таможенная пошлина

Чаще всего пошлину считают в процентах от стоимости товара с учетом расходов до границы, включая транспортировку, страхование и прочие расходы. В зависимости от товара ставка может достигать 50%. Для некоторых товаров устанавливают минимальную величину пошлины на каждый ввозимый килограмм.

Для отдельных товаров пошлину считают по количеству ввозимого товара. В этом случае таможенная стоимость продукции не имеет значения.

Акциз

Его уплачивают при ввозе спирто- и нефтесодержащей продукции, табачных изделий, легковых автомобилей.

НДС

Большинство импортеров при ввозе товара из Китая уплачивают НДС (перечень товаров, которые освобождены от налогообложения, приведен в ст. 150 НК) вместе с другими платежами при прохождении таможни. Это касается и юрлиц и предпринимателей вне зависимости от применяемого налогового режима.

Сумму налога считают так:

НДС = (ТС + ТП + А) х СН,

где, ТС — таможенная стоимость товара, состоящая из суммы затрат на производство и транспортировку до границы;

ТП — таможенная пошлина;

А — акциз (если товар подакцизный);

СН — ставка налога 20, 10 или 0%.

Уплаченный на таможне налог можно принять к вычету (вернуть) при соблюдении ряда условий:

импортер применяет общую систему налогообложения;

НДС перечислен в бюджет;

налогоплательщик представил документы, подтверждающие сделку;

ввезенная продукция используется в налогооблагаемом виде деятельности;

ввезенная продукция оприходована.

Если все условия выполнены, то при подаче декларации по НДС в налоговую вы сможете вернуть налог (принять его к вычету). При этом вам нужно обязательно подтвердить это право документами:

таможенной декларацией;

договором и первичными документами (счет-фактура, накладные, ТТН и др.);

платежным поручением об уплате налога;

документами о принятии товаров к бухгалтерскому учету.

Выбор банка

Выбор банка при ведении внешнеторговой деятельности — один из ключевых моментов, особенно в условиях санкций. Проводите расчеты с китайскими партнерами через банк, который сможет обеспечить транзакцию.

Также при выборе финансового партнера сравните тарифы на услуги: часто банки берут плату за ведение валютных счетов и комиссию за проведение платежа, выберите банк, где стоимость услуг минимальна или отсутствует вовсе.

Тинькофф — не под санкциями, международные платежи клиентов Тинькофф Бизнеса проходят без сбоев и ограничений. Нет платы за открытие и ведение валютных счетов в юанях. Переводы в юанях проводятся с комиссией от 0,1%, входящие платежи — бесплатно.

Валютный контроль

Валютный контроль — это обязательная проверка законности сделки в разрезе валютного законодательства, которую проводит банк. И при появлении сомнений в ее легитимности банк не даст провести платеж.

Клиенты Тинькофф Бизнеса проходят валютный контроль в личном кабинете, ехать с документами в банк не нужно. В большинстве случаев процедура занимает меньше часа.

Если валюта контракта — юань, то переведите сумму в рубли по курсу ЦБ, действующему на дату контракта.

Если контракт был заключен в иной валюте и затем вы решили перевести его в юани, то может возникнуть вопрос — как быть с курсом пересчета валюты, если поменять валюту контракта на юани и как правильно оформить документы, если изменилась валюта?

Решение от экспертов Тинькофф Бизнеса:

Оформите дополнительное соглашение к контракту, в котором:

пропишите оплату в новой валюте;

укажите, по какому курсу будет пересчет: это может быть курс ЦБ, биржи на конкретную дату.

Пример:

« Стороны определили, что цена товара устанавливается в долларах США, оплата товара будет производиться в китайских юанях. Пересчет валют осуществляется по курсу, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств ».

Курс валюты может быть плавающим и зависеть от обстоятельств. Стороны могут согласовать фиксированный курс, например, 1 доллар = 6 юаней, или 1 доллар = 55 руб. Это будет фиксированный сторонами курс, исходя из которого будут происходить расчеты.

Также можно согласовать, что оплата будет проходить по курсу ЦБ на дату выставления инвойса. Как именно будет проходить пересчет из валюты договора в валюту платежа, стороны решают самостоятельно и прописывают в договоре или доп соглашении.

Если не оговорить курс пересчета, то валютный контроль при проверке платежа, по умолчанию, будет использовать курс ЦБ на дату совершения платежа.

Тинькофф Бизнес может предложить предсогласование валютного контракта на любом тарифе — просто отправьте контракт в чат с просьбой проверить перед загрузкой, и валютный контроль проверит, все ли корректно в документе с точки зрения валютного законодательства.

Как проходит валютный контроль

По рублевому эквиваленту стоимости договора можно определить, каким образом будет проходить валютный контроль.

Под постановку на учет при импорте подпадают контракты с суммой от 3 млн рублей. Предоставьте в банк контракт или его проект.

Банк зарегистрирует документ и присвоит регистрационный номер. Если вы предоставили на валютный контроль проект контракта, то подписанный оригинал нужно направить в банк не позднее 15 рабочих дней.

Если в контракте стоимость не оговорена, то на учет его нужно ставить после того, как сумма поставок превысила 3 млн рублей.

Подробно о сроках постановки контракта на учет читайте в этой статье.

Если цена контракта меньше 600 тыс. рублей, то валютный контроль проходит без прикладывания документов: достаточно сообщить в банк код вида операции.

Если оплата за рубеж проходит в рублях, код операции нужно будет указать в назначении платежа. Узнать код можно из инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И.

Например, при покупке товаров за рубежом с предоплатой нужно указать код: {VO11100}. Код 11100 — означает расчеты резидента в пользу нерезидента за товары, покупаемые за рубежом через предоплату и ввозимые в РФ.

Поставить контракт на учёт нужно до первого перевода, отправить в банк документы, на основе которых делается перевод (например, составленный к этому контракту инвойс) — вместе с переводом.