Директор попал под мобилизацию: как действовать?

Несколько слов о законах

Согласно статье 27.1 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» на военнослужащих распространяются некоторые ограничения. В частности, они касаются возможности ведения предпринимательской деятельности. В случае призыва в рамках частичной мобилизации руководитель обязан передать долю в доверительное управление.

Примечательно, что в статье 51 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» указано, что военнослужащий может быть уволен в связи с утратой доверия к военнослужащему со стороны должностного лица, имеющего право принимать решение о его увольнении, если он ведет предпринимательскую деятельность.

Как быть в случае мобилизации руководителя, и что ждет компанию?

Если генеральный директор попал под частичную мобилизацию, он получает повестку. В документе указывается причина вызова. Это может быть как «уточнение документов воинского учета», так и «отправка к месту прохождения военной службы». Как действовать кадровой службе, разбираем ниже.

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Порядок действий в период мобилизации генерального директора

На время мобилизации генерального директора его необходимо освободить от работы с сохранением должности и заработка. Сделать это нужно на весь период, пока мобилизованный будет находиться в военкомате.

Весь период нахождения на службе необходимо отразить в табеле учета рабочего времени. Делается это в документе по форме Т-12 и Т-13.

Важно! Если по результатам сборов генеральный директор будет направлен на военную службу, он получит повестку. Это действие также подлежит отражению в отчетности.

Увольнять мобилизованного не нужно. Предприятию необходимо сохранить рабочее место (постановление Правительства от 22.09.2022 № 1677). На срок военной службы трудовой договор подлежит приостановлению. Для приостановления действия необходимо издать приказ о приостановке действий трудового договора.

Приказ должен содержать срок приостановления действия трудового договора. Начальной датой является день выезда в пункт сбора, указанный в повестке. Что касается конечной даты, то в повестках конкретной информации нет, предугадать дату окончания невозможно. Главное указать, что трудовой договор приостанавливает действие на весь период несения военной службы по мобилизации.

Важно! Запись о приостановке действия трудового договора в трудовую книжку мобилизованного не вносится. На время отсутствия генерального директора на его должность может быть принят временный сотрудник.

Мобилизация учредителя: изучаем устав предприятия

Учредитель, призванный на военную службу в рамках частичной мобилизации, имеет право на сохранение принадлежащих ему долей и акций. Важно при этом не забывать об изучении устава. Особое внимание уделяется разделу наследования долей и компетенции общего собрания. В зависимости от положений устава могут возникнуть некоторые проблемы.

Например, если учредители отвечают за согласование сделок, то директор ничего не решает и не может управлять обществом.

Что делать, если учредитель покинул пределы РФ? В данной ситуации до отъезда важно определить, как будут приниматься решения. Возможно, будут использоваться заочные голосования (если это регламентировано).

Что касается налогов, последствия могут возникнуть и в том случае, если учредитель потеряет статус резидента. Налоговыми резидентами выступают все физические лица, пребывающие на территории РФ не менее 183 дней в течение года. Примечательно, что наличие гражданства никак не влияет на резиденство (п. 2 ст. 207 НК).

Если учредитель теряет статус резидента, автоматически возрастает размер НДФЛ. Для доходов он составляет 30%, а для дивидендов — 15%.

Важно! Любые нарушения в процессе выплаты дивидендов — это автоматическая переквалификация деятельности в иной доход, что сопровождается повышенной налоговой ставкой.

Если учредитель управляет компанией более 5 лет, для продажи доли необязательно быть резидентом. При этом стандартные, имущественные и социальные налоговые вычеты применять невозможно (п. 3 ст. 210 НК).

Стоит подытожить: во избежание серьезных потерь важно тщательно изучать устав. Благодаря указанным сведениям можно определить порядок действий, в случае если один или несколько учредителей попали под призыв в рамках частичной мобилизации.

Мобилизация руководителя: что нужно знать

Мобилизованный руководитель общества не является единоличным исполнительным органом. Призыв по частичной мобилизации не является основанием для увольнения руководителя (постановление Правительства от 22.09.2022 № 1677).

В случае мобилизации руководителя можно передать часть полномочий другому лицу на основании доверенности. Но это все индивидуально: важно учитывать тот факт, что подобные действия могут нанести риск самому предприятию.

Как быть, если руководитель общества покидает РФ? Никаких ограничений нет. Учредитель также может оставаться единоличным исполнительным органом. Но тогда ему предстоит подписывать доверенности для сотрудников, что может быть затруднительным. Как вариант, можно воспользоваться курьерской доставкой.

Если руководитель уехал за пределы страны, есть возможность открыть доступ к расчетному счету назначенному сотруднику. Тинькофф Бизнес дает такую возможность путем предоставления доступа через личный кабинет. Пользователь без права подписи может просматривать информацию по счетам, создавать платежки и отправлять их на подпись руководителю.

А если оформить право подписи, сотрудник сможет сам создавать и подтверждать платежки и подписывать документы. Электронная подпись выпускается бесплатно.

Мобилизация индивидуального предпринимателя: дальнейшие действия

Согласно законодательству, военнослужащий не может вести предпринимательскую деятельность. Могут ли его исключить из ЕГРИП принудительно и как это будет происходить, предугадать невозможно. В статье 22.4 ФЗ-129 о регистрации юрлиц и ИП это не предусмотрено.

Обязательства предпринимателя не прекращаются. При этом остро стоит вопрос исполнения договорных обязательств. Для беспрерывной деятельности предприятия мобилизованный ИП может выдать нотариальную доверенность. Заниматься текущими вопросами будет доверенное лицо или человек, временно заменяющий предпринимателя.

Примечательно, что доверенностей на осуществление предпринимательской деятельности нет. При этом доверенное лицо имеет право на представление интересов предпринимателя в любых правоотношениях. Это может быть предоставление отчетной документации в налоговую службу или заключение сделок.

Как быть, если предприниматель покинул пределы РФ? Такое действие не аннулирует статус резидента. ИП может и далее применять специальный налоговый режим, например, УСН.

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